Colombia

Andrea Petro se refirió a la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump: “Salio mejor de lo que pensábamos”

El desempeño de ambos presidentes fue seguido de cerca no solo por la delegación oficial, sino también por sus propios familiares que sentían una tensión palpable

Petro estuvo acompañado por su
Petro estuvo acompañado por su hija, su nuera y su nieta - crédito captura de pantalla / X

En la jornada marcada por un encuentro histórico en la Casa Blanca, el ambiente emocional y los lazos familiares ocuparon un lugar importante en la preparación del presidente Gustavo Petro ante su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Andrea Petro, hija del jefe de Estado colombiano, reveló detalles inéditos sobre ese clima íntimo que acompañó horas decisivas para las relaciones bilaterales, en diálogo con Caracol Radio.

“La verdad, si te soy sincera, sí y lo hicimos de apuesta, porque lo que pasa es que hay una situación con su última nieta que acaba de nacer, obviamente la niña tiene dos mesecitos, la cual era casi imposible que la fuera a ver o a visitar”, explicó Andrea Petro respecto al impacto personal y emocional que marcó los momentos previos a la cumbre.

El contexto familiar fue determinante. Según relató Petro a Caracol Radio, existían limitaciones extraordinarias para reunir al presidente con su nieta: “Primero por estar obviamente en la lista Clinton, que es complicado y segundo por la situación migratoria de mi hermano Andrés, que él es refugiado político en Canadá y no puede ir a Colombia, no puede volver al país durante X tiempo, no sabemos durante cuánto tiempo hasta que su situación se regularice y era el momento para darle una sorpresa a mi papá y yo hice venir a la chiquitica de sorpresa, él no tenía ni idea”.

Andrea Petro, hija del jefe
Andrea Petro, hija del jefe de Estado colombiano, reveló detalles inéditos sobre ese clima íntimo que acompañó horas decisivas para las relaciones bilaterales - crédito agencias de prensa

La hija del mandatario destacó los esfuerzos para que el presidente afrontara la reunión con la mayor serenidad posible: “Para que estuviera tranquilo, para que ese momento tan importante, que no solamente era de nosotros del punto de vista familiar, sino también para Colombia, tuviera las mejores predisposiciones posibles y la mejor energía. Entonces hicimos llegar a la chiquitica sorpresa, él estuvo con ella, yo lo ayudé, él se va a vestirse también, lo acompañé, lo hicimos reír, todo en mucha calma. Él estaba realmente justo antes de la reunión muy calmado, muy tranquilo”.

Superado el encuentro, Gustavo Petro transmitió satisfacción y optimismo: “Cuando salió de la reunión, cuando supimos que duró tanto tiempo la reunión, pues fue un éxito rotundo. Él está muy contento. Ah, y ya tenemos como una atmósfera y unas energías bastante positivas para el futuro de de de Colombia”, sintetizó Andrea Petro.

El desempeño de ambos presidentes fue seguido de cerca no solo por la delegación oficial, sino también por sus propios familiares que sentían una tensión palpable.

Andrea reconoció la presión: “Sí, claro, porque da mucha presión, pero en realidad fue una reunión de tú a tú. El presidente Trump se comportó muy bien, mi papá también. Yo no estuve ahí presente, obviamente, porque no soy funcionaria pública, pero realmente sí, claro, había un poquito de había una presión en la atmósfera. Entonces, imagínense ustedes en Colombia que tenían un poco de presión por la situación en el momento que íbamos a vivir. Imagínense ustedes nosotros de familia, ¿cómo estábamos? Yo no dormí en la noche. Yo dormí toda la noche”.

Andrea Petro, hija de Gustavo
Andrea Petro, hija de Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

Un detalle simbólico captó la atención de la prensa y los asistentes: la elección de la vestimenta presidencial. Andrea Petro aclaró el origen de este gesto: “No, la verdad él tenía dos pintas listas para eso y él fue el que eligió su pinta con la corbata dorada, con sus manchitas, que hacía como una ilusión un poquito al jaguar, ¿no? Nos reíamos de hecho y él no lo había hecho de aposta. Él se se puso su corbata, le queda superbonito y sobretodo era el el apenas se miró en el espejo, lo primero que dijo fue, ‘Este es el amarillo el oro de Colombia. Lo tengo que llevar’”.

El giro en la relación bilateral fue otro de los puntos destacados. Interrogada sobre el carácter impredecible de ambos liderazgos y la posibilidad de tensiones futuras, Andrea Petro expresó: “No, la verdad, yo estoy bastante tranquila, obviamente, que las dos partes durante los meses, durante el año pues que que pasó. Hubo mucha impulsividad de los dos lados, ¿no? Pues más por desinformación de una de las dos partes. Ahora pues el tono es completamente diferente.

Yo creo que va a haber una cooperación real entre Estados Unidos y Colombia para que realmente puedan tener un objetivo común que es erradicar pues el narcotráfico. La verdad que las los dos tonos están de al mismo, al mismo nivel, están muy tranquilos y yo creo que sí se va a poder trabajar de manera conjunta y eficaz para las dos partes”.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca - crédito Presidencia

En cuanto al cambio percibido en el propio presidente Petro tras los eventos recientes, Andrea fue enfática: “No, no, la verdad que no, no fue yo hubo un cambio de tono, fue en el momento que ellos hicieron la llamada, los dos que por fin pudieron hablarse en directo del tema, así sea por teléfono, fue ahí donde un cambio de actitud de entre las dos partes. Antes no, para nada, yo no sentí que mi papá va a cambiar de actitud o cualquier cosa después de lo que pasó con Mauro, fue más bien a partir del momento de la llamada”.

La reacción posterior reunió de nuevo a la familia, ya en un ambiente distendido: “Ya se veían sonrisas, se veían que estaban superrelajados. Eh, una vez que llegamos aquí, pues almorzamos todos juntos. Eh, y ahí ya hablábamos realmente lo que había pasado durante el encuentro”.

La impresión sobre el presidente estadounidense también dejó huella: “Yo creo que hubo mucha desinformación eh que tuvo, que obtuvo el señor Trump, obviamente. Y yo creo que ese fue el momento el que pudo abrir los ojos a raíz de una problemática real de lo que estamos viviendo en Colombia. Yo sé que mostraron muchísimas cosas que a él le impresionó y que no sabía. Entonces, digamos que ahí toda la tónica eh cambió completamente, todo en pro de Colombia y que pues de lo que me dijo mi papá sí, que le pareció un hombre muy inteligente, muy sensato en ese momento”, sostuvo Andrea Petro a Caracol Radio.

