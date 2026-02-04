Colombia

La JEP admitió a José Dorado Gaviria, exagente de inteligencia militar: es testigo clave en la toma del Palacio de Justicia y el batallón Charry Solano

La vinculación a la justicia transicional será provisional mientras se define si sus aportes sobre operaciones de inteligencia, desapariciones forzadas y hallazgos de restos humanos cumplen los requisitos para permanecer en la jurisdicción

La decisión no define aún
La decisión no define aún su situación jurídica definitiva dentro de la justicia transicional - crédito JEP y captura de pantalla X

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió aceptar de manera provisional el sometimiento de José Leonario Dorado Gaviria, sargento retirado del Ejército Nacional que integró unidades de inteligencia militar y ha entregado versiones sobre hechos relacionados con el Palacio de Justicia y desapariciones atribuidas a miembros del batallón Charry Solano.

La decisión, conocida por Infobae Colombia, se adoptó mientras se define de fondo su situación jurídica dentro del sistema transicional.

El exmilitar había solicitado en varias oportunidades su ingreso a la JEP, en medio de una condena en la justicia ordinaria por el delito de extorsión, conducta que, según su defensa, se habría producido durante el cumplimiento de una orden de trabajo de inteligencia. La resolución conocida establece su admisión provisional como compareciente y fija condiciones mientras se determina si cumple plenamente los requisitos del régimen.

Desde su papel como testigo, Dorado ha entregado información considerada relevante sobre el rol de estructuras de inteligencia militar en graves violaciones a los derechos humanos. A partir de sus declaraciones, la JEP inició la búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones de la Escuela Logística y del Batallón de Contrainteligencia, ubicadas en el lugar donde funcionó el Charry Solano, diligencias en las que ya se han encontrado fragmentos óseos.

Alcance de la medida

La decisión judicial señala que la aceptación de Dorado Gaviria se realiza de manera condicionada, mientras la Sala correspondiente evalúa de fondo el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese contexto, la admisión provisional no equivale a un reconocimiento definitivo de beneficios, sino que permite su vinculación inicial como compareciente para continuar el análisis jurídico.

El pronunciamiento también se refiere a la necesidad de verificar la relación entre las conductas por las cuales fue condenado en la justicia ordinaria y el conflicto armado, elemento determinante para establecer la competencia de la JEP. Este examen será clave para definir si procede su permanencia en la jurisdicción transicional y eventuales tratamientos penales especiales.

Dorado permanece privado de la libertad en la cárcel de alta y media seguridad para miembros de la Fuerza Pública (EJEPO). Su situación personal ha sido objeto de atención pública luego de que la revista Cambio revelara en 2025 denuncias sobre intimidaciones y presuntos intentos de hospitalización psiquiátrica forzada en su contra. Esos hechos fueron expuestos en el marco de las discusiones sobre su seguridad y garantías como testigo dentro de procesos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Condiciones y verificación de aportes a la verdad

La jurisdicción deberá verificar si
La jurisdicción deberá verificar si sus aportes constituyen verdad plena y cumplen el régimen de condicionalidad - crédito Colprensa

Dentro del trámite, la JEP deberá establecer si la información suministrada por el exsuboficial constituye un aporte efectivo a la verdad plena, requisito central para acceder a los tratamientos previstos en la justicia transicional. El mantenimiento de su calidad de compareciente dependerá del cumplimiento de los compromisos de contribución, no repetición y sometimiento al régimen de condicionalidad.

La resolución también enmarca el análisis en la obligación de contrastar sus versiones con otros elementos probatorios disponibles, así como con los procesos macro que investiga la jurisdicción sobre desaparición forzada y actuaciones de organismos de inteligencia. Ese contraste permitirá determinar el alcance real de su contribución y la pertinencia de mantener su sometimiento dentro del sistema.

Dorado entregó versiones sobre hechos
Dorado entregó versiones sobre hechos relacionados con el Palacio de Justicia y desapariciones atribuidas al batallón Charry Solano - crédito Colprensa

En paralelo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP deberá pronunciarse sobre las solicitudes relacionadas con beneficios como la libertad transitoria, petición formulada por Dorado en medio de su proceso. La concesión de cualquier medida de ese tipo está sujeta a la verificación estricta de los requisitos legales y al avance del estudio de fondo sobre su caso.

