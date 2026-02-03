Esta es la pieza precolombina de oro puro que Petro le regalaría a Donald Trump: costaría unos $700 millones

El gobierno colombiano busca mostrar reconciliación con Estados Unidos tras la descertificación en la lucha antidrogas y sanciones diplomáticas impuestas al país - crédito Presidencia

Mientras el país está a la expectativa por el encuentro entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, luego de la fuerte crisis diplomática que dejó al país suramericano con duras sanciones ―incluida la descertificación en la lucha contra las drogas y la inclusión del jefe de Estado colombiano en la Lista Clinton―, se siguen conociendo detalles de los pormenores del evento.

De hecho, aunque ya se tenía algún conocimiento sobre los obsequios que el mandatario colombiano le entregará a su homólogo, ahora se sabe que uno de los regalos costaría una millonada, entre otras cosas, porque sería la representación de una pieza precolombina con años de historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información conocida por El Colombiano, el obsequio principal con el que Gustavo Petro se ‘lucirá’ ante el magnate estadounidense sería una pieza precolombina de oro macizo, valorada en aproximadamente 700 millones de pesos.

Sin embargo, no existe confirmación oficial acerca de la existencia ni traslado de este objeto, lo que añade incertidumbre sobre uno de los episodios diplomáticos más comentados de la visita.

Gustavo Petro llevará a la Casa Blanca una ancheta con café y chocolates, símbolos de la política antidrogas del gobierno colombiano - crédito Presidencia - Reuters

Aun así, fuentes consultadas por el diario nacional precisaron que la pieza destinada a Trump tendría ese valor estimado y que ya se encuentra en el país norteamericano lista para ser obsequiada como muestra de ‘reconciliación’.

Días atrás, Petro abordó el tema en una entrevista con Telemundo 51. Al ser preguntado acerca del regalo considerado para Trump, el presidente destacó la riqueza de la orfebrería precolombina en Colombia.

“Una orfebrería. Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, tres mil años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios, y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil, se han encontrado sobre la Amazonia hechos que demuestran que había artistas hace treinta mil años. Por eso no podemos bajar la cabeza, nosotros estamos aquí hace milenios”, declaró al medio internacional.

Sin embargo, el mandatario fue enfático en asegurar que se trataba de una imitación de la pieza original, asegurando que no cometería el mismo error del pasado en el que mandatarios colombianos entregaron las piezas históricas a otros países.

“Obviamente imitación, porque aquí un tonto presidente regaló tesoro Quimbaya a España”, aseguró Petro.

El pedido del Gobierno colombiano a España desató un debate sobre la restitución de valiosas piezas precolombinas - Crédito Lina Muñoz Medina / Edición Infobae

El antecedente histórico al que aludió Petro es la entrega del Tesoro Quimbaya. A finales del siglo XIX, el entonces presidente Carlos Holguín Mallarino autorizó la cesión de 122 piezas de orfebrería precolombina a la reina regente María Cristina de Habsburgo.

Ese gesto fue agradecimiento por el arbitraje español en la delimitación fronteriza entre Colombia y Venezuela. Las piezas, consideradas patrimonio arqueológico, fueron transferidas entre 1892 y 1893 y hoy están en el Museo de América de Madrid.

La justicia colombiana revisó el caso. En 2017, la Corte Constitucional declaró ilegal el regalo, por involucrar bienes del patrimonio cultural de la Nación, y ordenó gestiones diplomáticas para la repatriación de las piezas. El tema sigue siendo referente en los debates sobre posibles entregas de bienes precolombinos a gobiernos extranjeros.

En paralelo a la polémica por la pieza de oro, la visita de Petro incluye otros regalos oficiales seleccionados para resaltar la nueva estrategia económica de Colombia. Entre estos destacan granos de café especial provenientes de Argelia, Cauca—municipio históricamente afectado por la violencia—, trabajados por 2.300 familias caficultoras vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Fotografía cedida por la oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia que muestra bolsas de café colombiano, regalos que llevará el presidente Gustavo Petro a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. - crédito EFE/ Oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia

Las bolsas, de 250 gramos cada una, tienen un valor comercial cercano a 40.000 pesos y contienen un blend de las variedades Castillo, Caturra y Bourbon rosado.

El mandatario también entregaría una caja de chocolates de exportación, con precio aproximado de 50.000 pesos, elaborada con cacao de 18.000 familias campesinas de Meta, Córdoba, Santander, Nariño y Arauca. A diferencia de años anteriores, este producto es chocolate terminado, muestra de la transformación económica rural y la vinculación de pequeños productores al mercado internacional.

Todos los obsequios estarían acompañados de una tarjeta personalizada, dirigida no solo a Trump, sino al vicepresidente J. D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles y la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El encuentro entre Petro y Trump se llevará a cabo este martes 3 de febrero a las 11:00 a. m. en la Casa Blanca, y se da en medio de un contexto bilateral complejo. Analistas y fuentes diplomáticas califican el momento como el más delicado para la relación entre ambos países en al menos una década, debido a tensiones y profundas diferencias políticas.