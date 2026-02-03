Petro compartió mensaje que le entregó el presidente Donald Trump tras su reunión: “Amor a Colombia”

El presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro conversaron sobre narcotráfico - crédito Reuters/Colprensa

El martes 3 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron su primera reunión desde que ambos ejercen como mandatarios. El esperado encuentro surgió en medio de relaciones diplomáticas tensas que disminuyeron un poco después de que los jefes de Estado conversaron por primera vez por llamada telefónica.

Los detalles de la reunión entre Petro y Trump serán revelados en una rueda de prensa que ofrecerá el primer mandatario colombiano. Por ahora, se sabe que el encuentro fue amable y que uno de los temas que tenían planeado abordar es la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Petro, mientras tanto, reveló a través de su cuenta de X un mensaje que compartió con él Donald Trump. En él se indica que el encuentro entre ellos fue un “honor” y destaca a Colombia. Además, incluye una fotografía de ambos.

“Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia”. Donald Trump”, se lee en el mensaje entregado al presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje que recibió del presidente Trump - crédito @petrogustavo/X

El mandatario Gustavo Petro compartió otro mensaje que recibió de su homólogo estadounidense. La corta dedicatoria que le dejó Trump está en su libro: “Trump, el arte de la negociación”, el cual escribió junto con el periodista Tony Schwartz, y dice: “Eres genial”.

Petro hizo un cuestionamiento sobre el mensaje: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó una dedicatoria al presidente Gustavo Petro: "Eres genial" - crédito @petrogustavo/X

El libro en cuestión lo tenía en la mano el embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel García-Peña, antes de que los mandatarios tuvieran la reunión oficial. Así quedó evidenciado en una fotografía en la que apareció, mientras los jefes de Estado recorrían el pasillo en el que están expuestas las fotos de los presidentes que ha tenido Estados Unidos.

De hecho, el presidente Petro se refirió a ese recorrido que tuvo con el mandatario norteamericano: “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”.

El presidente Gustavo Petro se encontró con el presidente Donald Trump en Washington. Recorrieron el corredor de los presidentes de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

El narcotráfico: un tema clave del encuentro entre los presidentes

Ante los medios de comunicación, y previo a la reunión con Donald Trump, el mandatario Gustavo Petro se refirió al trabajo que ha efectuado en contra del narcotráfico, tanto antes como durante su mandato, indicando que ha logrado que algunos políticos colombianos vinculados a este flagelo respondieran a la justicia.

“Nosotros sí lo hemos sufrido de manera directa y real. No se trata de un discurso. He dedicado quince años de mi vida a debates que algunos de ustedes presenciaron y documentaron. El 35% del Senado de la República terminó en la cárcel a raíz de mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. El poder político se entregó a la codicia, y nosotros estamos trabajando para rescatarlo”, detalló.

El presidente Petro difiere de la política antidrogas implementada por el presidente Donald Trump - crédito Armada Nacional de Colombia/Reuters

La visión del presidente Trump sobre los esfuerzos del actual Gobierno para debilitar el narcotráfico es distinta. Desde el punto de vista del jefe de Estado estadounidense, la administración Petro ha fallado en la tarea, por lo que, según los datos que ha recibido, se han incrementado los cultivos de coca y la producción de cocaína que llega a su país. Por eso, descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas e incluyó a Petro en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

Aunado a ello, informó que las autoridades norteamericanas tenían bajo la lupa a Colombia para una posible intervención armada por tierra, con el fin de combatir a las organizaciones criminales que impulsan el tráfico de estupefacientes en el territorio.

La ministra Rosa Villavicencio aseguró que Colombia tiene capacidad para enfrentar a las tropas estadounidenses - crédito X

En su momento, la canciller Rosa Villavicencio rechazó esas advertencias e indicó que las tropas colombianas estarían dispuestas a actuar en caso de una confrontación con Estados Unidos.

“Sobre la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos, también hemos sido claros y está en el orden internacional la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un Ejército muy capacitado, muy preparado, un Ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro”, señaló.