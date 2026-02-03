Colombia

Milena López le lanzó dardo a RCN por negarle importante oportunidad en el medio: esto fue lo que pasó

La presentadora compartió en una sincera charla los obstáculos que vivió en el canal, cómo su paso por el periodismo fue clave y lo que han hecho las redes sociales en su vida actual


Milena López habló sin filtros
Milena López habló sin filtros sobre su paso por RCN, su formación periodística con Claudia Palacios y la decisión que la llevó a vivir de las redes sociales - crédito @smilelopez/IG

La presentadora y creadora de contenido Milena López abrió su corazón en el pódcast Detrás del Like, en el cual reveló detalles poco conocidos de su trayectoria profesional, marcada por la frustración, el aprendizaje y una decisión que cambió por completo el rumbo de su vida laboral.

Durante la conversación, la comunicadora recordó la falta de oportunidades que vivió en Canal RCN, el exigente proceso que enfrentó al trabajar como periodista junto a Claudia Palacios y cómo, tras retirarse de la televisión hace más de seis años, logró construir una carrera sólida en el mundo digital.

López confesó que, pese a ser una de las caras visibles del canal, su mayor sueño nunca fue el entretenimiento, sino el periodismo informativo. Según relató, durante años insistió para que le permitieran ingresar al noticiero, sin obtener respuesta positiva.

“Yo me moría por hacer noticias. Yo me moría por entrar al noticiero, yo me enloquecía por entrar al noticiero. Yo hacía fila en ese noticiero de RCN, por favor, yo no quiero presentar entretenimiento, por favor, dame la oportunidad. O sea, me faltó arrodillarme”, afirmó, dejando en evidencia la intensidad de su frustración.

Milena López revela cómo la
Milena López revela cómo la televisión le cerró la puerta y el mundo digital cambió su vida - crédito @smilelopez/IG

Milena recordó que incluso se ofrecía para cubrir eventos sin esperar nada a cambio, con la esperanza de que le abrieran una puerta dentro del informativo.

“Nunca se me va a olvidar que yo me regalaba para hacer los directos de la Feria de Manizales para Noticias RCN para que me dieran la oportunidad. Y nunca me la dieron. O sea, yo quiero mucho a RCN, pero tengo que ser absolutamente transparente con lo que estoy diciendo. Nunca me la dieron”, aseguró.

La presentadora explicó que tocó todas las puertas posibles dentro del canal, desde directores hasta altos cargos editoriales, sin lograr el objetivo que tanto anhelaba.

“Allá fui y le toqué a todos los directores. Yo pasé por Jorge Medina, por Claudia Gurisatti. O sea, yo le tocaba la puerta a todo el mundo y nunca me dieron la oportunidad”, relató Milena López en la entrevista.

El giro inesperado en la
El giro inesperado en la carrera de Milena López: de la frustración en RCN al éxito en redes sociales - crédito @smilelopez/IG

Fue en ese contexto cuando apareció una alternativa inesperada. Según contó, Jota Mario Valencia conocía bien su inquietud profesional y fue clave en el siguiente paso de su carrera, cuando la presentadora Claudia Palacios la llamó para ofrecerle una oportunidad en City Noticias.

“Una vez me llamó Claudia Palacios y me dijo: ‘Mile, yo sé que tú quieres hacer noticias. Te ofrezco la oportunidad de hacer noticias en City Noticias de las ocho’”, recordó Milena, quien no dudó en aceptar el reto.

Antes de tomar la decisión, López habló con Jota Mario, quien la respaldó sin condiciones: “Le conté a Jota y Jota me dijo: ‘Ya, toma la decisión, yo te apoyo. Toma la decisión, yo te apoyo, vas a aprender un montón’”, mencionó Milena, haciendo énfasis en la importancia que tenía la opinión del fallecido conductor.

Su paso por City Noticias marcó, según sus palabras, la escuela más dura y valiosa de su vida profesional. Durante cerca de seis meses, Milena vivió de lleno el oficio periodístico, lejos del glamour de la televisión de entretenimiento.

Las confesiones de Milena López
Las confesiones de Milena López sobre el fracaso, los riesgos y el renacer fuera de la televisión - crédito @smilelopez/IG

“Fue la escuela más grande de periodismo por la que yo pude haber pasado en mi vida entera. Era salir a la calle, era ser reportera, el estar con el camarógrafo, era pitar, era editar, era redactar, era quedarme hasta las doce de la noche. Era el oficio de ser periodista realmente”, explicó.

Aunque valoró profundamente ese aprendizaje, reconoció que su realidad profesional empezó a chocar con las exigencias del noticiero, especialmente cuando comenzaron a surgirle oportunidades comerciales fuera de la televisión.

“Yo ya había hecho como un nombre en RCN, muy bueno, entonces me salían muchas cosas por fuera. Y en esas me salió una campaña con Samsung… y le dije a Claudia: ‘Claudia, me salió esta oportunidad, por favor, dame permiso’”, narró López, sin imaginarse que la respuesta de Palacios iba a ser clara y contundente.

“Me dijo: ‘No, aquí el periodista es presentador, es editor y tiene que estar todo el tiempo. Tienes que cumplir tus horarios cien por ciento’”, recordó Milena, quien aseguró que empezó a perder múltiples oportunidades laborales por esa razón.

El salto que cambió la
El salto que cambió la vida laboral de Milena López - crédito @smilelopez/IG

Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: “Empecé a perder un montón de oportunidades y dije: ‘Bueno, ¿y si me arriesgo a ser independiente? ¿Y si me tiro al agua y empiezo a ser independiente y empiezo a hacer cosas en redes sociales? ¿Qué puede pasar?’”, expresó.

Su renuncia se dio el 22 de diciembre de 2017, con la idea de que sería algo temporal.

“Yo renuncié diciendo: ‘No, en seis meses vuelvo a algún proyecto’. Nunca volvió a pasar nada, ningún proyecto en televisión”, confesó.

Hoy, más de seis años después, Milena López asegura que no se arrepiente de haber tomado ese camino, pues logró construir una estabilidad económica fuera de la pantalla tradicional.

Me dediqué cien por ciento a las redes sociales y hoy en día vivo de las redes sociales. O sea, pago las facturas de mi casa con las redes sociales, merco con las redes sociales”, concluyó.

