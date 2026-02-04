Colombia

Cantante de The Mills alertó de una nueva modalidad de fraude bancario: “Algo dentro de mí me dijo: ¡pilas!”

A través de sus redes sociales, el cantante contó cómo una llamada de un número desconocido lo llevó a seguir sus pasos, sin saber que estuvo a punto de perder su dinero

Guardar
El cantante de la agrupación bogotana contó los detalles de lo ocurrido en sus redes sociales - crédito @bako/Instagram

Bako, vocalista de la agrupación bogotana de rock, The Mills, advirtió a sus seguidores sobre una sofisticada modalidad de fraude bancario, tras haber sido víctima de un intento de estafa telefónica que involucró la creación de un bolsillo digital a nombre de otra persona.

El incidente, ocurrido recientemente, puso en evidencia los métodos cada vez más elaborados utilizados por los estafadores para obtener acceso a las cuentas de los usuarios, aprovechando el auge de herramientas como los bolsillos digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Casi me tumban, casi. No lo lograron, algo dentro de mí me dijo: pilas. Entonces, pongan atención a esta metodología de fraude para que no les pase”, comentó Bako inicialmente en un video que compartió a través de su cuenta personal de Instagram.

El artista relató que recibió una llamada de un número desconocido, distinto a los habituales de Bancolombia, en la que supuestos empleados del banco le informaron sobre un intento de transferencia fraudulenta desde su cuenta. “Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, explicó en su testimonio.

Según el relato del cantante, los estafadores afirmaron que había una persona intentando hacer una transferencia a través de la sucursal telefónica y que falló tres de las cinco preguntas de seguridad que utilizaba el producto, explicando que activaron las alertas y por eso se comunicaban con él. “Y yo: ‘no, mil gracias. ¿qué debo hacer?’ Dijeron ‘Ya mismo, revise, por favor, sus saldos, que todo esté bien’“, añadió.

Bako no dejó de manifestar que durante toda la llamada emplearon un discurso convincente, mencionando protocolos de seguridad y proporcionando supuestos números de radicado y credenciales de empleados del banco, dando cuenta de lo sofisticado de la operación.

Cuando Bako se acercó a
Cuando Bako se acercó a una sucursal de Bancolombia, le confirmaron que estaba siendo víctima de un intento de estafa - crédito Luisa González/REUTERS

En ese punto, el artista contó que lo comunicaron con otra persona que se identificó como del área de seguridad, y le dijo que era necesario crear un bolsillo digital para proteger su dinero. “Entonces yo le dije: ‘oye, pero no entiendo, ¿es necesario crear el bolsillo?’ Me dijo: ‘sí, porque ellos ya tienen su cédula y tienen su clave’. Y yo ahí me metí la estresada", contó.

Bako detalló que para crear un bolsillo en la aplicación le pide suministrar el número de cédula, lo que llevó a la parte clave del fraude. “Entonces yo di mi cédula ahí en el bolsillo y ella me dijo: ‘No, no ponga su cédula. Ponga el número de radicado’. El número de radicado era un número, tenía un guion al piso y el resto del número. Entonces yo le dije: ‘pero no me está dejando poner el guion’. Y me respondió: ‘No, quite el guion’. Cuando yo miré el número sin el guion, parecía una cédula. No me dio buena espina”, señaló.

Ante esto, el cantante optó por acudir directamente a una sucursal física de Bancolombia para verificar la situación. Al llegar a la sucursal un asesor le preguntó el motivo de su visita. “Le dije: ‘señor, urgente, estoy hablando con los de suplantación de Bancolombia, me están suplantando en este momento’. Y él dijo: ‘nosotros nunca llamamos a eso’. Y pin, me colgaron”, dijo.

Bako pudo confirmar que lo estaban intentando estafar cuando una asesora verificó los datos de identificación de los supuestos funcionarios, y le recalcó que desde Bancolombia nunca realizan llamadas por casos de seguridad, o para que sus clientes abran bolsillos digitales.

”Lo jodido de esta [modalidad de estafa] es que no te piden nada, no te piden ningún dato, ningún link, solo te dan el número de radicado y tú creas el bolsillo. Pilas", remarcó el artista, que también compartió en sus redes sociales el número telefónico del que fue llamado.

El cantante incluso compartió el
El cantante incluso compartió el número telefónico del cual fue contactado durante el intento de fraude - crédito @bako/Instagram

Temas Relacionados

The MillsBakoVícitmas de estafaEstafa bancariaColombia-EntretenimientoFraudeColombia-Noticias

Más Noticias

De Nanis Ochoa a Johanna Fadul: así fueron las expulsiones en ‘La casa de los famosos Colombia’

La memoria de tres salidas disciplinarias en ediciones previas mantiene a los actuales participantes adoptando medidas prudentes, en un contexto donde las reglas estrictas han marcado el ritmo del certamen

De Nanis Ochoa a Johanna

Actriz de ‘Betty, la fea’ se despachó contra Karen Sevillano por su reacción ante el comentario racista de Johanna Fadul

‘La casa de los famosos’ sigue como tendencia en las plataformas digitales por las palabras de la actriz

Actriz de ‘Betty, la fea’

Youtuber colombiano reveló las transformaciones y el silencio de El Salvador de Bukele

La exploración realizada por un generador de contenido en San Salvador expone percepciones de seguridad y prosperidad, pero también la persistencia de inquietudes sobre derechos y el papel de las autoridades en la vida cotidiana

Youtuber colombiano reveló las transformaciones

Petro volvió a sacar el “poder del jaguar” en su visita a EE. UU.: este fue el simbólico regalo para el presidente Trump

La pieza, elaborada por un artesano amazónico, fue seleccionada por su fuerte simbolismo cultural y espiritual mientras la reunión entre ambos mandatarios destacó la búsqueda de diálogo tras meses de tensiones diplomáticas

Petro volvió a sacar el

Así son las becas en línea del Miami Institute para artistas colombianos: formación internacional en arte y audiovisual

Las personas interesadas deberán presentar documentación sobre títulos, habilidades y situación económica, además de evidencias prácticas o experiencia, para participar en la convocatoria

Así son las becas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Betty, la fea’

Actriz de ‘Betty, la fea’ se despachó contra Karen Sevillano por su reacción ante el comentario racista de Johanna Fadul

Francia Márquez rechazó el comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “El racismo no es una opinión ni un show”

Juanes anunció titulo y fecha de su próximo álbum de estudio: conozca todos los detalles del lanzamiento

Karol G y el secreto detrás de su peinado en los Grammy 2026: requirió de hasta cinco productos para conseguirlo

Marcelo Cezán reveló detalles de una etapa límite de su vida: así lo salvó una amiga

Deportes

Álvaro Montero sigue sonando para

Álvaro Montero sigue sonando para Selección Colombia y el arco mundialista: Carlos Antonio Vélez dio su opinión

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera