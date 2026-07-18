Petro y otros políticos ‘estallaron’ por decisión del CNE de no otorgar curul afro al Movimiento Libres: “La aberración”

El representante electo aseguró que el Movimiento Libres cumplió con el ubral exigido para acceder a las dos curules afro en la Cámara - crédito @ODBenavidesA/X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es blanco de críticas debido a la decisión que tomó de otorgar la credencial como representante a la Cámara Afro a Winsner Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano. Esa curul, según explicó el congresista electo por esa misma circunscripción Óscar David Benavides, pertenecía a su colega Anyela Viviana Guanga, del Movimiento Libres.

De acuerdo con el legislador electo, la colectividad cumplió con el umbral de votos exigidos para tener las dos curules afro en la corporación. Alcanzó más de 159.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo, mientras que Sandoval Ibáñez, obtuvo 72.000 votos en los comicios, cantidad que sería insuficiente para tener derecho a la curul.

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“Recibo esto con una gran indignación (...). Le robaron la representación que Libres se ganó de manera legítima y detrás están sus verdugos. Y espero que la justicia y el pueblo colombiano nos ayude para que podamos recuperar la dignidad de nuestra gente”, señaló Benavides.

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay una "ofensiva sin precedentes contra la democracia" - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro rechazó de plano la determinación de los magistrados del CNE. De acuerdo con el mandatario saliente, el documento en el que oficializaron la asignación de la credencial es una “aberración” y constituiría un presunto robo. Incluso, advirtió sobre una supuesta “ofensiva” que se estaría gestando en contra de la democracia en el país.

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“El Consejo Nacional Electoral, los que lean la decisión verán la aberración, un raponeo a una curul para el movimiento negro que ganó las elecciones en la circunscripción afro del Congreso de Colombia. Estamos ante los primeros pasos de una ofensiva sin precedentes contra la democracia”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro rechazó la pérdida de la curul afro del Movimiento Libres - crédito @petrogustavo/X

El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda Castro se unió a las reacciones que surgieron por la pérdida de la curul del Movimiento Libres. En una publicación en X, aseguró que la determinación del CNE representa una violación de los derechos políticos de la población afro en Colombia.

“Mi solidaridad con el movimiento Libres y @ODBenavidesA. Se está violando nuevamente los derechos de la población afro. Listo para apoyar las acciones políticas y legales que se requieran”, indicó.

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El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se solidarizó con el Movimiento Libres por pérdida de la curul afro - crédito @IvanCepedaCast/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, también de la izquierda, calificó los hechos como un hurto y aseguró que dejan en evidencia la presunta entrada de Colombia a una dictadura democrática.

Asimismo, criticó a quienes señalan a la izquierda de no respetar los resultados democráticos por denunciar irregularidades e injusticias.

“La gente vota contra los corruptos y con esos votos, las mafias electorales eligen a esos corruptos. Desgracia infinita! Pero no desconozcamos resultados, seamos obedientes, acatemos callados para que la prensa no nos tilde de antidemocráticos y malos perdedores”, escribió Bolívar en la red social.

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El exdirector del DPS Gustavo Bolívar rechazó la pérdida de la curul afro que tenía el Movimiento Libres - crédito @GustavoBolivar/X

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, cuestionó directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por la aparente falta de acciones ante la compulsa de copias que se hizo hace varios meses en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada.

El togado estuvo presente en la diligencia en la que se hizo entrega de las credenciales y protagonizó una discusión con el representante electo Óscar David Benavides por haber entregado la curul a Winsner Sandoval Ibáñez y no a Anyela Viviana Guanga.

“Señora Fiscal General Dra Luz Adriana Camargo @FiscaliaCol, hace meses la Comisión de acusaciones compulsó copias penales contra los magistrados y el conjuez que prevaricando trataron de sancionar abusivamente al Presidente @petrogustavo. Ahora veo por aquí a uno de los compulsados, flagrante, desafiante, tranquilo, confiado de actuar como si la impunidad fuera su sombra. ¿Hasta cuándo señora Fiscal General?”, preguntó el jurista.

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El abogado Alejandro Carranza hizo crítica a la Fiscalía por conducta de Álvaro Hernán Prada, sobre el que se compulsó copias por prevaricato - crédito @HombreJurista/X

Benavides anunció acciones legales contra los cinco magistrados del CNE que aprobaron la entrega de la credencial a Sandoval Ibáñez e informó que solicitará al Consejo de Estado que le sea suspendida la credencial de manera provisional.