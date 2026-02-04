Cantante de The Mills alertó de una nueva modalidad de fraude bancario: “Algo dentro de mí me dijo: ¡pilas!”

El cantante de la agrupación bogotana contó los detalles de lo ocurrido en sus redes sociales - crédito @bako/Instagram

Bako, vocalista de la agrupación bogotana de rock, The Mills, advirtió a sus seguidores sobre una sofisticada modalidad de fraude bancario, tras haber sido víctima de un intento de estafa telefónica que involucró la creación de un bolsillo digital a nombre de otra persona.

El incidente, ocurrido recientemente, puso en evidencia los métodos cada vez más elaborados utilizados por los estafadores para obtener acceso a las cuentas de los usuarios, aprovechando el auge de herramientas como los bolsillos digitales.

“Casi me tumban, casi. No lo lograron, algo dentro de mí me dijo: pilas. Entonces, pongan atención a esta metodología de fraude para que no les pase”, comentó Bako inicialmente en un video que compartió a través de su cuenta personal de Instagram.

El artista relató que recibió una llamada de un número desconocido, distinto a los habituales de Bancolombia, en la que supuestos empleados del banco le informaron sobre un intento de transferencia fraudulenta desde su cuenta. “Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, explicó en su testimonio.

Según el relato del cantante, los estafadores afirmaron que había una persona intentando hacer una transferencia a través de la sucursal telefónica y que falló tres de las cinco preguntas de seguridad que utilizaba el producto, explicando que activaron las alertas y por eso se comunicaban con él. “Y yo: ‘no, mil gracias. ¿qué debo hacer?’ Dijeron ‘Ya mismo, revise, por favor, sus saldos, que todo esté bien’“, añadió.

Bako no dejó de manifestar que durante toda la llamada emplearon un discurso convincente, mencionando protocolos de seguridad y proporcionando supuestos números de radicado y credenciales de empleados del banco, dando cuenta de lo sofisticado de la operación.

Cuando Bako se acercó a una sucursal de Bancolombia, le confirmaron que estaba siendo víctima de un intento de estafa - crédito Luisa González/REUTERS

En ese punto, el artista contó que lo comunicaron con otra persona que se identificó como del área de seguridad, y le dijo que era necesario crear un bolsillo digital para proteger su dinero. “Entonces yo le dije: ‘oye, pero no entiendo, ¿es necesario crear el bolsillo?’ Me dijo: ‘sí, porque ellos ya tienen su cédula y tienen su clave’. Y yo ahí me metí la estresada", contó.

Bako detalló que para crear un bolsillo en la aplicación le pide suministrar el número de cédula, lo que llevó a la parte clave del fraude. “Entonces yo di mi cédula ahí en el bolsillo y ella me dijo: ‘No, no ponga su cédula. Ponga el número de radicado’. El número de radicado era un número, tenía un guion al piso y el resto del número. Entonces yo le dije: ‘pero no me está dejando poner el guion’. Y me respondió: ‘No, quite el guion’. Cuando yo miré el número sin el guion, parecía una cédula. No me dio buena espina”, señaló.

Ante esto, el cantante optó por acudir directamente a una sucursal física de Bancolombia para verificar la situación. Al llegar a la sucursal un asesor le preguntó el motivo de su visita. “Le dije: ‘señor, urgente, estoy hablando con los de suplantación de Bancolombia, me están suplantando en este momento’. Y él dijo: ‘nosotros nunca llamamos a eso’. Y pin, me colgaron”, dijo.

Bako pudo confirmar que lo estaban intentando estafar cuando una asesora verificó los datos de identificación de los supuestos funcionarios, y le recalcó que desde Bancolombia nunca realizan llamadas por casos de seguridad, o para que sus clientes abran bolsillos digitales.

”Lo jodido de esta [modalidad de estafa] es que no te piden nada, no te piden ningún dato, ningún link, solo te dan el número de radicado y tú creas el bolsillo. Pilas", remarcó el artista, que también compartió en sus redes sociales el número telefónico del que fue llamado.

El cantante incluso compartió el número telefónico del cual fue contactado durante el intento de fraude - crédito @bako/Instagram