Renta Joven: condicionarán la entrega de incentivos a jóvenes que no cumplan con los siguientes requisitos

Prosperidad Social advierte que la falta de actualización de datos o de información financiera puede excluir a los jóvenes del programa Renta Joven - crédito Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social anunció actualizaciones obligatorias para los beneficiarios del programa Renta Joven, advirtiendo que quienes no realicen ciertos trámites corren el riesgo de condicionar el pago de los apoyos económicos del Gobierno nacional, en las fechas establecidas para 2026.

De acuerdo con la entidad, la medida busca garantizar la permanencia y la correcta focalización de uno de los programas clave para incentivar la educación superior y la inserción laboral de jóvenes en Colombia.

Bajo este escenario, los beneficiarios deberán ingresar al Portal de Renta Joven (https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven) y gestionar varias novedades dentro de los plazos establecidos.

Hasta el jueves 5 de febrero, todos los inscritos podrán realizar la actualización de datos básicos, reportar la graduación de bachiller (en caso de estar en estado suspendido) y subsanar suspensiones por condiciones socioeconómicas que hayan causado la interrupción del apoyo. Estas novedades serán esenciales para asegurar la continuidad en el programa durante el primer ciclo de 2026.

Los participantes de Renta Joven deben registrar cuentas bancarias válidas antes del 25 de febrero para recibir los pagos de los incentivos económicos - crédito Prosperidad Social/Renta Joven

Adicionalmente, hasta el 25 de febrero, los beneficiarios que no tengan aún una cuenta o producto financiero registrado, deberán crear sus datos financieros en el portal. Esta acción es fundamental, ya que el pago de los incentivos solo podrá hacerse efectivo a través de cuentas bancarias o productos financieros validados en el sistema. El resto de novedades, según informó Prosperidad Social, se habilitarán a partir del ciclo dos del año.

Cabe precisar que el programa Renta Joven beneficia actualmente a más de 170.000 jóvenes en todo el país, quienes reciben transferencias monetarias condicionadas para apoyar su permanencia y graduación en instituciones de educación superior, escuelas normales superiores o programas del Sena.

Los montos de los incentivos de Renta Joven varían según el tipo de institución educativa y el desempeño académico de los beneficiarios -crédito Prosperidad Social

Pagos de Renta Joven para el primer semestre de 2026

En cuanto al calendario de pagos para 2026, Prosperidad Social informó que la entrega correspondiente al ciclo seis comenzará el 18 de febrero. El primer ciclo de 2026 está programado para el 27 de marzo, y los dos ciclos siguientes se realizarán el 28 de mayo y el 16 de julio.

Todos los desembolsos se efectuarán a través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), garantizando trazabilidad y transparencia en la distribución de los apoyos.

Los montos de los incentivos varían según la modalidad y el tipo de institución educativa. Para estudiantes de instituciones de educación superior, el apoyo económico es de $400.000 por cada periodo académico si se encuentra matriculado y activo, sin condicionalidades académicas o disciplinarias.

Aquellos que culminen el periodo con un promedio acumulado igual o superior a 3.0, recibirán una TMC de permanencia de $400.000, que se puede otorgar hasta dos veces al año. Si el promedio es igual o superior a 4.0, se suma una TMC de excelencia de $200.000. Ambos incentivos pueden entregarse simultáneamente.

Estudiantes universitarios pueden obtener hasta $800.000 por año en Renta Joven si cumplen con los requisitos académicos establecidos - crédito Prosperidad Social

Para los participantes del Sena, la condición de matrícula efectiva bajo modalidad presencial, distancia o virtual otorga $200.000 por cada mes verificado, con una entrega bimestral hasta seis veces al año. En el caso de estudiantes de Escuelas Normales Superiores, quienes estén matriculados en grado 12 o 13 y culminen el periodo académico sin condicionalidades, recibirán $400.000 por cada periodo académico, con un máximo de dos pagos al año.

Prosperidad Social recordó que la actualización de datos y la creación de información financiera son trámites personales e intransferibles. El no cumplimiento de estos requerimientos puede dejar fuera del programa a jóvenes que dependen de estos incentivos para continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades económicas.

Finalmente, la entidad instó a los beneficiarios a ingresar a la plataforma oficial, realizar los trámites en las fechas indicadas y mantenerse atentos a las próximas novedades que se habilitarán en el transcurso del año.