Auxiliares de Policía arriesgaron su vida para evacuar personas del incendio de una casa en Bogotá: se conoció el otro “héroe sin capa”

El incendio de registró en el tercer piso de la edificación en el suroccidente de la capital - crédito Mebog

Dos policías de la Policía Metropolitana de Bogotá evitaron la propagación de un incendio en una vivienda del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, tras irrumpir en el inmueble y rescatar a una familia la tarde del 27 de enero de 2026.

Este acto les valió un reconocimiento oficial por parte de la institución, y en redes sociales se conoció el video de las palabras por parte de uno de ellos, luego del homenaje a raíz de la rápida intervención, impulsada por un llamado de la comunidad.

La emergencia expuso la vida de los uniformados y fue reconocida por los vecinos, quienes los calificaron como “héroes”.

Declaraciones del intendente Elkin Armando Miranda de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Una vez controlado el foco principal, los bomberos arribaron al lugar y colaboraron en las labores para extinguir completamente los restos del incendio, logrando así proteger la integridad de los residentes y evitar daños mayores en la estructura.

Los agentes involucrados, Andrés Garzón (auxiliar) y Elkin Armando Miranda (intendente), emplearon baldes de agua y extintores facilitados por habitantes cercanos, después de romper una ventana para acceder al interior de la casa.

Fue justo Garzón, al lado de su compañero, los que recibieron el homenaje, dejando en la ceremonia las palabras: “Agradezco muchísimo estos actos, estos gestos que nos están dando porque, nosotros en el momento que nosotros hicimos ese... como ir a salvar la comunidad, nosotros no pensamos que iba a tener como una relevancia tan grande”.

Dos auxiliares de Policía fueron condecorados por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) gracias a su labor, pero en total fueron cuatro los "héroes sin capa", como los denominaron usuarios en redes sociales - crédito @pachecoprensa/IG

Esta sentida reflexión del mismo auxiliar dejó esta frase: “Según yo, según mi concepto, eso es lo que haría un policía. Entonces, pues, quiero, quiero agradecer muchísimo a todos, a todos mis superiores, a todos mis compañeros por este acto que están haciendo y estar este día acá con nosotros”.

Según relató Miranda, el incidente se originó en un apartamento ubicado en un tercer piso, tras lo cual ambos ingresaron para controlar rápidamente la emergencia.

Garzón detalló: “Recibimos el aviso y vimos humo saliendo de una vivienda. Al entrar, una joven nos indicó que era imposible abrir la puerta del cuarto donde inició el fuego, por lo que debimos forzar una ventana”.

Durante las maniobras, solicitaron ayuda a los vecinos: “Pedimos extintores y agua para controlar el incendio mientras arribaban los bomberos”, relató el mismo auxiliar en un video que reveló días antes del homenaje el periodista Édgar Pacheco en su cuenta de Instagram (@pachecoprensa).

Garzón. Tras la intervención conjunta, fue posible sofocar totalmente el siniestro. La teniente coronel Natalia Borda, a cargo del Grupo Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá, recomendó a la ciudadanía evitar la sobrecarga de electrodomésticos para prevenir cortocircuitos y futuros incidentes.

El empleado no brindó mayores declaraciones, y solo cumplió con dar su testimonio a las autoridades que atendieron la emergencia en Kennedy - crédito @pachecoprensa/IG

El caso dejó otro héroe anónimo, que junto a al intendente y los dos auxiliares se ganó el respeto por parte de los usuarios en redes sociales fue el trabajador de una tienda D1.

El ciudadano prefirió no dar mayores detalles sobre su identidad, pero en uno de los videos que se conocieron en la misma cuenta del periodista se vio cómo el empleado le brindada su relato de los hechos a las autoridades, como parte de las labores posteriores que emprendieron los bomberos juntos a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

“Nosotros de ahí donde estábamos, salimos corriendo hacia el incendio. Entramos a la casa. Una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada”, dijo el auxiliar Garzón en su primera declaración.

El caso sirvió como un llamado de atención para que los residentes tenga cuidado con las instalaciones y tomas eléctricas, debido a que un mal estado puede ser factor de riesgo para que se generen incendios.

Declaraciones del auxiliar de Policía, Andrés Garzón - crédito Mebog

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá instaron a la ciudadanía a extremar las precauciones con las conexiones eléctricas en el hogar, advirtiendo sobre los riesgos de sobrecargar electrodomésticos y las posibles consecuencias de cortocircuitos.

Entre las recomendaciones divulgadas figura la revisión periódica de la instalación eléctrica a cargo de un electricista matriculado, especialmente en viviendas antiguas.

También se se recalcó la importancia del uso exclusivo de cables y dispositivos certificados y de evitar conectar varios artefactos de alto consumo en un solo tomacorriente para reducir el peligro de incidentes.