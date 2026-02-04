Daddy Yankee envió inspirador mensaje para sus seguidores en su cumpleaños número 50: “No paramos”

El artista dejó un mensaje de gratitud para todos aquellos que siguen su carrera musical - crédito Instagram

Daddy Yankee llegó a los 50 años con una celebración que estuvo marcada por la reflexión personal y un mensaje directo a sus seguidores. El cantante destacó los aprendizajes obtenidos en su trayectoria, refiriéndose a la transformación personal que tuvo y que considera estuvo impulsada por la fe.

“Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo”, expresó Daddy Yankee al compartir un video de su cumpleaños número 50 que fue el 3 de febrero de 2026. Allí el artista reiteró que esta etapa representa mucho más que una cifra: “Aprendí que la vida no te transforma en la comodidad, sino en los procesos. En los momentos de dudas, de las caídas y en esos momentos en que decides no rendirte”.

El artista se refirió a la importancia de la espiritualidad en este nuevo ciclo: “Mi ancla en Jesús ha sido mi llave. Me ha sostenido cuando me siento débil, cuando no tengo fuerzas, cuando siento que no puedo más. Ahí entra esa fe a rescatarme”, demostrando así que, pese a atravesar momentos de vulnerabilidad, ha aprendido a mantenerse firme por causa de sus creencias.

Frente a su edad, indicó que el camino ha estado lleno de aprendizaje: “Recibo estos 50 con más vida, más fe, más sabio y más fuerte, con un corazón más autentico, no perfecto, pero más consciente” y agregó: “Me siento más sólido en mis fifty. Mejor que nunca. Dios los bendiga”.

En su emotivo Daddy Yankee recordó sus orígenes: “Fui un joven soñador del barrio que un día se atrevió a creer que era posible. Nunca fue fácil, pero siempre hubo fe”, refiriéndose a los pasos que tuvo que dar para ser considerado como una de las leyendas de la música urbana.

Y es que en el camino que recorrió hasta convertirse en referente del género tuvo que enfrentarse a varias dificultades que logró superar gracias a la disciplina, la humildad y el carácter, además de la voluntad de levantarse tras cada caída que ha tenido a nivel profesional y personal.

“Este camino me exigió disciplina, humildad, carácter y también vulnerabilidad. Aprendí a caer, a levantarme y a nunca perder la esperanza, reconociendo siempre que Jesús es el centro de toda obra”, reiterando así su fe.

Nuevo video de Daddy Yankee

La celebración del cumpleaños 50 del artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, incluyó el lanzamiento del video musical de Toy hermoso, un tema que fue grabado en Puerto Rico y hace parte del álbum Lamento en baile. Sobre el contenido visual, el propio Daddy Yankee explicó lo siguiente: “El concepto gira en torno a la idea de que, aunque la vida presente retos, seguimos de pie, hermosos y viviendo sabroso, porque caminamos bajo la cobertura divina del Todopoderoso”.

Una parte de la canción dice lo siguiente: “Nosotros cerramos la boca de los leone’ y le pisamos la cabeza a las serpiente’ y a lo’ escorpione’. No nos dejamos llevar por la’ emocione’ (never) Gracias a Dios me va bien, por más que me mencione’”.

Cabe mencionar que la producción representa una etapa de música con propósito e inspiración religiosa. Junto a otras canciones como Sonríele y ABCD, esta última en colaboración con Alex Zurdo, el álbum transmite mensajes de optimismo y fortaleza personal, consolidando una transformación artística en la carrera de Daddy Yankee.

El artista se mostró muy emocionado por esta nueva etapa de su vida y lo dejó en claro con sus palabras en medio de su celebración: “A mí no me cuenten que ando SIN-CUENTA, pero Toy Hermoso. Happy Birthday to me”, expresó en medio de esta ocasión especial. Además, aprovechó para agradecer los buenos deseos de sus seguidores.

En este nuevo ciclo, Daddy Yankee mantiene como convicción la posibilidad permanente de crecimiento, mientras que continúa llevando un mensaje de superación a sus seguidores.