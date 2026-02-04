Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Durante el homenaje a Yeison Jiménez el 31 de enero en El Campín, la familia del cantante entregó a Jhon Alex Castaño una placa con un mensaje de gratitud - crédito @jhonalexcastano/ Instagram

Durante el homenaje a Yeison Jiménez realizado el 31 de enero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los momentos más emotivos lo protagonizó la familia del artista.

Jhon Alex Castaño, amigo cercano y colega de Jiménez, recibió de manos de Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, una placa con un mensaje que conmovió tanto al público como al propio artista.

El texto, escrito en nombre de Yeison Jiménez, destacaba la cercanía y el apoyo incondicional que Castaño le brindó en vida.

“Jhon Alex, si estas palabras te llegan, no es desde la ausencia, sino desde un lugar donde la música no duele y la voz nunca se apaga. Quería decirte gracias porque hay gratitudes que no pueden quedarse en silencio. Gracias por creer en mí cuando mi voz temblaba más por miedo que por emoción. Cuando los aplausos aún no existían y solo quedaban los ensayos eternos, las dudas y ese nudo en el pecho que solo entiende quien sueña con cantar y no sabe si será escuchado. Tú estuviste ahí, siempre”, inicia el mensaje.

Jhon Alex Castaño reveló detalle que le dio la familia de Yeison tras homenaje en el Campín - crédito @jhonalexcastano/ Instagram

La dedicatoria continúa resaltando la amistad genuina entre ambos artistas: “Gracias por caminar a mi lado sin competir, por celebrar mis logros como si fueran tuyos, por levantarme cuando el cansancio y la inseguridad me hacían pensar en rendirme. Fuiste amigo antes que colega, abrazo antes que escenario, verdad antes que fama. Nunca te dije lo suficiente cuánto significó tu apoyo silencioso, tu consejo oportuno, tu presencia firme en los momentos en que el mundo parecía demasiado grande para mí. Cuando la industria era fría, tú fuiste humano. Cuando yo dudé de mí, tú me recordaste quién era. Si hoy sigo viviendo en cada canción es porque una parte de ti vive en ella conmigo”.

Jhon Alex Castaño compartió la imagen de la placa en sus redes sociales y agradeció el gesto a la familia de Yeison Jiménez: “Me pidieron mucho que les compartiera la placa que me entregaron en el homenaje de mi parcero Yeison Jiménez, así que con mucho respeto se las comparto y extiendo de nuevo mis agradecimientos a su familia, a Sonia, a Lina y a Eventos Sírvalo Pues”.

Jhon Alex Castaño compartió la imagen de la placa y agradeció públicamente el gesto a la familia de Yeison Jiménez y a quienes participaron en el homenaje - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Natalia Jiménez también recibió detalles de la esposa de Yeison

Durante el homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín, la cantante española Natalia Jiménez vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera.

En diálogo con Infobae Colombia, Jiménez relató cómo la muerte de Yeison la impactó profundamente y cómo el tributo en Bogotá le permitió procesar la pérdida. “Ya ahora vivo es como un periodo de asumir lo que pasó, ¿sabes? Y asumir que, pues, ya no va a estar con nosotros. Cuando pude cantar en El Campín sentí esa paz de que ya me despedí, porque no había podido despedirme de él”, compartió la artista.

Natalia confesó que le resultó difícil controlar las emociones durante su presentación, pero que la música se convirtió en un canal para liberar el duelo y rendir homenaje a la vida de Yeison: “Me costó mucho, pero al final lo que ya ahora vivo es asumir la situación, dejar ir ese sentimiento de pérdida y celebrar la vida que tuvo. Porque tuvo una vida inmensa, se nos fue muy joven, lamentablemente, pero vivió la vida como quiso”.

Natalia Jiménez relató que el tributo en El Campín le permitió despedirse de Yeison Jiménez y afrontar el duelo por su pérdida - crédito Juan David Botia / Infobae

Uno de los gestos más significativos de la noche fue el regalo que recibió de la esposa de Yeison Jiménez. Natalia explicó: “Me regalaron una caja preciosa con una carta divina, diciéndome lo mucho que le importó a Yeison mi presencia en su vida, de lo que significó para él, con unas muy, muy bonitas palabras”.

La cantante describió el encuentro como “muy bonito y muy emotivo”, ya que fue la primera vez que conoció personalmente a la esposa del artista y, aunque lamentó que fuera en un contexto doloroso, valoró el significado del gesto: “Al final, Dios sabe por qué hace las cosas, y tuvimos el gusto de poder conocernos tanto yo como mi marido, porque mi marido también es mi mánager y nosotros llevamos todo juntos”.