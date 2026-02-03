Colombia

Estos son los documentos que habrían mostrado Gustavo Petro y el embajador Peña-Nieto a Donald Trump: quedaron registrados en foto oficial

El saludo protocolario entre los presidentes se realizó en la Casa Blanca y tiene como objetivo restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos mandatarios tras meses de fuertes tensiones

La Presidencia de la República
La Presidencia de la República divulgó imágenes que revelan detalles inéditos del encuentro bilateral en la Casa Blanca - crédito Presidencia de la República

Mientras Colombia y Estados Unidos se mantenían a la expectativa por el encuentro entre los máximos dirigentes de ambas nacionales, Gustavo Petro y Donald Trump, poco a poco empezaron a surgir detalles de lo que ocurrió antes y durante el encuentro.

De hecho, la Presidencia de la República publicó una serie de fotos que retrataron el saludo protocolario entre ambos mandatarios después de varios meses de tensión diplomática, sin percatarse de los pequeños detalles que dejaron escapar.

Y es que en la imagen del presidente Gustavo Petro y en la que también aparece su embajador Daniel García-Peña en el corredor principal de la Casa Blanca, durante el saludo con el magnate estadounidense, se pudieron observar varios objetos que llevaban ambos y que serían mostrados en privados a Trump.

Mientras el mandatario colombiano extendía la mano, sostenía un documento que, tras un análisis detallado de la imagen adelantado por El Tiempo, fue identificado por dos expertos como un organigrama criminal. Esta pieza gráfica habría sido clave en la agenda del encuentro, pues uno de los temas centrales entre los dos gobiernos era la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y posibles nuevas alianzas.

Gustavo Petro portaba lo que
Gustavo Petro portaba lo que sería un organigrama criminal que habría sido clave para abordar la cooperación antidrogas con Estados Unidos - crédito Presidencia Colombia

Por su parte, el embajador García-Peña portaba un ejemplar del libro Trump: El arte de vender, una obra autobiográfica publicada en 1987 que narra los inicios de Trump en los negocios y relata su participación en proyectos emblemáticos como el Hotel Grand Hyatt y la Trump Tower en Manhattan. La elección de este libro sumó un matiz simbólico al acto, dado el protagonismo del presidente estadounidense en la publicación.

El contexto del encuentro se vio marcado por la reciente extradición de alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización criminal La Inmaculada. Esta medida, ejecutada a las cuatro de la madrugada del mismo martes, se habría acelerado con motivo de las conversaciones bilaterales, según indicaron fuentes vinculadas al proceso consultadas por El Tiempo.

El tema de los cultivos ilícitos y la extradición de capos han sido piezas clave de la defensa que Gustavo Petro ha sostenido ante la inclusión de su nombre en la lista Clinton, una situación que él mismo ha buscado desvirtuar señalando los resultados de su administración en la incautación de cocaína y el número de extradiciones realizadas.

A la reunión también asistieron figuras relevantes para la agenda antidrogas: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y Gloria Miranda, responsable de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, reforzando el enfoque bilateral de la estrategia conjunta.

El embajador Daniel García-Peña llevó
El embajador Daniel García-Peña llevó un ejemplar del libro ‘Trump: El arte de vender’ al encuentro, resaltando un gesto simbólico hacia Donald Trump - crédito Presidencia Colombia

Detalles del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Las primeras imágenes del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca muestran a los mandatarios y sus delegaciones reunidos este 3 de febrero en Washington.

Entre los datos destacados, en una de las fotografías difundidas se observa al embajador Daniel García-Peña sosteniendo un folleto con el mensaje: “Colombia: el aliado número uno de Estados Unidos contra los narcoterroristas”. Hasta ahora, el contenido completo de ese documento no ha sido revelado. De acuerdo con reportes oficiales, el Gobierno colombiano presentó cifras de incautaciones y reducción de cultivos ilícitos a la administración de Trump.

Las delegaciones incluyeron a figuras clave como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el embajador García-Peña y la canciller Rosa Villavicencio por parte de Colombia, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el senador Bernie Moreno, el secretario de Estado Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

El ministro Pedro Sánchez detalló los avances recientes: “Prácticamente se detuvo el crecimiento de cultivos de coca y más, hemos observado una tendencia relativa a la disminución, y si hablábamos de incautación (…) hablábamos más de 3.000 toneladas tanto de cocaína como pasta base de coca, que si uno lo tradujera en pesos o en dinero, podría llevarse a unos más de 90 billones de dólares, y si lo traducimos en dosis, sería alrededor de unos 48.000 billones de dosis”.

Las imágenes divulgadas muestran el saludo inicial en el Salón de la Fama, espacio donde Trump ha realizado comentarios sobre expresidentes, y la reunión en el Despacho Oval con retratos históricos cuya selección varía según el criterio del presidente en funciones.

La Casa Blanca difundió posteriormente imágenes oficiales del encuentro bajo el título: El presidente Donald J. Trump se reúne con el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca.

