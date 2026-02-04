Colombia

Chontico Noche: resultados del último sorteo de hoy martes 3 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este martes 3 de febrero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Todos los números ganadores del
  • Fecha: martes 3 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 6447.
  • Número ganador: 6 1 8 3.
  • Quinta balota: 7.

¿Cómo se juega el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

