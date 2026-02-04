Condenan a 27 años de prisión al responsable de la desaparición de Sara Michel, la niña que salió de su casa en Sogamoso en Navidad

El hombre se encontró con la víctima en un sector conocido como Vanegas y a bordo de una motocicleta la llevó a la vereda El Ciral - crédito Fiscalía

Juan Carlos Rodríguez recibió una condena de 27 años y 7 meses de prisión por la desaparición forzada agravada de Sarita Michel Vargas Vega, de 11 años, en Sogamoso, Boyacá.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo e informada por la Fiscalía General de la Nación, que ratificó el fallo en segunda instancia tras considerar las pruebas presentadas por el ente acusador.

“Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso”, se lee en el comunicado.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, Sarita Michel Vargas Vega, de 11 años, salió de su vivienda después de una discusión familiar.

Su rastro se perdió tras encontrarse con un familiar en el sector conocido como Vanegas, donde fue llevada en motocicleta hacia la vereda El Ciral, en Sogamoso, según el ente acusador.

Las autoridades precisaron que el hombre de 24 años negó haber visto o contactado a la menor cuando fue interrogado por la policía judicial encargada de la búsqueda.

Días después, en enero de 2025, el cuerpo de la niña fue hallado en una zona boscosa próxima al lugar al que había sido conducida.

El proceso judicial avanzó cuando el señalado aceptó el delito de desaparición forzada agravada en febrero de 2025. Por este hecho, fue condenado en primera instancia y, posteriormente, la sentencia quedó en firme tras la revisión de segunda instancia.

La Fiscalía General de la Nación resaltó que, además de la condena impuesta, continúa un proceso separado en contra del sentenciado por el cargo de feminicidio agravado, el cual fue imputado y rechazado por el acusado. Mientras tanto, la condena por desaparición forzada se mantiene como la sanción principal hasta el momento.

“En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia. Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó”, expresó la Fiscalía.

Juan Carlos Rodríguez fue capturado en la vereda Cartagena, ubicada en el municipio de Firavitoba, a pocos kilómetros de Sogamoso. Esta proximidad facilitó la intervención de las autoridades, quienes lograron localizarlo y asegurar su traslado a un centro carcelario. Desde ese momento, permanece privado de la libertad mientras el proceso judicial continúa su curso.

Actualmente enfrenta una acusación por feminicidio agravado, delito que el Código Penal colombiano clasifica entre las conductas más graves de violencia de género.

Estas acciones, además de vulnerar el derecho fundamental a la vida de las mujeres, evidencian patrones de violencia y discriminación que persisten en la sociedad por razones de género.

El delito feminicidio agravado es considerado en el Código Penal colombiano como una de las conductas más graves de violencia de género - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La Fiscalía tomó la decisión de ampliar los cargos debido a la gravedad de los hechos y a la obligación de buscar justicia para la víctima y su entorno familiar. Según informó la entidad, la investigación permanece abierta con el propósito de esclarecer cada aspecto del caso.

Las autoridades analizan si existen otros individuos involucrados o posibles cómplices que hayan contribuido a la comisión del delito. El seguimiento del caso busca garantizar que todos los responsables sean identificados y respondan ante la justicia.