Petro felicitó a Laura Sarabia tras presentar sus credenciales al rey Carlos III, y le dio la primera orden: “Hable de la crisis climática”

En la jornada del martes 3 de febrero de 2026, Laura Sarabia presentó sus credenciales ante el rey Carlos III, lo que ratifica su acreditación como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

La ceremonia se realizó en el Palacio de St. James en Londres, lo que marca el inicio oficial de su misión diplomática en el país europeo.

Su acreditación generó todo tipo de reacciones en el país. Uno de ellos fue el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, que utilizó su cuenta de la red social X para felicitar a la funcionaria, en medio de su visita oficial a Estados Unidos, donde se contempla su esperado encuentro con su homólogo Donald Trump.

No obstante, más alla de su felicitación, el jefe de Estado sudamericano le remarcó uno de los aspectos que debe abordar con el monarca inglés como, por ejemplo, el cambio climático, al recordar que el país enfrenta una fuerte temporada de invierno, lo que ha provocado grandes afectaciones en la población colombiana, en especial, el departamento de Córdoba, sitio de nacimiento del primer mandatario.

“Felicitaciones. A lo mejor vaya dónde el rey a hablar de la crisis climática del mundo. Hoy mi Córdoba en Colombia, mi tierra, está inundada”, escribió Petro en sus redes sociales.

La exministra de Relaciones Exteriores no tardó en responder a la sugerencia del presidente Pero. Por la misma red social, Sarabia explicó los temas que pudo conversar con el rey Carlos III.

“Gracias, presidente Gustavo Petro. Hablamos con el rey Carlos III de la biodiversidad de nuestro país y de la lucha que compartimos frente a la crisis climática. Son muchos los retos que tenemos para seguir trabajando juntos”, comentó.

Durante la ceremonia protocolaria, que representa uno de los rituales esenciales de la diplomacia internacional, Sarabia entregó al monarca británico una serie de obsequios representativos de la cultura y biodiversidad colombianas.

En declaraciones a los medios de comunicación, la embajadora La embajadora relató que el rey Carlos III evocó sus visitas previas a Colombia y manifestó interés en un nuevo viaje al país sudamericano.

“Le llevamos unas artesanías colombianas del Pacífico, sobre todo. Le llevamos un sombrero wayuu que fue hecho en La Guajira y, sobre todo, un libro que recoge toda la biodiversidad de nuestro país (...) quedó muy contento y recuerda nuestro país, recuerda Cartagena, recuerda su visita a Chiribiquete y está muy animado a poder visitar nuestro país en una próxima ocasión”, declaró Laura Sarabia.

Así mismo, la representante colombiana en Londres envió un mensaje de solidaridad al presidente Petro frente al encuentro que sostendrá con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

“Colombia habla con el corazón y con dignidad. Hoy el presidente @petrogustavo representa la esperanza de millones que creemos en el diálogo, la soberanía y la paz. Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos”, afirmó la excanciller.

Incluso, lanzó criticas a los sectores que, según ella, estarían detrás de que el encuentro entre Trump y Petro no logre ningun resultado. “Aunque algunos deseen que el encuentro fracase, como colombiana y como compañera de gobierno expreso mis mejores deseos para este momento tan importante para el país. Confiamos en el presidente @petrogustavo”, comentó.

La presentación de cartas credenciales se produjo en medio de un proceso judicial en Colombia que cuestiona el nombramiento de Sarabia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una demanda en la que se señala un presunto incumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ejercicio del cargo diplomático.

De acuerdo con los demandantes, el decreto que formalizó su designación no acreditaría de manera suficiente las credenciales académicas, el dominio del idioma inglés ni la experiencia profesional requerida por la normativa del servicio exterior colombiano.

“No posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”, señala uno de los apartes de la demanda presentada ante el tribunal. También se cuestiona que Sarabia, pese a haber ocupado el cargo de canciller, no demostraría experiencia específica en relaciones internacionales.

No obstante, el tribunal decidió rechazar la medida cautelar, lo que le permite continuar ejerciendo su cargo mientras el proceso judicial sigue en curso.