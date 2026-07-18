Fiscalía judicializa a alias El Paisa por la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, en Antioquia

El ingeniero ambiental fue visto por última vez el 4 de abril de 2022, en San Andrés de Cuerquía - crédito @oscarot268/X

La Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado El Mesa, por el delito de desaparición forzada, tras ser señalado por la desaparición del ingeniero forestal, Andrés Camilo Peláez Yepes, el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquía, Antioquia.

La captura de Tobón Correa se llevó a cabo en el municipio de Bello por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula Militar.

Según el comunicado oficial del ente investigador, la víctima fue interceptada, intimidada y posteriormente trasladada fuera de San Andrés de Cuerquía, donde se perdió todo rastro de su paradero.

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Los reportes de las autoridades constataron que “el día de los hechos, el ingeniero, quien realizaba labores ambientales en el municipio, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo”.

Peláez Yepes completa más de 700 días desaparecido - crédito X

Según la Fiscalía, los agresores lo habrían golpeado y obligado a subir a un vehículo; luego, la investigación demostró que el profesional fue llevado a una vivienda donde lo amarraron con cordones de zapatos antes de ser trasladado fuera del casco urbano al día siguiente, y no se supo nada más de él.

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Desde entonces, la madre del joven, Claudia Yepes Upegui, lideró la búsqueda del ingeniero y comenzó a publicar, incansablemente, mensajes en sus redes sociales, en los que pedía ayuda con la búsqueda, mientras le insistía a las autoridades avanzar con las acciones, con la esperanza de que Andrés Camilo fuera hallado con vida.

De hecho, la mujer expresó el 3 de abril que, a pesar del tiempo transcurrido, más de 1.500 días sin respuestas, mantiene la esperanza de encontrar a su hijo.

Sin notificaciones, el jueves, 16 de abril de 2026, escribió en redes sociales: “Dios 1.564 días lleva desaparecido. Exijo al Gobierno Nacional y a la Fiscalía respuestas, verdad y resultados concretos en la búsqueda de Camilo. Su ausencia no puede quedar en el olvido. No fue una máquina quien se perdió, es un ser humano”.

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Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo Upegui, pidió ayuda hasta el último momento a las autoridades para encontrar con vida a su hijo - crédito @claoyepes/X

Por su parte, tras la audiencia de imputación de cargos, se conoció que el procesado no aceptó los cargos; sin embargo, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de una juez de control de garantías.

El nombre de Tobón Correa ya había surgido en este proceso. De acuerdo con el abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante legal de la familia Peláez —que les prometió “que encontraríamos la verdad”— el ahora capturado había rendido una declaración en la que implicó a dos personas inicialmente detenidas, pero el juicio determinó que no tenían relación alguna con los hechos.

Este fue el mensaje que compartió Miguel Ángel del Rio, tras conocerse la judicialización de "El Paisa"- crédito migueldelrioabg/X

Pese al paso de los años, la presión de la familia del ingeniero, especialmente de su progenitora, y su representación legal, impulsó la reapertura del caso, lo que llevó a señalar nuevamente a Tobón Correa como presunto responsable directo.

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“Él implicó a dos personas que fueron capturadas y hasta las llevaron a juicio. Sin embargo, fueron absueltas”, afirmó el abogado, citado por el medio antioqueño El Colombiano.

No obstante, el comunicado actual de la Fiscalía aclaró que ya fueron judicializadas otras dos personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el paradero de la víctima y la posible responsabilidad de otros implicados.

A su vez, la versión del jurista apunta a que el hecho estaría relacionado con un secuestro con el objetivo de ejercer presiones contra la familia para obtener dinero por la liberación del ingeniero.

La judicialización de “El Paisa”, además, significaría un alivio para la madre del joven, que no ha dejado de lado la búsqueda de su hijo desde que se perdió su rastro.

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En redes sociales, una usuaria escribió el siguiente comentario: “La señora Claudia necesita descansar en vida y eso solo será una vez que pueda encontrar el cuerpo de su hijo y saber qué pasó. Es una madre, y un dolor q ninguna mamá merece sentir”.