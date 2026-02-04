Colombia

Productor de ‘La casa de los famosos’ aclaró si Johanna Fadul de podría regresar por votación del público: “Es una expulsión disciplinaria”

Roberto Velásquez fue claro al detallar cómo fue la salida de la actriz del formato, dejando sin opciones a los fans que esperaban verla de nuevo en el reality colombiano

Roberto Velásquez aclaró que la
Roberto Velásquez aclaró que la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia es definitiva y no estará sujeta a votación - crédito cortesía RCN

En medio de la controversia generada por la salida de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia, Roberto Velásquez se pronunció de manera contundente para aclarar si la actriz tendría alguna posibilidad de regresar al reality a través de la votación del público.

La explicación se dio durante el programa ¿Qué pa’ dañar?, espacio en el que el presentador y también voz del Jefe despejó las dudas que circulaban entre los seguidores del formato.

La inquietud fue planteada por un televidente que comparó el caso de Fadul con el de otros participantes que, pese a haber salido del programa, tuvieron la oportunidad de volver gracias al respaldo de la audiencia, pues han sido enviados al loft cuando la voz al mando de la casa indica que abandonen el lugar y desde allí tienen que esperar a que los seguidores escojan si siguen o no.

Sin embargo, Velásquez fue enfático al marcar una diferencia clara entre ambos escenarios y subrayó que la situación de la actriz no tiene relación alguna con la dinámica habitual del juego.

Roberto Velásquez zanja los rumores:
Roberto Velásquez zanja los rumores: Johanna Fadul no volverá a La casa de los famosos Colombia - crédito Cortesía Canal RCN

“Pregunta Juan Carlos Calderón que si Johanna va para la otra sala. Dicen que expulsa solo el público y por eso Jay, al ser expulsado, pudo volver. Juan Carlos, no”, respondió de manera cotundente Roberto, descartando de plano cualquier posibilidad de una nueva votación.

Acto seguido, el presentador explicó que la salida de Johanna Fadul obedece a una expulsión disciplinaria, una de las sanciones más severas dentro del reglamento del reality, y que depende exclusivamente de la decisión del Jefe.

Esta es una expulsión disciplinaria. Esto es por un acto que ella cometió que el Jefe considera que no puede seguir en el juego. Esto no tiene nada que ver con el juego”, afirmó Velásquez, diferenciando este caso de las eliminaciones habituales por votación.

En su explicación, Roberto Velásquez comparó la gravedad de la situación con uno de los escenarios más extremos que pueden presentarse dentro de la casa estudio, dejando claro que se trata de una falta que trasciende la estrategia, las alianzas o el desempeño televisivo.

Nada de segunda oportunidad: Roberto
Nada de segunda oportunidad: Roberto Velásquez explica por qué Johanna Fadul no podrá regresar a La casa de los famosos Colombia - crédito Cortesía Canal RCN

Es casi igual o es igual de grave como si hubiera habido golpes dentro de la casa. Y también por eso hay una expulsión”, señaló Roberto, reforzando la idea de que se trató de una falta que rompe las normas básicas de convivencia del programa.

Finalmente, el presentador precisó que existen muy pocas razones por las cuales un participante puede abandonar La casa de los famosos Colombia sin que el público tenga la última palabra, y reiteró que este fue uno de esos casos excepcionales.

Son de las pocas formas que uno puede salir expulsado sin que Colombia vote, sino que sea decisión del Jefe, es cometiendo un acto disciplinario de este calibre”, concluyó Velásquez.

Con esta aclaración, Roberto Velásquez puso fin a las especulaciones sobre un posible regreso de Johanna Fadul al reality, confirmando que su salida es definitiva y que no estará sometida a ninguna votación por parte del público. La decisión, según explicó, responde estrictamente al reglamento interno del programa y a la autoridad del Jefe dentro de la competencia.

La verdadera razón por la
La verdadera razón por la que Johanna Fadul no volverá - crédito @johannafadul/IG

La expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia puso en el centro del debate el alcance del racismo en la televisión nacional y los límites que establecen los formatos de entretenimiento respecto a la discriminación.

La decisión, comunicada el lunes 2 de febrero por el Jefe del programa a través del canal RCN, se fundamentó en los propios lineamientos éticos del reality, que establece una postura “innegociable con la diversidad” y advierte que no se tolerarán actos de exclusión en ningún momento.

La controversia no solo sacudió a la audiencia, sino que generó una ola de reacciones internas y ntes de conocer la decisión oficial, participantes y seguidores insistieron en la necesidad de ejemplaridad.

Tras la tormenta, Fadul buscó reparar el daño acercándose a Campanita para ofrecer disculpas, tanto de manera privada como ante el público durante la gala.

La expulsión que reabre el
La expulsión que reabre el debate racial en la TV colombiana - crédito cortesía Canal RCN

Afectada por la situación, la actriz declaró frente a cámaras: “Jamás fue la intención. Básicamente, es pedir perdón, porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”.

A pesar del intento de reconciliación, un sector importante tanto del público como de los concursantes consideró insuficientes las disculpas.

Finalmente, la sanción fue inmediata y el jefe sentenció: “Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johana, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”, estableciendo así un precedente dentro de las reglas del reality y subrayando el compromiso del canal. Según RCN, la salida de Fadul se justificó porque su intervención “afectó la convivencia” y traspasó los valores propugnados por el canal.

