Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Saab se convirtió en una figura clave para el régimen venezolano al obtener contratos multimillonarios relacionados con la importación de alimentos a través del programa CLAP y la construcción de viviendas sociales - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Este miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario colombiano Alex Saab habría sido capturado en Venezuela.

Según información difunda por medios de comunicación, el empresario colombiano, que hace dos semanas se desempeñaba como ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela

Caracol Radio confirmó la posible captura de Alex Saab a través de fuentes de inteligencia militar para confirmar la captura de Saab.

Según el citado medio de comunicación, Alex Saab presuntamente fue detenido durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela hacia las 2:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.

El empresario barranquillero, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos, podría ser extraditado al país norteamericano.

Caracol Radio señaló que en el mismo operativo fue detenido el empresario Raúl Gorrín.

Sin embargo, el periodista Davirson Rojas Sánchez informó que Karen Méndez y Pedro Carvajalino, integrantes de Venezuela News, portal vinculado a Alex Saab, negaron que Saab se encuentre bajo detención.

Alex Saab habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Según Noticias Caracol, el Servicio Bolivariano de Inteligencia confirmó la captura de Álex Saab en Venezuela y mantiene su custodia.

El citado medio precisó que no se descarta la posibilidad de que el empresario sea extraditado a Estados Unidos. Saab, de nacionalidad colombiana, estuvo previamente privado de libertad por cargos de lavado de activos.

El detenido ha sido señalado por desarrollar actividades empresariales vinculadas al chavismo y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre la presunta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre la presunta detención de Alex Saab y Raúl Gorrín - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Quién es Alex Saab

La trayectoria de Alex Saab ha sido objeto de múltiples procesos legales en América y Europa, donde su nombre aparece vinculado a operaciones financieras y comerciales con entidades oficiales de Venezuela.

Alex Saab nació en Barranquilla, Colombia, en 1971. Desde mediados de la década de 2000, consolidó su posición como empresario mediante la creación de sociedades dedicadas a la exportación e importación.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab se asoció con diversas entidades públicas venezolanas, principalmente en proyectos destinados a la construcción de viviendas sociales y la provisión de alimentos subsidiados a través del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Saab y su red establecieron contratos millonarios con el gobierno venezolano para la venta de productos, a menudo a precios inflados.

Estas operaciones incluyeron la utilización de empresas pantalla y movimientos financieros entre varias jurisdicciones, según los informes oficiales publicados en 2019 y 2021 por el organismo estadounidense.

Las actuaciones judiciales en ese país incluyeron el embargo de bienes y la emisión de una circular roja de Interpol. En mayo de 2024, un tribunal colombiano lo absolvió de esos cargos, pero la Fiscalía apeló la decisión.

En junio de 2020, Saab fue arrestado en Cabo Verde a petición de la justicia estadounidense, que lo acusó de canalizar más de 350 millones de dólares a cuentas en el extranjero, fondos relacionados con contratos públicos venezolanos. La extradición a Estados Unidos se concretó en octubre de 2021, donde enfrenta cargos federales por conspiración para lavado de dinero y fraude.

El gobierno de Joe Biden hizo un intercambio de presos con el régimen de Nicolás Maduro, hecho que fue criticado por diferentes sectores.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Saab habría falsificado documentos y utilizado intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos.

El gobierno de Joe Biden hizo un intercambio de presos con el régimen de Nicolás Maduro, hecho que fue criticado por diferentes sectores - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

La defensa de Saab ha sostenido ante distintas instancias judiciales que actuó como enviado especial del gobierno de Venezuela y que su detención violó disposiciones internacionales sobre inmunidad diplomática. El gobierno venezolano lo nombró representante ante la Unión Africana en 2020, argumento que no fue reconocido por las autoridades de Cabo Verde ni por los tribunales de Estados Unidos.