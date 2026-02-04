Colombia

Renta Joven: condicionarán la entrega de incentivos a jóvenes que no cumplan con los siguientes requisitos

Fechas específicas y pasos obligatorios determinan la permanencia en el sistema de apoyo estatal para estudiantes en diferentes instituciones académicas y modalidades a nivel nacional

Guardar
Prosperidad Social advierte que la
Prosperidad Social advierte que la falta de actualización de datos o de información financiera puede excluir a los jóvenes del programa Renta Joven - crédito Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social anunció actualizaciones obligatorias para los beneficiarios del programa Renta Joven, advirtiendo que quienes no realicen ciertos trámites corren el riesgo de condicionar el pago de los apoyos económicos del Gobierno nacional, en las fechas establecidas para 2026.

De acuerdo con la entidad, la medida busca garantizar la permanencia y la correcta focalización de uno de los programas clave para incentivar la educación superior y la inserción laboral de jóvenes en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bajo este escenario, los beneficiarios deberán ingresar al Portal de Renta Joven (https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven) y gestionar varias novedades dentro de los plazos establecidos.

Hasta el jueves 5 de febrero, todos los inscritos podrán realizar la actualización de datos básicos, reportar la graduación de bachiller (en caso de estar en estado suspendido) y subsanar suspensiones por condiciones socioeconómicas que hayan causado la interrupción del apoyo. Estas novedades serán esenciales para asegurar la continuidad en el programa durante el primer ciclo de 2026.

Los participantes de Renta Joven
Los participantes de Renta Joven deben registrar cuentas bancarias válidas antes del 25 de febrero para recibir los pagos de los incentivos económicos - crédito Prosperidad Social/Renta Joven

Adicionalmente, hasta el 25 de febrero, los beneficiarios que no tengan aún una cuenta o producto financiero registrado, deberán crear sus datos financieros en el portal. Esta acción es fundamental, ya que el pago de los incentivos solo podrá hacerse efectivo a través de cuentas bancarias o productos financieros validados en el sistema. El resto de novedades, según informó Prosperidad Social, se habilitarán a partir del ciclo dos del año.

Cabe precisar que el programa Renta Joven beneficia actualmente a más de 170.000 jóvenes en todo el país, quienes reciben transferencias monetarias condicionadas para apoyar su permanencia y graduación en instituciones de educación superior, escuelas normales superiores o programas del Sena.

Los montos de los incentivos
Los montos de los incentivos de Renta Joven varían según el tipo de institución educativa y el desempeño académico de los beneficiarios -crédito Prosperidad Social

Pagos de Renta Joven para el primer semestre de 2026

En cuanto al calendario de pagos para 2026, Prosperidad Social informó que la entrega correspondiente al ciclo seis comenzará el 18 de febrero. El primer ciclo de 2026 está programado para el 27 de marzo, y los dos ciclos siguientes se realizarán el 28 de mayo y el 16 de julio.

Todos los desembolsos se efectuarán a través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), garantizando trazabilidad y transparencia en la distribución de los apoyos.

Los montos de los incentivos varían según la modalidad y el tipo de institución educativa. Para estudiantes de instituciones de educación superior, el apoyo económico es de $400.000 por cada periodo académico si se encuentra matriculado y activo, sin condicionalidades académicas o disciplinarias.

Aquellos que culminen el periodo con un promedio acumulado igual o superior a 3.0, recibirán una TMC de permanencia de $400.000, que se puede otorgar hasta dos veces al año. Si el promedio es igual o superior a 4.0, se suma una TMC de excelencia de $200.000. Ambos incentivos pueden entregarse simultáneamente.

Estudiantes universitarios pueden obtener hasta
Estudiantes universitarios pueden obtener hasta $800.000 por año en Renta Joven si cumplen con los requisitos académicos establecidos - crédito Prosperidad Social

Para los participantes del Sena, la condición de matrícula efectiva bajo modalidad presencial, distancia o virtual otorga $200.000 por cada mes verificado, con una entrega bimestral hasta seis veces al año. En el caso de estudiantes de Escuelas Normales Superiores, quienes estén matriculados en grado 12 o 13 y culminen el periodo académico sin condicionalidades, recibirán $400.000 por cada periodo académico, con un máximo de dos pagos al año.

Prosperidad Social recordó que la actualización de datos y la creación de información financiera son trámites personales e intransferibles. El no cumplimiento de estos requerimientos puede dejar fuera del programa a jóvenes que dependen de estos incentivos para continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades económicas.

Finalmente, la entidad instó a los beneficiarios a ingresar a la plataforma oficial, realizar los trámites en las fechas indicadas y mantenerse atentos a las próximas novedades que se habilitarán en el transcurso del año.

Temas Relacionados

Renta JovenPagos Renta JovenTransferencias CondicionadasActualización de DatosSenaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Maurice Armitage rechazó hacer parte de la ‘consulta de centro’ que propuso Claudia López: tambalea proceso de la exalcaldesa de Bogotá

El exalcalde de Cali, a través de sus redes sociales y en los medios de comunicación, desistió de su presencia en un proceso interpartidista de los sectores considerados contrarios a la izquierda y la centro-derecha, que avanzan en la conformación de las consultas previstas para el 8 de marzo

Maurice Armitage rechazó hacer parte

Empresas estadounidenses reaccionaron a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y dijeron cuál es el paso clave a seguir

Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia, destacó la capacidad de innovación y respuesta conjunta frente a desafíos compartidos entre ambos países

Empresas estadounidenses reaccionaron a la

Álex Saab fue capturado: el ‘ascenso y caída’ del colombiano en el régimen de Nicolás Maduro tras el indulto concedido por Joe Biden

El polémico empresario, exministro de la dictadura venezolana, fue detenido en Caracas en una operación conjunta entre la inteligencia venezolana y el FBI, con lo que se reactivaron los procesos judiciales que habían quedado en pausa luego del indulto concedido por el exmandatario norteamericano, a finales de 2023

Álex Saab fue capturado: el

Millones de pesos al mes: así son las pensiones del Gimnasio Campestre y el Marymount, que avanzan hacia una fusión

Los colegios, considerados entre los más prestigiosos y costosos de Bogotá, confirmaron un proceso de integración que reactivó el debate sobre el precio de la educación privada de élite en la capital

Millones de pesos al mes:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez reveló si está

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe