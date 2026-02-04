Colombia

Maurice Armitage rechazó hacer parte de la ‘consulta de centro’ que propuso Claudia López: tambalea proceso de la exalcaldesa de Bogotá

El exalcalde de Cali, a través de sus redes sociales y en los medios de comunicación, desistió de su presencia en un proceso interpartidista de los sectores considerados contrarios a la izquierda y la centro-derecha, que avanzan en la conformación de las consultas previstas para el 8 de marzo

Maurice Armitage irá directamente a
Maurice Armitage irá directamente a la primera vuelta presidencial, pues también rechazó hacer parte de la consulta del Frente por la Vida - crédito suministrada a Infobae Colombia

En una decisión que causó reacciones en las redes sociales, el exalcalde de Cali y candidato presidencial Maurice Armitage anunció el miércoles 4 de febrero de 2206 su decisión de no participar en la denominada consulta de centro, propuesta por la examandataria Claudia López; y a la que también fueron invitados el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y el abogado Leonardo Huerta.

A través de sus redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación, Armitage explicó que el proceso interpartidista, denominado por López como la Consulta de las Soluciones, no logró consolidar la unidad esperada entre los sectores alejados tanto de la izquierda como de la centro-derecha, que avanzan en la organización de las consultas programadas para el 8 de marzo. Una determinación que puso a tambalear el éxito del proceso.

Con este mensaje en sus
Con este mensaje en sus redes sociales, el exalcalde de Cali Maurice Armitage renunció a la opción de ir a la consulta de centro, propuesta por la exmandataria de Bogotá Claudia López - crédito @MauriceArmitage/X

“He decidido mantener mi candidatura presidencial y participaré en la primera vuelta”, aseguró el exalcalde en un mensaje publicado en sus redes sociales, con el que también le dijo que no a este mecanismo. Antes había rechazado de tajo la posibilidad de ir a la consulta del Frente por la Vida, que sufrió un duro golpe con la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la inhabilidad decretada al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

Los motivos por los que Maurice Armitage se apartó de la idea de Claudia López

En su mensaje, el exmandatario caleño expresó que, tras escuchar recomendaciones de su entorno, optó por mantener su candidatura presidencial y confirmó que participará en la primera vuelta con el respaldo del Partido Ecologista Colombiano. Este es, justamente, el movimiento político que surgió tras la presencia del representante Miguel Abraham Polo Polo en el Congreso, que anteriormente era el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo.

En consecuencia, destacó su afinidad con las causas afrocolombianas y la defensa de los derechos de poblaciones marginadas. “Me siento muy orgulloso de que me hayan acogido, pues mi historia personal está estrechamente ligada con los afrocolombianos y compartimos la misma causa: reivindicar y dignificar a los seres humanos marginados para que sean bien valorados, se desarrollen y progresen en un entorno sano”, afirmó Armitage.

En desarrollo...

