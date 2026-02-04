Fuerzas militares bombardearon campamento del ELN en la frontera con Venezuela: al menos siete terrotistas muertos

El operativo se dio en la madrugada del 4 de febrero por la Segunda División del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional/Facebook

El primer bombardeo militar del año contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo dejó siete presuntos integrantes neutralizados y uno capturado. La acción fue emprendida desde la madrugada del miércoles 4 de febrero por las Fuerzas Militares de Colombia en las zonas de El Tarra y Tibú.

En el operativo, las autoridades incautaron armamento, artefactos explosivos y destruyeron drones empleados por el grupo armado. Tras la ofensiva, las tropas establecieron el control militar de la región.

“Se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr en la región del Catatumbo. Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”, señaló el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares.

La acción, coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, integró medios aéreos y maniobras terrestres para debilitar los corredores logísticos y de defensa de la estructura 33, considerada una de las más activas del área.

De acuerdo con los informes preliminares, la fuerza pública decomisó armas largas y cortas, munición de varios calibres y destruyó artefactos explosivos improvisados. Además, fueron inutilizados también drones adaptados para lanzar granadas.

“Nuestros soldados en terreno reportan la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

Durante estos operativos, los militares mantienen presencia permanente en los municipios intervenidos. Realizan patrullajes, aseguran zonas estratégicas y llevan a cabo tareas de consolidación territorial.

El despliegue de unidades ha sido clave para sostener el control operacional y evitar el reagrupamiento de la estructura 33 en la zona.

Las autoridades señalaron que el operativo se llevó a cabo bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, priorizando la protección de la población civil. “La ofensiva de las Fuerzas Militares es respetuosa de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”, indicó la institución.

En el último año, la región del Catatumbo ha enfrentado una profunda crisis, con 166 homicidios, más de 100.000 personas desplazadas y la desaparición de seis firmantes de paz. Estos hechos son resultado de la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, lo que ha agravado la emergencia humanitaria y la inseguridad.

El Frente 33 ha duplicado su presencia en los últimos meses, alcanzando cerca de 500 integrantes. Este aumento se debe al ingreso de combatientes desde el sur de Bolívar y a la existencia de corredores logísticos conectados con Venezuela, reforzados por frentes de Caquetá y Putumayo, según informes de inteligencia.

Por su parte, el ELN mantiene una presencia superior a 2.000 combatientes en la zona, con influencia histórica en municipios como Ocaña, El Tarra y Tibú. El fortalecimiento de ambos grupos refleja una escalada de la violencia armada en la región fronteriza.