Colombia

Auxiliares de Policía arriesgaron su vida para evacuar personas del incendio de una casa en Bogotá: se conoció el otro “héroe sin capa”

Un trabajador de una tienda D1 fue el otro ciudadano que no dudó un segundo en salir a correr para ayudar a evacuar a las personas que se encontraban en la tercera planta de una vivienda en la localidad de Kennedy

Guardar
El incendio de registró en el tercer piso de la edificación en el suroccidente de la capital - crédito Mebog

Dos policías de la Policía Metropolitana de Bogotá evitaron la propagación de un incendio en una vivienda del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, tras irrumpir en el inmueble y rescatar a una familia la tarde del 27 de enero de 2026.

Este acto les valió un reconocimiento oficial por parte de la institución, y en redes sociales se conoció el video de las palabras por parte de uno de ellos, luego del homenaje a raíz de la rápida intervención, impulsada por un llamado de la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia expuso la vida de los uniformados y fue reconocida por los vecinos, quienes los calificaron como “héroes”.

Declaraciones del intendente Elkin Armando Miranda de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Una vez controlado el foco principal, los bomberos arribaron al lugar y colaboraron en las labores para extinguir completamente los restos del incendio, logrando así proteger la integridad de los residentes y evitar daños mayores en la estructura.

Los agentes involucrados, Andrés Garzón (auxiliar) y Elkin Armando Miranda (intendente), emplearon baldes de agua y extintores facilitados por habitantes cercanos, después de romper una ventana para acceder al interior de la casa.

Fue justo Garzón, al lado de su compañero, los que recibieron el homenaje, dejando en la ceremonia las palabras: “Agradezco muchísimo estos actos, estos gestos que nos están dando porque, nosotros en el momento que nosotros hicimos ese... como ir a salvar la comunidad, nosotros no pensamos que iba a tener como una relevancia tan grande”.

Dos auxiliares de Policía fueron condecorados por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) gracias a su labor, pero en total fueron cuatro los "héroes sin capa", como los denominaron usuarios en redes sociales - crédito @pachecoprensa/IG

Esta sentida reflexión del mismo auxiliar dejó esta frase: “Según yo, según mi concepto, eso es lo que haría un policía. Entonces, pues, quiero, quiero agradecer muchísimo a todos, a todos mis superiores, a todos mis compañeros por este acto que están haciendo y estar este día acá con nosotros”.

Según relató Miranda, el incidente se originó en un apartamento ubicado en un tercer piso, tras lo cual ambos ingresaron para controlar rápidamente la emergencia.

Garzón detalló: “Recibimos el aviso y vimos humo saliendo de una vivienda. Al entrar, una joven nos indicó que era imposible abrir la puerta del cuarto donde inició el fuego, por lo que debimos forzar una ventana”.

Durante las maniobras, solicitaron ayuda a los vecinos: “Pedimos extintores y agua para controlar el incendio mientras arribaban los bomberos”, relató el mismo auxiliar en un video que reveló días antes del homenaje el periodista Édgar Pacheco en su cuenta de Instagram (@pachecoprensa).

Garzón. Tras la intervención conjunta, fue posible sofocar totalmente el siniestro. La teniente coronel Natalia Borda, a cargo del Grupo Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá, recomendó a la ciudadanía evitar la sobrecarga de electrodomésticos para prevenir cortocircuitos y futuros incidentes.

El empleado no brindó mayores declaraciones, y solo cumplió con dar su testimonio a las autoridades que atendieron la emergencia en Kennedy - crédito @pachecoprensa/IG

El caso dejó otro héroe anónimo, que junto a al intendente y los dos auxiliares se ganó el respeto por parte de los usuarios en redes sociales fue el trabajador de una tienda D1.

El ciudadano prefirió no dar mayores detalles sobre su identidad, pero en uno de los videos que se conocieron en la misma cuenta del periodista se vio cómo el empleado le brindada su relato de los hechos a las autoridades, como parte de las labores posteriores que emprendieron los bomberos juntos a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

“Nosotros de ahí donde estábamos, salimos corriendo hacia el incendio. Entramos a la casa. Una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada”, dijo el auxiliar Garzón en su primera declaración.

El caso sirvió como un llamado de atención para que los residentes tenga cuidado con las instalaciones y tomas eléctricas, debido a que un mal estado puede ser factor de riesgo para que se generen incendios.

Declaraciones del auxiliar de Policía, Andrés Garzón - crédito Mebog

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá instaron a la ciudadanía a extremar las precauciones con las conexiones eléctricas en el hogar, advirtiendo sobre los riesgos de sobrecargar electrodomésticos y las posibles consecuencias de cortocircuitos.

Entre las recomendaciones divulgadas figura la revisión periódica de la instalación eléctrica a cargo de un electricista matriculado, especialmente en viviendas antiguas.

También se se recalcó la importancia del uso exclusivo de cables y dispositivos certificados y de evitar conectar varios artefactos de alto consumo en un solo tomacorriente para reducir el peligro de incidentes.

Temas Relacionados

Incendio en BogotáHomenaje policíasKennedyMarsellaEmpleadoTienda D1Auxiliares de PolicíaPolicía Metropolitana de BogotáCondecoraciónColombia-Noticias

Más Noticias

Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Alex Saab es un empresario colombiano vinculado estrechamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Álex Saab, el testaferro de

La ‘quemada’ que se pegó Enrique Peñalosa se convirtió en memes en redes sociales: usuarios hicieron de las suyas por su descarga eléctrica

El episodio se presentó en una zona residencial del barrio Bochica, en la localidad de Engativá

La ‘quemada’ que se pegó

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

El colombiano es considerado ídolo en el equipo de Río de Janeiro, luego de avanzar hasta las semifinales del Mundial de Clubes 2025 y de levantar el primer título de la Copa Libertadores en la historia del Flu

Fluminense analiza, contra el tiempo,

Gustavo Petro advirtió sobre el desplazamiento del narcotráfico en reunión con congresistas estadounidenses: “El problema afecta ahora a Ecuador”

El discurso oficial planteó retos para la juventud y riesgos en la frontera mientras la reorganización de redes criminales se traslada al sur del continente

Gustavo Petro advirtió sobre el

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Torres reveló que el proceso para interpretar a Charly Flow no fue sencillo y que la producción, inicialmente llamada Puro Flow, estuvo a punto de perder al actor

Carlos Torres reveló por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Flora Martínez prepara el estreno

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Kika Nieto despejó dudas sobre su embarazo tras propuesta de matrimonio

Deportes

Fluminense analiza, contra el tiempo,

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo