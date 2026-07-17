La selección Colombia quiere renovar a Néstor Lorenzo, pero el técnico diría no: tendría otras ofertas

Néstor Lorenzo dirige a la selección Colombia desde 2022 y aún no define su renovación para seguir después de 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La selección Colombia aún no ha tomado una decisión sobre la continuidad del técnico Néstor Lorenzo, entrenador que llevó al equipo hasta los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque el cierre del proceso quedó atravesado por escándalos internos.

Ese escenario podría abrir una nueva vía: el entrenador dejaría a la Tricolor para dirigir a otra selección, ya que le habrían aparecido equipos interesados en sus servicios, impulsados por sus cuatro años al mando del combinado nacional y su condición de finalista de la Copa América 2024.

Además, crecieron las voces que piden no renovar el contrato de Lorenzo, que termina el 31 de julio, tras un desempeño en el Mundial 2026 por debajo de la meta interna —cuartos de final— y por conflictos con jugadores como James Rodríguez.

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El futuro de Néstor Lorenzo

Con el paso de los días, siguió el inconformismo entre los aficionados de la Tricolor con el entrenador. Uno de los focos de crítica fue el frente de ataque en la Copa del Mundo: el equipo marcó cinco goles en cinco partidos y desperdició varias opciones, como ocurrió frente a Suiza en Vancouver.

Según el diario colombiano El Espectador, Lorenzo tendría interesados desde Europa y Medio Oriente, un factor que se habría convertido en obstáculo para cerrar un acuerdo de renovación del contrato, que termina el viernes 31 de julio.

Néstor Lorenzo ahora interesa en el mercado de fichajes y se despediría de la selección Colombia - crédito Lee Smith/REUTERS

Aunque no se conoce qué selecciones buscarían al argentino, el Mundial 2026 le habría abierto mercado por su proceso con los cafeteros: en cuatro años fue subcampeón de Copa América, tercero en eliminatorias y alcanzó los octavos de final del certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

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Por otro lado, la Federación Colombiana de Fútbol aún no podría ratificar la renovación de Néstor Lorenzo porque el comité ejecutivo se posesionará en agosto y existe una demanda del presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, contra Ramón Jesurún, quien lidera la FCF, por la continuidad en su cargo, que incumpliría las normas.

Néstor Lorenzo ahora debe definir si sigue con Colombia o elegirá otro seleccionado para el proceso al Mundial 2030 - crédito Paul Childs/REUTERS

Hasta el momento, las conversaciones del entrenador se dieron con el presidente de la FCF, principal interesado en mantenerlo, incluso por encima de lo que decidan los demás miembros del comité, entre ellos Álvaro González, uno de los opositores al técnico.

“Hay que ir pensando en un DT moderno”

Carlos Antonio Vélez lidera una de las posturas que promueven un cambio de entrenador en la selección Colombia, en particular por la eliminación en el Mundial 2026, sus críticas a la plantilla y la forma en la que quedó afuera del torneo: en definición por penales.

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“Volvimos a la Colombia de la eliminatoria… Estamos condenados a dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo, pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza, somos normalitos. Creo que hay una total sobrevaloración de nuestro producto colectivo... Hay unos buenos jugadores que, al no estar iluminados, no pudieron resolver el problema… De antemano sabía que desde el banco no se iba a dar ninguna solución”, dijo en su cuenta de X.

Carlos Antonio Vélez criticó a Colombia por la eliminación del Mundial 2026 y pidió la salida del técnico Néstor Lorenzo - crédito @velezfutbol/X

Vélez añadió que “no recuerdo que llegando a los penales superemos instancias y rivales… Definitivamente, así los rechace y los odie la mayoría, me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía argentina, aunque sea un poquito”.

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El periodista sostuvo que Lorenzo no debe seguir en Colombia por sus esquemas y su trabajo: “Hay que ir pensando en un DT moderno, que use bien a la nueva generación, que existe, con la intensidad, velocidad, técnica, integralidad, pelota parada, juego físico y mentalidad campeona que exige la élite. Ya no más club de amigos y jugadores que cumplieron su ciclo sin ganar nada”.