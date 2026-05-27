Colombia

Petro salió en defensa de ‘Nany’ Pardo tras denuncias de presunto acoso judicial de Abelardo de la Espriella: “Trata de destripar una persona”

Las declaraciones de la cónsul en Santiago de Chile, que enfrenta una audiencia judicial en Barranquilla, encontraron eco en el jefe de Estado, que denunció lo que para él sería el acorralamiento de su funcionaria por parte del candidato de la ultraderecha

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Dibujo a lápiz de dos personas: un hombre con gafas a la izquierda, y una mujer sonriendo con cabello largo a la derecha, sobre un fondo blanco.
Gustavo Petro salió en respaldo de la cónsul en Santiago de Chile, María Antonia Pardo, que dijo haber sido hostigada judicialmente por Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió el miércoles 27 de mayo de 2026 en defensa de la comunicadora social y cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia “Nany” Pardo, luego de que la mujer, exesposa del representante a la Cámara Agmeth Scaff, denunció en sus redes sociales ser víctima de acoso judicial por parte del abogado y candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

En su mensaje en la red social X, el primer mandatario advirtió sobre los riesgos de estas prácticas en la historia política reciente del país y calificó el caso como una “vendetta” personal contra la mujer: que también ejerció como gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de ProColombia y jefe de prensa de la campaña que llevó al líder de izquierda al poder, en las elecciones efectuadas en mayo y junio de 2022.

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María Antonia Pardo denunció persecución de Abelardo de la Espriella
A través de sus redes sociales, la periodista María Antonia Pardo denunció persecución judicial por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @MariaA_PardoJ/X

La controversia adquirió especial relevancia luego de que Pardo hizo públicas las acciones legales de las que ha sido objeto, según su relato durante casi una década. La comunicadora expuso que enfrenta una nueva demanda civil, cuya audiencia está prevista para el 5 de junio en el Juzgado 15 Municipal de Barranquilla, en un proceso iniciado por De la Espriella, con el objetivo -expresado por ella- de incautar sus bienes personales.

Mi intención no es opinar sobre estas elecciones presidenciales (soy funcionaria) y mucho menos invitarlos a votar por X o Y candidato, pero decido hoy quitarme la mordaza de la autocensura porque no es justo que deba callar más ante el acoso judicial del que he sido víctima por casi una década por parte de Abelardo de la Espriella“, expresó la mujer en el inicio de su mensaje, que causó repercusiones mediáticas.

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Abelardo de la Espriella ha sido cuestionado por lo que sería la arremetida judicial contra la prensa, con procesos civiles - crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo de la Espriella ha sido cuestionado por lo que sería la arremetida judicial contra la prensa, con procesos civiles - crédito @delaespriella_style/Instagram

De acuerdo con Pardo, el modus operandi de De la Espriella es “inaceptable y debe parar cuanto antes”, teniendo en cuenta que el político aspira a tener “el poder de un presidente de la República”. A su vez, en su relato, la exfuncionaria explicó que la demanda surgió a raíz de un retuit a una investigación periodística de Julián F. Martínez sobre el caso chuzaDAS y una pregunta formulada en torno a la información revelada.

Me demandó por una inquietud, no por una afirmación injuriosa. Para el señor no se puede preguntar nada en este país. Las preguntas le ofenden”, relató la periodista, que recibió el apoyo del primer mandatario, que no dudó en lanzar un fuerte mensaje contra uno de sus contradictores, en relación con comportamientos que desde su perspectiva buscan poner en situación de vulnerabilidad a la funcionaria diplomática en Chile.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre procesos de De la Espriella contra Nany Pardo?

En su mensaje en la referida red social, el gobernante se refirió a lo que sería el intento del autodenominado ‘Tigre’ de “destripar una persona”, pues según el mandatario estas prácticas no solo afectan a los que la padecen, sino que reabren las heridas históricas de violencia política en el territorio nacional. Un comentario que encontró respaldo entre sus simpatizantes, que también se expresaron.

Gustavo Petro y su respaldo a Nany Pardo
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a María Antonia "Nany" Pardo, cónsul en Santiago de Chile, ante lo que sería la persecución de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

“Lo que sufre María Antonia se llama Vendetta o en otras palabras trata de destripar una persona. Algunos no se dan cuenta de lo que desatan en Colombia porque no han leído nuestra historia y la quieren repetir. He aquí porque dialogar y mantener con terquedad la idea de la paz es prevención para acumular la vida colombiana e impedir la masacre generalizada de tiempos anteriores (sic)”, afirmó Petro en su publicación.

Asimismo, el mandatario de los colombianos, al que le restan 72 días en el poder por mandato constitucional, insistió en lo que ha sido su discurso antiviolencia y remarcó que “dialogar y mantener con terquedad la idea de la paz es prevención para acumular la vida colombiana e impedir la masacre generalizada de tiempos anteriores”, al enfatizar la necesidad de evitar ciclos de retaliación política en el país.

La cónsul, en tanto, recordó que ya había sido objeto de una querella presentada por De la Espriella en calidad de abogado de Álvaro Uribe, y que durante ocho años ha enfrentado persecución legal. “¿Es correcto que utilice a la justicia para perseguir periodistas? ¿Es ético que se le imponga semejante desgaste al sistema judicial porque no soporta el disenso? ¿Pretende ser presidente para silenciarnos a todos?”, se cuestionó.

La atención sobre el caso de Pardo creció debido a los antecedentes del abogado De la Espriella en su relación con la prensa y figuras críticas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha reportado que el bufete dirigido por el aspirante presidencial ha radicado más de 100 denuncias por injuria y calumnia contra periodistas y opositores, en lo que sería desde su perspectiva una clara estrategia de intimidación.

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