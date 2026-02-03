Terror en Atlántico: encuentran cuerpo descuartizado envuelto en sábanas

Las autoridades atendieron el llamado de los ciudadanos - crédito @DCCValle/X

Durante el martes 3 de febrero de 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el arroyo El Salao, que se encuentra ubicado bajo el puente de la calle 63 con carrera 22 en el barrio Las Moras del municipio de Soledad (Atlántico), hecho que causó alarma entre los habitantes desde las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, los vecinos que transitaban por el sector alertaron a la Policía sobre la presencia de lo que parecía ser un cadáver envuelto en sábanas blancas, lo que desató todo un operativo para determinar qué había ocurrido en el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta la zona se desplazaron peritos forenses de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla que confirmaron que el cuerpo no tenía cabeza ni extremidades superiores, por lo que su identificación tardaría un poco más de lo habitual.

Del mismo modo, se comunicó que los restos y las extremidades inferiores fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la verificación de su identidad, de acuerdo con lo que detallaron los medios locales.

La comunidad pide mejorar la respuesta institucional ante la ola de criminalidad - crédito Colprensa

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Wilson Alexander Meléndez Marquina, de 21 años, de nacionalidad venezolana y dedicado al reciclaje, conocido como alias El mono, según lo reportado por las autoridades policiales en declaraciones recogidas por Zona Cero.

Minutos después del primer hallazgo, fue localizada la cabeza de la víctima en el sector Las Moras Etapa I, en el mismo barrio, lo que ayudó a avanzar en el proceso de identificación y demostró que el caso fue cometido con sevicia, por lo que los habitantes de la zona piden una exhaustiva investigación para encontrar a los responsables del hecho.

Las primeras pesquisas apuntan a que el crimen ocurrió en una zona que cuenta con presencia de la banda criminal Los Pepes, así que recaen sospechas de este caso en especial. Por ahora, las autoridades continúan con las averiguaciones para esclarecer los motivos y encontrar a los responsables.

Inseguridad en Atlántico

El aumento de homicidios en los municipios del área metropolitana de Barranquilla durante enero de 2026 reflejó el impacto de disputas entre bandas criminales, tras la ruptura de la tregua entre Los Costeños y Los Pepes, el 20 de enero, según datos de la Policía Nacional y Medicina Legal.

Las autoridades atribuyeron la mayoría de estos crímenes a ajustes de cuentas asociados al control del microtráfico y la extorsión, una dinámica que intensificó la sensación de inseguridad en la región.

La cantidad de hechos de este tipo causan preocupación en la comunidad - crédito Colprensa

El 28 de enero se identificó como el más violento del mes con siete homicidios: tres en Malambo y cuatro en Soledad. Las estadísticas oficiales revelaron que Soledad encabezó la lista al registrar 28 homicidios, lo que representa un incremento de seis casos respecto al mismo mes de 2025. Mientras tanto, Malambo presentó 6 asesinatos, 5 más que en enero del año anterior. Por su parte, Galapa y Puerto Colombia notificaron 4 homicidios cada uno, cifra que supera los registros del año pasado.

La información recolectada por Zona Cero indicó que 72 de los homicidios se ejecutaron bajo la modalidad de sicariato, 5 ocurrieron durante riñas, 2 durante atracos y cinco en otras circunstancias.

La suma de los homicidios de Barranquilla y los de su área metropolitana arrojó un saldo de 84 asesinatos durante enero de 2026. La capital reportó 42 muertes, lo que hizo que tanto Barranquilla como sus municipios aledaños concentraran casi el 50% de los casos del área metropolitana. Este total representa un incremento de 11 homicidios respecto a enero de 2025, cuando la cifra fue de 73.

La ola de violencia en la zona tiene preocupados a sus habitantes que piden mayor presencia policial - crédito Colprensa

Frente a este panorama, la Alcaldía de Malambo convocó un Consejo de Seguridad junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla para analizar la situación y determinar un aumento del pie de fuerza. Se implementaron campañas preventivas bajo la coordinación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como la colocación de puestos de control conjuntos entre la Policía y el Tránsito Municipal para la inspección de vehículos, motocarros y mototaxis.

Ante la situación se pronunció Augusto Rivero, secretario de Gobierno, que indicó lo siguiente: “Estamos garantizando a la comunidad que la percepción de seguridad va a regresar. Hacemos un llamado a la tolerancia y la prudencia, e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho a través de las líneas institucionales de la Policía Nacional 123 o directamente en la Fiscalía que funciona dentro del municipio de Malambo”.