En video quedó el impresionante deslizamiento de tierra que tiene bloqueada la vía entre Risaralda y Chocó

Un deslizamiento de tierra obligó al cierre inmediato de la vía Risaralda-Chocó tras detectarse fracturas en el terreno - crédito Invías

El cierre total de la vía que une a Risaralda y Chocó dejó incomunicadas a comunidades enteras, luego de que un deslizamiento de tierra cubriera por completo el corredor vial en la zona de Jamarraya.

La emergencia se produjo el martes 3 de febrero y quedó registrada en un video donde se observa el momento exacto en que el sedimento cayó sobre la carretera de la vía Pueblo Rico – Santa Cecilia.

En las imágenes, varias personas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que algún vehículo quedara atrapado bajo el lodo.

Según los organismos de socorro, no se reportaron personas lesionadas tras el desprendimiento de la montaña. Las autoridades inspeccionaron el terreno para evaluar la estabilidad y descartar la presencia de víctimas.

El evento quedó registrado en video mientras testigos advirtieron sobre el riesgo de vehículos atrapados por el deslizamiento - crédito Redes sociales

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que el cierre se ordenó de manera preventiva debido a la gravedad de la situación. El organismo explicó que la decisión se tomó tras identificar fracturas significativas en el terreno, consideradas un riesgo inminente para quienes transitan por este corredor, uno de los más transitados de la región.

La preocupación aumenta por las condiciones climáticas actuales, que podrían favorecer la repetición de deslizamientos o la caída de material adicional sobre la vía. Por este motivo, la entidad aclaró que el paso permanecerá bloqueado hasta que los expertos determinen que es seguro reabrirlo.

Las autoridades insistieron en que tanto conductores como peatones deben abstenerse de intentar cruzar por el sector afectado. El llamado es a respetar las restricciones y seguir los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura.

El cierre temporal busca ante todo proteger la vida de quienes dependen de esta ruta y ofrecer garantías de seguridad antes de restablecer la comunicación entre los dos departamentos.

El cierre fue motivado por el peligro inminente de nuevos deslizamientos o caídas de material sobre la vía interdepartamental - crédito Invías

El Ideam anticipó que continuarán las fuertes lluvias en Colombia: hasta cuándo irán

El aumento inesperado de lluvias en diversas regiones de Colombia durante enero y el inicio de febrero ha generado inquietud entre las autoridades y la población, debido a que este periodo suele coincidir con los días más secos del año.

La presencia de un frente frío proveniente de Norteamérica ha incidido especialmente en la región Caribe, intensificando las precipitaciones y obligando a la emisión de alertas para navegantes, turistas y comunidades costeras.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el patrón de lluvias inusuales podría mantenerse durante febrero y, posiblemente, extenderse hasta la llegada de la primera temporada regular de lluvias, estimada para mediados de marzo.

Este panorama ha motivado el despliegue de advertencias en amplias zonas del país.

Las autoridades pidieron a conductores y peatones acatar la restricción y mantenerse informados a través de canales oficiales de INVIAS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fenómeno del mar de leva ha impactado las costas del Caribe colombiano, elevando el nivel del mar y alterando las condiciones meteorológicas. Ante esto, las autoridades han reforzado las recomendaciones para quienes realizan actividades marítimas y para los habitantes de las zonas ribereñas.

El meteorólogo Max Henríquez anticipó que “los vientos del mar de leva que soplan aún, van a cambiar desde mañana miércoles 4 de febrero”, sugiriendo que la intensidad podría comenzar a disminuir en los próximos días.

Las zonas más afectadas por las lluvias intensas incluyen La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Córdoba, así como el centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander y sectores de Meta, Casanare, Guaviare, Guainía y Vaupés.

El Ideam puntualizó que, en la región amazónica, se prevé una reducción de las precipitaciones, concentrándose especialmente en Putumayo, Caquetá y el Trapecio Amazónico. Por su parte, la región Insular continuará con nubosidad y lluvias de baja a moderada intensidad.

Los expertos mantienen la alerta y recomiendan a la población estar atenta a los comunicados oficiales, ya que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables en varias regiones de Colombia durante las próximas semanas.