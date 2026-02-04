Colombia

Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Cartagena y el alcalde Dumek Turbay celebró: “Estamos dispuestos”

Dumek Turbay manifestó que la eventual reunión entre el presidente colombiano y el mandatario norteamericano se catalogaría como la Cumbre de la Paz

El alcalde de Cartagena exaltó el encuentro entre ambos mandatarios que se dio en la oficina Oval de la Casa Blanca - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente de la república Gustavo Petro calificó positivamente el encuentro que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump en la oficina Oval de la Casa Blanca, en medio de las tensiones que se habían generado entre ambos países.

Durante una rueda de prensa, el jefe de Estado colombiano indicó que, durante su conversación con el político republicano, le propuso una visita oficial a Colombia, cuyo punto de encuentro sería la ciudad de Cartagena.

Sí, lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir”, exclamó Petro a los medios de comunicación.

Las declaraciones de Petro en Washington hicieron mella en la capital del departamento de Bolívar, quienes ahora están a la expectativa de un eventual encuentro de los dos dirigentes.

Uno de ellos fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en la que no solo se mostró satisfecho por el mensaje del presidente colombiano, sino que recalcó que la ciudad heróica está preparada para recibir al mandatario norteamericano.

Señores presidentes @petrogustavo @realDonaldTrump, en #Cartagena, la cuidad de todos los colombianos, estamos preparados, listos y dispuestos para recibirlos. #LaCumbreDeLaPaz”, escribió el mandatario local en X.

