Nueva hipótesis por la muerte de alias Gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo: tiene lesiones en la cabeza y la mandíbula

Versiones preliminares también apuntarían a que el segundo líder del EGC habría sido arrojado a un río por integrantes de la misma organización, a raíz de una supuesta pelea con ‘Chiquito Malo’

Clan del Golfo, alias Gonzalito
Clan del Golfo, alias Gonzalito - crédito Colprensa

Las autoridades siguen verificnado las causas del fallecimiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias Gonzalito, señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según los reportes oficiales y un comunicado elaborado por el grupo armado, este sujeto, que era considerado como la mano derecha de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo, falleció tras el volcamiento de una lancha en un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, registrado el viernes 30 de enero, mientras se dirigía a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para participar en un ciclo de diálogos con el Gobierno nacional.

Tras la localización del cadaver por parte de comunidades indígenas de la región, el cuerpo fue remitido Medicina Legal en Montería, en la que se le practicaron exámenes para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

Frente a ello, han surgido nuevas dudas sobre la circunstancia de su deceso, luego de que se revelaran fotografías del cuerpo de alias Gonzalito. Según el reporte forense, revelado por El Tiempo, el occiso tendría lesiones visibles en la cabeza y la mandíbula, lo que pondría en duda la hipótesis de un posible ahogamiento.

Además, fuentes cercanas a la entidad señalaron al diario bogotano que se ha dificultado la realización de la necropsia, debido a la permanencia del cuerpo en el agua.

De otro lado, existe otra versión sobre supuestas disputas internas en la organización armada. De acuerdo con información recopilada por Blu Radio, Sánchez pudo haber sido arrojado al afluente hídrico por integrantes del EGC, señalando que había ciertas diferencias entre alias Gonzalito y Chiquito Malo por el proceso de paz con el Gobierno Petro.

