Actriz de ‘Betty, la fea’ se despachó contra Karen Sevillano por su reacción ante el comentario racista de Johanna Fadul

‘La casa de los famosos’ sigue como tendencia en las plataformas digitales por las palabras de la actriz

La publicación demostró el desacuerdo de la actriz con las acciones de su compañera, que no fue sancionada y ganó el 'reality' - crédito Instagram

La reciente polémica en torno a las palabras de Johanna Fadul contra Campanita en La Casa de los Famosos Colombia intensificaron el debate en las redes sociales sobre el nivel de respeto que se debe mantener en este tipo de concursos y entre los propios protagonistas del reality.

Además, se revivieron los intensos comentarios que Karen Sevillano, ganadora de la temporada de 2024 y actual presentadora del After Show del famoso concurso, realizó en contra de una de sus compañeras, por lo que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

El enfrentamiento de opiniones en las redes sociales está marcado por las declaraciones públicas y reproches directos entre los propios protagonistas de los ataques, lo que revela las tensiones que siguen vigentes en cada una de las temporadas de la competencia y la manera en que los concursantes justifican o condenan distintas actitudes.

Martha Isabel Bolaños y Karen
Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano se llevaban muy mal en 'La casa de los famosos Colombia' y la polémica revivió en 2026 - crédito cortesía Canal RCN y Freepik

En un video difundido por la actriz Martha Isabel Bolaños durante el 2 de febrero de 2026, la actriz expuso su inconformidad respecto a la manera en que se gestionaron las sanciones dentro del programa en la primera temporada.

En el video compartido se puede leer lo siguiente: “Johanna Fadul por lo menos pide disculpas, en cambio ¿vos? no te sentiste mal por tratar así a otra mujer. Morronga es que sos”, lo que demuestra que esto es lo que piensa Bolaños de Karen Sevillano por cómo la trató en el programa.

Además de compartir el video en el que se condena lo sucedido, la actriz de la novela Yo soy Betty, la fea acompañó su reclamo con una mención explícita al canal, pues los etiquetó exigiendo claridad sobre el criterio de evaluación en los casos de este tipo: “Esto si no daba para expulsión”.

Y es que en los fragmentos del video se puede ver una recopilación de los insultos que mencionó Karen Sevillano durante el reality y que estaban dirigidos principalmente a Bolaños antes de su salida de la competencia, algunos de ellos considerados como vulgares por los internautas.

“Tú, la Martha, que parece 1.500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda”, dijo en medio de la sección que tenía con su amiga, la también creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura.

Además, el video mostró otros clips en los que la ganadora de la primera temporada se refirió a la actriz frente a sus compañeros con las siguientes palabras: “Viene la hijueputa trompilarga, gallo largo, cuca ancha, de la Martha” y continuaba: “¡Hijueputa vieja! Gente tan vieja, gente tan vieja, gente tan vieja”, fue parte de la cadena de burlas que el material recopiló.

Las peleas de las famosas
Las peleas de las famosas eran bastante intensas - crédito RCN

Karen Sevillano defendió a Campanita tras las declaraciones de Johanna Fadul

En su rol como presentadora, la famosa abordó la problemática del racismo y los prejuicios. Durante la emisión del After Show junto a Vicky Berrío, Karen Sevillano comentó: “Quiero decir que asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio, la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”, expresó la caleña en la emisión del Canal RCN.

Johanna Fadul se disculpó con
Johanna Fadul se disculpó con Campanita cuando el bailarín ingresó de nuevo a competencia - crédito cortesía Canal RCN

Cabe mencionar que el origen de este conflicto se remonta a las palabras de Johanna Fadul en uno de los posicionamientos previos a la eliminación del domingo 1 de febrero de 2026. En esa ocasión, Fadul indicó: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo”, declaraciones que fueron rechazadas ampliamente en las plataformas digitales.

