Con fondo musical, Armando Benedetti lanzó mensaje a la oposición tras la reunión de Trump y Petro en Washington: “Si lloraron antes ahora necesitan más Kleenex”

La reunión bilateral entre los presidentes Donald Trump (EE. UU.) y Gustavo Petro (Colombia), dejó decenas de reacciones en el país político por cuenta de lo que ha sido catalogado como una charla que el mismo mandatario latinoamericano calificó como “positiva” y un “gran honor”, por parte del mandatario estadounidense.

Después de la rueda de prensa que ofreció a medios de comunicación el martes 3 de febrero de 2026 una vez finalizado el encuentro con Trump, Petro respondió algunas preguntas a medios de comunicación y dejó ver en parte cuál será el papel que Colombia jugará en la etapa de transición en Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro.

Las risas, las fotografías y las dedicatorias por parte de ambos presidentes provocaron que en Colombia el oficialismo, en cabeza del Pacto Histórico, saliera a celebrar lo que desde la oposición se había vaticinado como una oportunidad para que, incluso, Trump capturara a Petro.

Pero nada de esto fue así, y uno de los hombres más cercanos al mandatario colombiano, el ministro del Interior Armando Benedetti, saliera con un video que compartió la noche del mismo martes en su cuenta de Instagram.

Desde allí, y a punta de la canción El Vendaval, un éxito vallenato de inicios del 2000 interpretado por Dagoberto “El Negrito” Osorio y Farid Ortiz, como música de fondo, el jefe de cartera no ocultó su felicidad al ver todo lo que dejó el encuentro que meses atrás no se hubiera imaginado.

En la grabación se ven dos planos que se tomaron desde el mismo despacho de Benedetti ubicado frente a la Casa de Nariño.

En uno de los planos, se ve cómo el ministro del Interior sonríe mientras reparte pañuelos, mientras que en el segundo se observa al dirigente político desde su escritorio lanzando más Kleenex, al punto que al final lanza la caja.

Al final dejó un mensaje que muchos usuarios han considerado como un “indirectazo” a la oposición, al escribir: “Así siguen muchos después de la exitosa visita del presidente Petro a Trump”, al referirse a que se están secando las lágrimas.

El regalo que Petro le llevó a Trump: volvió a rugir el jaguar

El inusual intercambio diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump cobró relevancia al ofrecer el presidente colombiano una escultura de jaguar durante su visita a la Casa Blanca.

Este gesto, según la Presidencia de Colombia, buscaba comunicar un mensaje de resiliencia y advertencia ligado a la tradición amazónica, brindando también una nueva plataforma para mostrar los avances en los programas de sustitución de cultivos ilícitos ante la administración estadounidense.

El cierre simbólico de la jornada tuvo lugar después del distanciamiento diplomático.

Meses atrás, Washington retiró a Colombia de la lista de certificación en la lucha antidrogas y sumó a Petro y a miembros de su entorno a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), por acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico. Esta es la también conocida Lista Clinton.

Petro rechazó estas implicaciones y defendió la gestión de su gobierno en la reducción del crecimiento de cultivos ilegales. En ese clima, la entrega del jaguar —elaborado durante tres meses por el artesano Marcelino Chasoy— asumió una dimensión de mensaje político y cultural.

La pieza fue elegida, según la oficina de prensa presidencial, por su profunda carga simbólica: en la cultura amazónica representa poder, protección y fuerza espiritual.

Diversas comunidades indígenas consideran al jaguar como el animal emblema de sus territorios.

Petro recurrió a esta imagen en otros escenarios para advertir sobre la capacidad de respuesta colombiana ante amenazas del exterior, usando la expresión “no se debe despertar al jaguar” como metáfora de defensa de la soberanía.

El encuentro también incluyó la entrega de una canasta de productos colombianos, con el objetivo de exhibir el trabajo de 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que migraron de la coca a economías legales.

Cada producto iba acompañado de una tarjeta personalizada para altos funcionarios estadounidenses, como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles y la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El mensaje en las tarjetas, recogido por la fuente oficial, enfatizaba el cambio social: “Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (…) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro”.

En tanto que la directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, acompañó a Petro como parte de la delegación presidencial.

Miranda sostuvo su esperanza en que el presidente pudiera “presentar ante Trump cifras contundentes” sobre la reducción de cultivos de coca y el aumento en la incautación de drogas.

En cuanto a los componentes diplomáticos, la agenda bilateral giró alrededor de la cooperación antidrogas, migración y la situación política venezolana.

Ambos mandatarios buscaron dejar atrás confrontaciones previas para abrir un canal de diálogo directo.

Trump sintetizó el clima cordial post encuentro: “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, según recogió la oficina de comunicaciones presidencial.

Petro describió el resultado como positivo e indicó ante los medios en la embajada colombiana: “La impresión que tengo es positiva”.

El periplo de Petro en Washington incluyó actividades políticas, reuniones con académicos y encuentros comunitarios que se extenderán hasta el jueves 5 de febrero.

De acuerdo con la Presidencia de Colombia, el principal propósito de la visita fue “fortalecer las relaciones históricas” entre ambos países y transmitir, sin intermediaciones, la visión del gobierno colombiano ante la lucha antidrogas.