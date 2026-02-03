Marta Lucía Ramírez habló sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Es apenas una visita de trabajo”

La visita de Gustavo Petro a Estados Unidos según la exvicepresidenta es una oportunidad para corregir errores diplomáticos, recuperar la cooperación militar, la inteligencia y la inversión y resolver la crisis en la frontera - crédito @mluciaramirez/X

El encuentro oficial del presidente de la República, Gustavo Petro, con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, que está previsto para el martes 3 de febrero, generó serie de comentarios en los que se expresaron las expectativas que podrían cristalizarse en esta reunión, que se efectuará desde las 11:00 a. m. y que se estipula se extienda por alrededor de 45 minutos. Tal y como suele ser el estilo de las reuniones bilaterales con el mandatario norteamericano.

Entre las personalidades que se han expresado de cara a este ‘cónclave’ está la exvicepresidenta y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, que calificó el viaje como un momento clave para la relación bilateral; aunque bajo un contexto que considera menos que ideal. Para la exfuncionaria, la agenda de Petro en Washington representa “apenas una visita de trabajo”, en contraste con una visita de Estado, debido a “imprudencias y errores” diplomáticos recientes.

Donald Trump y Gustavo Petro han ido desescalando los señalamientos mutuos y se avizora un positivo ambiente con miras a la reunión de martes 3 de febrero - crédito suministrada a Infobae Colombia

Este ‘cara cara’ está programado para efectuarse en el Salón Oval de la Casa Blanca, a puerta cerrada, y se llevará a cabo después de un año marcado por tensiones públicas y descalificaciones entre ambos mandatarios. Justo después de que, por el lado de Trump, se refirió a su interlocutor como “señor de la droga”, mientras que Petro lo acusó de “cómplice de genocidio”, aunque la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro cambió el rumbo de la relación.

“La visita del presidente Petro a Estados Unidos es supremamente importante. Ojalá se hubiera podido hacer antes. Es apenas una visita de trabajo, no es una visita de Estado porque desafortunadamente han sido demasiadas las imprudencias, los errores en materia diplomática, las faltas de respeto. Pero bueno, tenemos lo que tenemos”, reiteró la exfuncionaria, que remarcó que lo fundamental es que Petro llegue con una agenda centrada en los intereses nacionales.

Donald Trump y Gustavo Petro se reunirán por primera vez desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca - crédito Ovidio González/Presidencia - Jonathan Ernst/REUTERS

El análisis de Marta Lucía Ramírez de la cumbre Trump - Petro

Entre las prioridades planteadas por Ramírez se destacan la necesidad de “recuperar la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, la cooperación militar”. Este punto parece cobrar peso luego de que, según la exvicepresidenta, la colaboración en inteligencia fue terminada por el propio Petro en noviembre de 2025; lo que sido motivo de preocupación para los sectores que advierten sobre el deterioro en la lucha contra organizaciones criminales.

Otro de los temas centrales para la exministra es el control fronterizo con Venezuela. “Procurar que con la ayuda de Estados Unidos podamos tener más control sobre lo que nos está pasando en la frontera. El Clan del Golfo, el ELN, las FARC. Todo esto amenazando las elecciones de Colombia y Catatumbo hecho un desastre total”, afirmó la exvicepresidenta, que hizo énfasis en cómo la región del Catatumbo ha sido escenario de creciente violencia.

Según adelantó el propio Trump, uno de los ejes principales de la reunión pasa por la lucha contra el narcotráfico y el crimen trasnacional, a lo que se suma la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro. Estos temas coinciden en parte con las prioridades señaladas por Ramírez, que también indicó la urgencia “recuperar la inversión y las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, que han tenido ambas una caída significativa en el año 2025”.

Previo a la reunión que sostendrá con el presidente colombiano, el mandatario de los Estados Unidos se refirió a lo que ha sido, según él, el giro en las posiciones del jefe de Estado, en la víspera de la cita que tienen ambos en la Casa Blanca - crédito The White House

Tras meses de acusaciones mutuas, el presidente de los EE. UU. reconoció un cambio en la actitud de Petro después de la operación que causó un remezón en la frontera. “Ciertamente fue crítico antes de eso, pero de alguna manera después de la incursión en Venezuela se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud. Así que espero verlo. Vamos a hablar sobre drogas, porque cantidades enormes salen de su país. Vamos a tener una buena reunión”, declaró Trump.

En materia económica, la exvicepresidenta alertó sobre el retroceso en el comercio bilateral, siendo este un aspecto que considera vital para la recuperación económica de Colombia. La reducción de exportaciones hacia el principal socio comercial del país ha generado preocupación en diversos sectores productivos, que en su concepto demandan mayor estabilidad en la relación diplomática en lo que resta de la presente administración, a la que le quedan 186 días.

Ramírez también llamó la atención sobre la situación de los presos colombianos en manos del régimen venezolano. “Necesitamos que regresen a Colombia ya, porque inexplicablemente el presidente Petro habla de todo el mundo un montón de cosas y jamás menciona a los presos de Colombia que se encuentran en manos de la dictadura venezolana”, reseñó la excanciller, que reiteró que la situación de estos detenidos no figura como prioridad para el Ejecutivo.