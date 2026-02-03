Colombia

Mujer murió después de pelearse con una vecina porque no le bajó el volumen a la música

La tensión por el ambiente festivo provocó un desenlace fatal, lo que es investigado por las autoridades

La pelea se desató porque
La pelea se desató porque una de las vecinas no quiso bajar el volumen al equipo de sonido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 2 de febrero de 2026 se conocieron detalles de la muerte de Norbelis Milena Escobar Vargas, una ciudadana que formó parte de un altercado entre vecinos en el municipio de El Paso, Cesar, lo que causó sorpresa entre la comunidad y tiene a sus familiares sumidos en un profundo dolor.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, la mujer murió después de enfrentarse con una vecina por el alto volumen de la música durante una fiesta de precarnavales. Pese a que fue trasladada a un centro médico, los especialistas confirmaron que falleció como consecuencia de un paro cardíaco.

El reporte indica que el conflicto surgió la tarde del 30 de enero de 2026, durante una celebración que llevaba varias horas con música a alto volumen. En ese momento, Escobar, ya estaba cansada por el ruido constante que alteraba la tranquilidad del sector, por lo que decidió pedir en repetidas ocasiones a sus vecinos que bajaran el sonido.

El hecho desató preocupación entre
El hecho desató preocupación entre los habitantes del sector - crédito Freepik

Los familiares de la víctima aseguraron que sus reclamos provocaron el disgusto de la otra persona implicada, lo que desencadenó una fuerte discusión verbal que rápidamente escaló entre ellas, atrayendo así la atención de los demás habitantes del sector.

Los testigos de los hechos comentaron que la confrontación escaló en minutos y dio paso a empujones y finalmente a una pelea física entre ambas mujeres. La situación fue tan fuerte que se extendió por varios minutos y terminó ocasionando la tragedia.

El reporte indica que la situación causó preocupación entre los asistentes a la fiesta y los vecinos del sector. Incluso, algunos intentaron intervenir para calmar los ánimos y detener la pelea.

Tras el enfrentamiento, Escobar empezó a sentirse mal y mostró claros síntomas de descompensación, por lo que tuvo que ser auxiliada y trasladada con urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica inmediata.

En el hospital, su estado empeoró rápidamente. Según información preliminar de autoridades y personal sanitario, la víctima sufrió un incremento considerable en su presión arterial durante la riña con su vecina, lo que provocó un paro cardíaco. Pese a que los médicos intentaron reanimarla, la mujer falleció poco después.

Ante la gravedad del caso, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para reconstruir lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades en este caso.

La fuerte riña terminó en
La fuerte riña terminó en una fatalidad, lo que tiene a las autoridades investigando el caso - crédito Colprensa

Violenta agresión en Cesar

Una agresión con arma blanca dejó gravemente herida a una mujer identificada como Betsy Liliana Ascanio en el barrio Villa Jaidith de Valledupar, según informaron las autoridades, en medio de una nueva denuncia de violencia de género.

Tras recibir una herida abierta de aproximadamente 5 centímetros en la parte central de la espalda, la mujer de 37 años fue atendida de urgencia en la Clínica Santa Isabel, donde permanece bajo observación médica y con estado de salud estable, según el último reporte clínico.

El ataque ocurrió a las 6:45 p. m. del viernes 31 de enero, cuando la víctima realizaba tareas domésticas y fue sorprendida por su esposo, que supuestamente la atacó por la espalda y luego huyó en motocicleta. La Policía Judicial inició las labores de investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero del agresor, que todavía no ha sido capturado.

El criminal atacó a su
El criminal atacó a su esposa por la espalda - crédito Colprensa

El caso fue notificado a la Fiscalía General de la Nación, que dispuso los protocolos de protección para la víctima y la judicialización de los hechos. Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos de violencia intrafamiliar y aportar información que facilite el avance de la investigación, sumándose así a los numerosos episodios recientes de violencia de género reportados en el país.

Temas Relacionados

Norbelis Milena Escobar VargasParo CardíacoPeleaRiñaEl PasoCesarColombia-Noticias

