Cami Pulgarín sorprendió al mostrar los resultados de operación de cambio extremo: “Tiene una cara nueva”

La creadora de contenido reafirmó que este cambio la acerca a su identidad y agradeció el respaldo de quienes la acompañan en cada etapa de su proceso de su transición

La influencer Cami Pulgarín sorprendió
La influencer Cami Pulgarín sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de una reciente intervención de feminización facial - crédito @camipulgarin/ Instagram

La influencer Cami Pulgarín sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de una reciente intervención de feminización facial, parte de su proceso de transición de género.

La influencer compartió en sus redes sociales un video en el que explicó cómo avanza su recuperación, 15 días después de la cirugía.

Pulgarín se mostró tanto de frente como de perfil, detallando que aún presenta inflamación, aunque ya aprecia cambios y expresó satisfacción con los resultados obtenidos hasta el momento. “Si así me veo sin recuperación total, imagínense cómo voy a lucir con el resultado final de la intervención”, afirmó en la publicación.

Cami Pulgarín se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el mundo digital colombiano gracias a su estilo auténtico, su capacidad para conectar con el público y su trayectoria en proyectos como la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. La influencer alcanzó popularidad inicial por sus imitaciones de la familia Kardashian y ha diversificado su contenido a través de podcasts, colaboraciones y televisión.

En diciembre de 2024, Pulgarín reveló a su comunidad el inicio de su transición de género, proceso que ha documentado abiertamente en redes sociales. Desde entonces, ha mostrado distintas etapas, incluyendo procedimientos para adecuar la parte delantera de su cuerpo, estilizar su cintura y, más recientemente, perfeccionar su nariz.

La creadora de contenido compartió el resultado con sus miles de seguidores, que elogiaron su nuevo aspecto - crédito @camipulgarin/ Instagram

La reciente feminización facial representa un paso clave para la creadora, quien explicó que este ajuste le permite sentirse más cómoda y alineada con su identidad. “Estoy feliz con los resultados y eso que todavía no los vemos completos porque hasta ahora han pasado solo 15 días; todavía estoy inflamada del mentón, también me quitaron un poquito de frente”, reveló en su publicación.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y admiración por su transparencia. Muchos usuarios destacaron el impacto positivo del testimonio de Cami Pulgarín en la visibilidad de los procesos de transición y la apertura a conversaciones sobre identidad de género en las plataformas digitales.

“La verdadera María José feminista. Animalista de todo un poquito. 😍“, ”Se ve más femenina que yo, y eso que soy mujer de nacimiento 😅😅😅 divina cami 💜“, ”Quedaste hermosa", “mamasita linda 😍“, ”Me hizo sentir q necesito una feminización facial 😂“, ”Tiene una cara nueva" (Sic), dicen los comentarios.

Pulgarín explicó que, aunque sigue
Pulgarín explicó que, aunque sigue inflamada, ya nota cambios y expresó satisfacción con los resultados obtenidos - crédito @camipulgarin/IG

La cirugía de feminización facial es un conjunto de procedimientos quirúrgicos destinados a modificar los rasgos del rostro para lograr una apariencia considerada más femenina.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, estas intervenciones suelen estar orientadas principalmente a mujeres transgénero que desean que su aspecto refleje mejor su identidad de género, aunque también pueden solicitarla personas cisgénero que buscan armonizar sus facciones.

El proceso de feminización facial puede incluir diversas técnicas, seleccionadas según las necesidades y expectativas de cada persona.

Entre las operaciones más frecuentes se encuentran el contorno de la frente, que consiste en reducir la prominencia del hueso frontal y suavizar la línea del cabello; la rinoplastia, que busca afinar y dar forma a la nariz; la reducción de la mandíbula y el mentón, con el fin de eliminar ángulos pronunciados y aportar un perfil más suave; y la cirugía de pómulos, destinada a aumentar el volumen y la proyección de esta zona para realzar la estructura facial.

Otros procedimientos habituales incluyen el levantamiento de cejas, la reducción de la manzana de Adán, el aumento de labios y la corrección del contorno mandibular.

La feminización facial consiste en
La feminización facial consiste en un conjunto de procedimientos quirúrgicos que buscan modificar los rasgos del rostro para darles una apariencia más femenina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada intervención se planifica de manera individual, y en muchos casos se realizan varias cirugías en una misma sesión para optimizar los tiempos de recuperación. El objetivo final es conseguir una armonía facial acorde con los parámetros femeninos, lo que puede mejorar significativamente la autoestima y el bienestar psicológico de quienes se someten a la operación.

No obstante, la cirugía de feminización facial implica riesgos inherentes, como cualquier procedimiento quirúrgico. Entre las posibles complicaciones se encuentran infección, sangrado, hematomas, cicatrices visibles, daño en los nervios faciales, asimetría en los resultados, pérdida de sensibilidad, reacciones adversas a la anestesia y problemas en la cicatrización. Además, algunos pacientes pueden experimentar insatisfacción con el resultado estético, requiriendo procedimientos adicionales de ajuste o corrección.

