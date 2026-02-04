Gustavo Petro agenda reunión con Rand Paul en Washington tras encuentro con Trump y mantiene actividades ante la OEA

- crédito Evelyn Hockstein/REUTERS y Colprensa

El presidente Gustavo Petro continuará este 3 de febrero de 2026 su agenda oficial en Washington con una reunión programada con el senador republicano Rand Paul, encuentro que hace parte del tercer día de actividades del mandatario colombiano en Estados Unidos, según Semana.

De acuerdo con lo informado, el encuentro entre Petro y el senador Paul está previsto para las 10:45 a. m., dentro de una jornada que incluye varias reuniones de carácter privado y actividades en organismos multilaterales.

El papel de Rand Paul ha sido señalado como relevante en los contactos previos entre ambos gobiernos, particularmente en la llamada que antecedió a la reunión sostenida entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, había explicado semanas atrás que la intervención del senador fue determinante para que se concretara ese acercamiento diplomático.

En declaraciones citadas por Semana, el embajador expresó: “Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa; en ningún momento hubo reclamos”. Según García-Peña, el proceso fue el resultado de un trabajo sostenido durante varios meses, en el que destacó el respaldo de la misión diplomática colombiana y, de manera puntual, la gestión de Paul como senador republicano por el estado de Kentucky.

En esa misma línea, el embajador señaló: “Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”. Estas afirmaciones contextualizan la relevancia del encuentro previsto entre el mandatario colombiano y el congresista estadounidense, en medio de una agenda orientada a recomponer y fortalecer los canales de diálogo bilateral.

Según el cronograma oficial divulgado, tras la reunión con Rand Paul, el presidente Petro sostendrá dos encuentros privados adicionales, programados para las 11:15 a. m. y la 1:00 p. m..

Posteriormente, a la 1:30 p. m., está previsto un encuentro bilateral con Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacio que hace parte de la interacción del mandatario con instancias multilaterales durante su visita a Washington.

La agenda continuará en horas de la tarde con una intervención del presidente colombiano, a las 3:00 p. m., en una sesión protocolaria ante la OEA, la cual será transmitida a través de las plataformas digitales de la Presidencia de la República. Más adelante, a las 4:00 p. m., Petro realizará un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo adscrito al sistema interamericano. La jornada cerrará con dos reuniones privadas adicionales, previstas para las 6:45 p. m. y las 7:00 p. m., según la información oficial.

Semana también indicó que el jefe de Estado colombiano tiene previsto finalizar su visita a Estados Unidos entre el jueves 5 de febrero y el viernes 6 de febrero, una vez concluida la serie de encuentros políticos y diplomáticos programados en Washington. Esta visita se produce tras un periodo de tensiones en la relación bilateral, marcado por cruces de declaraciones públicas y diferencias en temas como la política antidrogas y asuntos regionales.

En relación con el reciente encuentro entre Petro y Trump, ambos mandatarios manifestaron su intención de avanzar en “caminos comunes” para enfrentar el narcotráfico. De acuerdo con lo reportado, los dos gobiernos ya se encuentran “trabajando” en esquemas de cooperación en esta materia, considerada prioritaria por la administración estadounidense. En declaraciones posteriores a la reunión, Trump señaló desde la Casa Blanca: “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”.

Por su parte, el presidente Petro también se refirió al resultado del encuentro bilateral. Ante la prensa, desde la Embajada de Colombia en Washington, afirmó: “La impresión que tengo es positiva”. Además, reveló que durante la conversación propuso a Trump actuar como mediador entre Colombia y Ecuador, países que atraviesan una disputa arancelaria, iniciativa que, según indicó, fue aceptada por el mandatario estadounidense.