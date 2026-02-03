Reaparecen en Jamundí los camiones tipo ‘niñera’ robados en la vía Panamericana: siguen desaparecidas 17 camionetas

Un habitante de la zona grabó los vehículos en el sector de Las Pilas, donde fueron encontrados únicamente los remolques. - crédito @carolina73217/YouTube

Durante la tarde de este lunes fueron ubicados en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, los dos camiones tipo ‘niñera’ que habían sido robados dos semanas atrás en la vía Panamericana, en un hecho atribuido a las disidencias de las Farc. Los vehículos aparecieron abandonados en el sector conocido como Las Pilas, una zona alta y de difícil acceso del municipio.

El hallazgo se conoció luego de que un habitante del sector publicara un video en redes sociales, en el que se observan únicamente las estructuras metálicas utilizadas para el transporte de vehículos, sin rastro alguno de las camionetas de alta gama que movilizaban al momento del hurto ni de las cabeceras de los camiones.

Las imágenes evidencian que los automotores fueron desmantelados parcialmente o separados de su carga, lo que refuerza la hipótesis de que el robo tuvo como objetivo principal las camionetas transportadas y no los vehículos de carga en sí.

Las 17 camionetas continúan desaparecidas

Pese al hallazgo de los camiones tipo ‘niñera’, las 17 camionetas de alta gama, todas de la marca Toyota, continúan desaparecidas, según confirmaron las autoridades. Los automotores habían sido cargados y cubrían la ruta Cartagena–Pasto, con destino final en la capital de Nariño.

De acuerdo con información oficial, tras el robo se activó un dispositivo especial de búsqueda con apoyo de la Policía, las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial y equipos de inteligencia, con el objetivo de dar con el paradero de los vehículos hurtados. Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado resultados positivos.

Así ocurrió el robo en la vía Panamericana

El hecho se registró en la tarde del jueves 15 de enero de 2026, en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Según las autoridades, alrededor de 15 hombres armados interceptaron los dos camiones tipo ‘niñera’ cuando estos transitaban por el sector del puente peatonal de ese corredor vial.

Los asaltantes intimidaron a los conductores con armas de largo alcance y procedieron a apoderarse de los 17 vehículos, en una zona donde persiste la influencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

La Policía del Cauca informó que los conductores fueron posteriormente ubicados sanos y salvos y que recibieron acompañamiento institucional, mientras se avanzan las investigaciones para esclarecer el caso.

Nuevos robos agravan la situación de seguridad

Horas después del hallazgo de las ‘niñeras’, se conoció un nuevo hecho delictivo en zona rural de Jamundí. Delincuentes interceptaron un camión que transportaba pollos en la vía que conduce al corregimiento de Robles, llevándose tanto la carga como al conductor hacia el sector de Timba, en límites entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.

Este nuevo caso refuerza la percepción de grave deterioro de la seguridad en los corredores viales que conectan a Jamundí con el norte del Cauca, especialmente en la vía Panamericana, considerada estratégica para el transporte de carga en el suroccidente del país.

Transportadores denuncian robos diarios

De acuerdo con Blu Radio, el gremio transportador expresó su preocupación ante la persistencia de estos hechos. Un conductor de carga pesada, que pidió reserva de su identidad, aseguró que la situación es crítica:

“La inseguridad para el gremio transportador de carga es en todo Colombia, pero ahí, en el sector, diariamente se roban un camión o dos camiones, y aparecen por partes o no aparecen. En el Cauca secuestran camioneros, se roban carros cargados con fusil en mano”.

Transportadores y empresarios del sector han reiterado el llamado al Gobierno nacional para que se implementen medidas de seguridad efectivas y permanentes, especialmente en los tramos más vulnerables de la vía Panamericana.

Un corredor vial bajo constante amenaza

Habitantes de la región señalaron que, tras el hurto inicial, las dos ‘niñeras’ fueron vistas circulando hacia el corregimiento de Timba, lo que motivó el despliegue de operativos policiales y militares en esa zona. No obstante, el abandono posterior de los vehículos en Jamundí evidencia las dificultades para ejercer control territorial efectivo en estos corredores.

Mientras continúan las investigaciones, el paradero de las 17 camionetas robadas sigue siendo un misterio, en medio de un panorama de inseguridad que mantiene en alerta a transportadores, autoridades y comunidades del suroccidente colombiano.