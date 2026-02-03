TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

TransMilenio y el Sitp anunciaron horario extendido y rutas especiales para los asistentes al concierto de My Chemical Romance - crédito TransMilenio y @mychemicalromance/Instagram

No cabe duda que uno de los conciertos más esperados en el inicio de 2026 es el de la agrupación norteamericana My Chemical Romance. La banda liderada por Gerard Way fue uno de los grandes exponentes del rock de los 2000 con una mezcla entre elementos neo punk, emo y rock alternativo, acompañados de dosis de rock clásico que les volvieron estrellas internacionales.

Pese a que la banda recordada por éxitos como Famous Last Words, Teenagers, The Ghost Of You o Helena visitó Latinoamérica durante su momento de máxima popularidad, Colombia no fue uno de sus destinos.

Pero eso cambió con la gira Long Live The Black Parade, que en 2026 pasa por Latinoamérica. Aunque en principio la agrupación iba a presentarse el 22 de enero, la fecha se corrió para el 10 de febrero “por razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto”, según manifestaron en un comunicado por medio de sus redes sociales.

Pese al imprevisto, la expectativa que se vive en Bogotá es total, motivo por el que la Alcaldía de Bogotá junto con TransMilenio y el Sitp anunciaron la disposición de servicios especiales antes y después del concierto a celebrarse en el Vive Claro.

Las estaciones CAN y Salitre El Greco son las de mejor acceso para el concierto mediante TransMilenio - crédito TransMilenio

De acuerdo con información oficial divulgada por la Secretaría de Movilidad, los servicios estarán enfocados en garantizar la llegada y el retorno de los usuarios desde las estaciones Salitre El Greco y CAN - British Council, de TransMilenio. Las rutas K16, K23, P85, K10, K54 y K86, permitirán la llega de los usuarios que opten por llegar al lugar usando los buses articulados.

Otra alternativa para llegar al evento usando el transporte público es mediante el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), que cuenta con hasta 33 servicios zonales que permitirán a los asistentes llegar al evento desde las localidades de Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero, Usme, Bosa y Suba. Dichas rutas cuentan con paradas en el lugar distribuidas por la Avenida 68, Calle 53, Carrera 60 y Calle 63.

33 rutas de Sitp permitirán a los asistentes llegar al concierto de My Chemical Romance en Bogotá - crédito TransMilenio

Estas son las rutas con horario extendido en TransMilenio que puede tomar luego del concierto

El sistema de transporte público contará con servicios especiales para facilitar el regreso a casa de los usuarios desde dos puntos principales: la estación Salitre El Greco - Vive Claro, y la estación CAN - British Council.

Desde Salitre El Greco - Vive Claro, los usuarios pueden acceder a rutas hacia los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio. Cada ruta cuenta con paradas intermedias como El Tiempo, Normandía, Restrepo, Calle 40 Sur, Molinos, Ricaurte, Santa Isabel, General Santander, San Diego y Avenida 1º de Mayo.

Desde CAN - British Council saldrán las rutas con destino a los portales de Suba, Calle 80, Américas y Norte. Entre las paradas intermedias se encuentran Suba - Calle 100, Niza - Calle 127, Suba - Avenida Boyacá, Avenida 68, Boyacá, Avenida Cali, Marsella, Banderas, Calle 100, Calle 127, Alcalá y Toberín.

Las rutas adicionales de TransMilenio luego del concierto saldrán de las estaciones CAN y Salitre El Greco, dependiendo del destino de cada usuario - crédito TransMilenio

Los despachos de estos servicios se ajustarán dependiendo de la demanda de usuarios. TransMilenio informó que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentadores.

Recomendaciones para los asistentes que utilicen TransMilenio y SITP

Las autoridades hicieron una serie de recomendaciones específicas a los espectadores, entre ellas mantener recargada la tarjeta, utilizar los accesos designados, respetar las filas de abordaje, permitir el funcionamiento de las puertas y colaborar con el cuidado de la infraestructura. Además, se sugiere planear los recorridos utilizando la aplicación oficial TransmiApp.

La Administración distrital reiteró que la movilidad para el concierto operará bajo el horario y condiciones habituales de TransMilenio, por lo que recomienda a los asistentes informarse previamente sobre los horarios y trayectos disponibles para evitar retrasos.