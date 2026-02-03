Colombia

Resultados Baloto y Revancha 2 de febrero: números ganadores del sorteo de HOY

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Guardar
Para jugar en Baloto solo
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este lunes 2 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 2 de febrero de 2026.

Números ganadores: 8 13 18 30 41 12.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto celebra dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuál es la diferencia entre Baloto y Revancha?

Como todos los lunes, se
Como todos los lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Baloto (Pixabay)

Baloto y Revancha son dos modalidades de juegos de azar que se ofrecen en Colombia, sin embargo presentan diferencias importantes en cuanto a su funcionamiento y premios. El Baloto consiste en seleccionar seis números de un total de 43 y el objetivo es acertar la mayor cantidad posible para ganar premios, incluyendo un acumulado mayor que crece si nadie acierta los seis números. Este juego es muy popular por los grandes montos que puede alcanzar el premio mayor.

Por otro lado, Revancha es una modalidad que está vinculada directamente a Baloto y consiste en una segunda oportunidad para ganar. Cada boleto de Baloto incluye un número adicional para participar en Revancha, que funciona como un sorteo independiente pero que se realiza simultáneamente con Baloto. En esta modalidad se seleccionan cinco números de un total de 34 y el premio se basa en acertar la mayoría de ellos.

La principal diferencia entre ambos juegos de azar radica en la cantidad de números y el tipo de sorteo. Mientras Baloto es un sorteo principal con seis números y premios acumulados grandes, Revancha es un sorteo complementario con menos números y generalmente premios más pequeños pero adicionales, lo que ofrece a los jugadores una mayor oportunidad de ganar algún monto aunque no acierten en Baloto.

¿Cómo ganar en Baloto?

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

Para jugar al Baloto necesita comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Posteriormente debe de escogersu apuesta: cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no sabe qué números elegir, no se preocupes, deja que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para conseguir el gran acumulado tiene que acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si obtiene alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningun tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es entregado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio solo necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de Colombia

Más Noticias

Revocan candidatura al Senado de Marelen Castillo por presunta doble militancia: ocupaba el puesto 20 del Centro Democrático

El CNE tomó la decisión por unanimidad al considerar que la actual representante incurrió en una inhabilidad relacionada con su llegada al Congreso como fórmula vicepresidencial en 2022. La defensa anunció recursos y una eventual batalla jurídica para intentar revertir la medida antes de las elecciones legislativas

Revocan candidatura al Senado de

Solo el 13% de los estudiantes termina grado 11 preparado para la educación superior y el empleo

La baja calidad y las brechas territoriales en la educación media siguen limitando las oportunidades de los jóvenes, con impactos directos en productividad, acceso a la educación superior y desarrollo social, especialmente en las regiones más rezagadas del país

Solo el 13% de los

Katherine Miranda afirma que demanda contra Iván Cepeda busca frenar “enriquecimiento indebido” en consulta del Pacto Histórico

La representante cuestionó el posible acceso a millonarios recursos públicos por concepto de reposición de votos, tras el incremento del valor definido por el CNE para la próxima consulta. Además, advirtió que la reiteración de mecanismos similares podría otorgar ventajas financieras en el proceso electoral

Katherine Miranda afirma que demanda

Pico y Placa: qué automóviles no circulan en Bogotá este martes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué automóviles

CNE revoca la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Valle del Cauca tras superar el 15% de votación

El organismo electoral concluyó que la coalición no cumplía los requisitos constitucionales para presentarse en alianza, una decisión que dejaría a sus candidatos fuera del tarjetón en uno de los departamentos donde concentra mayor respaldo electoral

CNE revoca la lista del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: fuerte discusión

‘Desafío Siglo XXI’: fuerte discusión entre Zambrano y Valkyria alteró la tranquilidad en casa Gamma

Sofía Jaramillo reaccionó al comentario racista de Johanna Fadul contra Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Se le chispoteó”

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Deportes

América de Cali fortaleció su

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano