Colombia

Condenan a 27 años de prisión al responsable de la desaparición de Sara Michel, la niña que salió de su casa en Sogamoso en Navidad

La Fiscalía General de la Nación resaltó que, además de la condena impuesta, continúa un proceso separado en contra del sentenciado por el cargo de feminicidio agravado

Guardar
El hombre se encontró con
El hombre se encontró con la víctima en un sector conocido como Vanegas y a bordo de una motocicleta la llevó a la vereda El Ciral - crédito Fiscalía

Juan Carlos Rodríguez recibió una condena de 27 años y 7 meses de prisión por la desaparición forzada agravada de Sarita Michel Vargas Vega, de 11 años, en Sogamoso, Boyacá.

La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo e informada por la Fiscalía General de la Nación, que ratificó el fallo en segunda instancia tras considerar las pruebas presentadas por el ente acusador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso”, se lee en el comunicado.

Juan Carlos Rodríguez recibió una
Juan Carlos Rodríguez recibió una condena de 27 años y 7 meses de prisión por la desaparición forzada agravada de Sarita Michel Vargas Vega, de 11 años, en Sogamoso, Boyacá - crédito Fiscalía

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, Sarita Michel Vargas Vega, de 11 años, salió de su vivienda después de una discusión familiar.

Su rastro se perdió tras encontrarse con un familiar en el sector conocido como Vanegas, donde fue llevada en motocicleta hacia la vereda El Ciral, en Sogamoso, según el ente acusador.

Las autoridades precisaron que el hombre de 24 años negó haber visto o contactado a la menor cuando fue interrogado por la policía judicial encargada de la búsqueda.

Días después, en enero de 2025, el cuerpo de la niña fue hallado en una zona boscosa próxima al lugar al que había sido conducida.

El proceso judicial avanzó cuando el señalado aceptó el delito de desaparición forzada agravada en febrero de 2025. Por este hecho, fue condenado en primera instancia y, posteriormente, la sentencia quedó en firme tras la revisión de segunda instancia.

“Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado”, precisó la Fiscalía.

Comunicado de la Fiscalía sobre
Comunicado de la Fiscalía sobre la condena de Juan Camilo Rodríguez por muerte de Sara Michel - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación resaltó que, además de la condena impuesta, continúa un proceso separado en contra del sentenciado por el cargo de feminicidio agravado, el cual fue imputado y rechazado por el acusado. Mientras tanto, la condena por desaparición forzada se mantiene como la sanción principal hasta el momento.

“En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia. Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó”, expresó la Fiscalía.

Juan Carlos Rodríguez fue capturado en la vereda Cartagena, ubicada en el municipio de Firavitoba, a pocos kilómetros de Sogamoso. Esta proximidad facilitó la intervención de las autoridades, quienes lograron localizarlo y asegurar su traslado a un centro carcelario. Desde ese momento, permanece privado de la libertad mientras el proceso judicial continúa su curso.

Actualmente enfrenta una acusación por feminicidio agravado, delito que el Código Penal colombiano clasifica entre las conductas más graves de violencia de género.

Estas acciones, además de vulnerar el derecho fundamental a la vida de las mujeres, evidencian patrones de violencia y discriminación que persisten en la sociedad por razones de género.

El delito feminicidio agravado es
El delito feminicidio agravado es considerado en el Código Penal colombiano como una de las conductas más graves de violencia de género - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La Fiscalía tomó la decisión de ampliar los cargos debido a la gravedad de los hechos y a la obligación de buscar justicia para la víctima y su entorno familiar. Según informó la entidad, la investigación permanece abierta con el propósito de esclarecer cada aspecto del caso.

Las autoridades analizan si existen otros individuos involucrados o posibles cómplices que hayan contribuido a la comisión del delito. El seguimiento del caso busca garantizar que todos los responsables sean identificados y respondan ante la justicia.

Temas Relacionados

Sara MichelFeminicidio Sara MichelFeminicidioSogamosoFiscalíaJuan Carlos RodríguezFeminicidio en BoyacáColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista estadounidense lanzó duras críticas a Petro después de su encuentro con Trump: “No confío en él, es un exnarcoterrorista”

Carlos Giménez señaló que la buena noticia es que hasta agosto de 2026 tendrán que “lidiar” con el mandatario colombiano

Congresista estadounidense lanzó duras críticas

Subieron los precios de la tecnomecánica en 2026: esto pagarán desde ahora dueños de motos y carros en Colombia

Las tarifas varían según el tipo y la antigüedad del vehículo, mientras que algunos propietarios de carros nuevos tendrán un alivio económico gracias a la exención establecida por la ley

Subieron los precios de la

Así fue como falsos investigadores de la Sijín asaltaron la casa de un comerciante: se llevaron $18 millones

Los presuntos ladrones accedieron a la residencia desde una casa contigua en construcción, entrando por el segundo piso, y vestían uniformes reglamentarios reservados al personal judicial

Así fue como falsos investigadores

Filtran posibles nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: hay actores, comediantes e influencers

Un listado preliminar de celebridades comenzó a circular en redes sociales y medios especializados, anticipando quiénes podrían integrarse a la nueva temporada del programa de cocina

Filtran posibles nombres para la

Juan Fernando Cristo le envió mensaje a quienes llamaron “arrodillado” a Gustavo Petro tras su reunión con Trump: “Muchos apostaban al fracaso”

El candidato y exministro cuestionó las respuestas extremas de la derecha política frente a la reunión de ambos mandatarios en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026

Juan Fernando Cristo le envió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Filtran posibles nombres para la

Filtran posibles nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: hay actores, comediantes e influencers

Yeferson Cossio agradeció a Yina Calderón su apoyo al polémico ‘reality’ para ‘tunear’ mujeres: “Fue la única”

Paris Hilton llenó de elogios a Karol G en Los Grammy 202: habló de fiesta en la que disfrutaron juntas

Sofía Jaramillo se despachó contra quienes la criticaron tras salir de ‘La casa de los famosos’: hasta Melissa Gate cayó

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz serían la primera pareja de ‘La casa de los famosos′: este es el beso que lo confirmaría

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

La Liga BetPlay ya tiene dos técnicos sin trabajo: equipo histórico del FPC cesó a su entrenador por problemas personales

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano

Cuándo volverá el fútbol a El Campin: este será el partido que terminará la suspensión del estadio de Bogotá