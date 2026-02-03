Colombia

Petro entregó detalles de la reunión con Trump; aseguró que fue optimista: “Hoy nos junta lo que nos separa”

Los mandatarios de Colombia y Estados Unidos se encontraron en la Casa Blanca en medio de tensiones diplomáticas. Abordaron temas de importancia nacional e internacional como el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro reconoció que hay visiones distintas con Estados Unidos sobre cómo combatir el narcotráfico - crédito Presidencia de Colombia/EFE

Desde la Embajada de Colombia en Washington, el presidente Gustavo Petro lideró una rueda de prensa en la que entregó detalles del encuentro que sustuvo con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario empezó su intervención refiriéndose a los motivos por los cuales las tensiones con el Gobierno norteamericano se profundizaron.

Yo creo que en un momento de profunda tensión entre los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe”, precisó el presidente Petro, refiriéndose a los ataques que han realizado las tropas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, bajo el argumento de que se debe combatir el narcotráfico.

Sobre la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, que se pactó después de haber conversado por primera vez por llamada telefónica, indicó que salió “con un aire optimista y positivo”. Indicó que, durante la conversación, se abordaron temas de importancia nacional e internacional como el narcotráfico y reconoció que tienen puntos de vista distintos sobre cómo resolver esta problemática. Sin embargo, aclaró que comparten una postura central.

El presidente Gustavo Petro aseguró que abordaron el tema de Venezuela con el presidente Trump - crédito Roman Lejtman/Infobae

Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras, más posiblemente construibles entre todos; nos agarramos de eso: que hoy nos junta lo que nos separa”, dijo.

Indicó que, pese a las discrepancias que tiene con Donald Trump, ese aspecto que tienen en común es motivo de unión: “Podemos ser muy diferentes civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad”.

De igual manera, informó que conversaron sobre la situación que afronta Venezuela, buscando su reactivación, después de la captura del dictador Nicolás Maduro. Se centraron en los aspectos sancionatorios y el desarrollo que se prevé para el territorio.

El presidente Gustavo Petro indicó al presidente Donald Trump que, si busca un aliado, debe procurar perseguir a los capos - crédito Reuters

En ese sentido, entregó información al presidente Trump sobre el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno nacional y las tropas colombianas, con ayuda de Estados Unidos, para atacar el flagelo. En ese momento, mostró a su homólogo algunas grabaciones que evidencian la manera como se está realizando la sustitución manual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en el territorio.

Y se lo dije al presidente Trump: Si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos (…) arrancan ellos mismos de raíz la hoja de coca”, detalló, indicando que esa es la forma más eficaz de erradicar este cultivo de uso ilícito.

Recordó que en Colombia se tiene la experiencia de vivir y enfrentar el narcotráfico y que, en esa medida, está buscando cooperar para solucionar el problema. Aseguró, además, que su administración ha logrado superar a otros gobiernos en la incautación de cocaína, así como en la extradición de colombianos involucrados en el negocio ilícito.

Petro y la Lista Clinton

El primer mandatario aclaró que la conversación que sostuvo con el jefe de Estado no incluyó temas personales ni negocios privados; se centró en hallar puntos comunes.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

“Sí le dije que es entre libres, y uno no puede actuar bajo chantajes. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales que piensan diferente, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes”, precisó.

Sin embargo, aclaró que en ningún momento abordaron el tema de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), en la que fue añadido por decisión del Gobierno estadounidense, junto con su hijo mayor, Nicolás Petro; su exesposa y primera dama, Verónica Alcocer; y el ministro del interior, Armando Benedetti. En ese sentido, no se sabe si, tras el diálogo que tuvieron, pudiera ser eliminado del listado.

Las consecuencias son lógicas, desde el punto de vista personal. No me hice elegir para ver si me va mejor o peor como individuo”, señaló.

