Colombia

Invamer reveló a quién le iría mejor contra Iván Cepeda en un eventual balotaje entre Paloma y Abelardo de la Espriella

La medición proyecta los posibles escenarios de segunda vuelta y muestra diferencias ajustadas en la competencia, en un contexto donde las alianzas y la transferencia de votos serán determinantes para definir al próximo presidente

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Ilustración acuarela: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella (izq), Iván Cepeda (der), con Casa de Nariño y bandera de Colombia de fondo. La palabra 'ELECCIONES' y tarjetones flotan.
la capacidad de cada candidato para sumar apoyos más allá de su base inicial será determinante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate sobre quién llegaría con más fuerza a una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda empezó a tomar forma a partir de los últimos datos de Invamer, que no solo miden intención de voto, también las posibles combinaciones que definirían la presidencia en 2026.

En la primera fotografía electoral que deja la encuesta, Cepeda aparece en la cima con un 37,1% de apoyo, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,9% y Paloma Valencia con 13,1%. La distancia en primera vuelta es clara, pero el verdadero punto de tensión se traslada al escenario del balotaje, donde las alianzas, los respaldos cruzados y el voto de última hora pueden cambiar el tablero.

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Cuando se proyecta una segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, el panorama mostró una contienda más estrecha de lo que sugiere la primera medición. En ese escenario, Cepeda alcanzaría el 52,4%, mientras que De la Espriella llegaría al 45,3%. La diferencia de 7,1 puntos refleja un cierre progresivo de la brecha frente a mediciones anteriores, donde la ventaja del candidato puntero era mucho más amplia.

Ese comportamiento no es menor. En los últimos meses, De la Espriella ha venido sumando apoyos provenientes de votantes indecisos y de sectores que se reacomodan ante la posibilidad de una contienda polarizada. Aunque Cepeda mantiene la delantera, el margen ya no luce tan cómodo como al inicio de la campaña. El voto en blanco, que se ubica en 2,3%, muestra además que la mayoría del electorado ya habría tomado posición.

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El escenario cambia cuando el enfrentamiento es entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Allí, la ventaja del candidato del Pacto Histórico se amplía ligeramente. Según la medición, Cepeda obtendría el 52,8% frente al 44,3% de Valencia, lo que deja una diferencia de 8,5 puntos porcentuales. Aunque sigue siendo una contienda competitiva, el margen es más amplio que en el duelo con De La Espriella.

La evolución de Valencia frente a Cepeda ha sido más gradual. Si bien logró reducir distancias desde mediciones anteriores, su crecimiento no ha tenido la misma velocidad que el de su contrincante en la derecha. En este escenario, el voto en blanco se ubica en 2,9%, una cifra ligeramente superior, pero sin capacidad real de alterar el resultado final.

Al poner ambos escenarios frente a frente, la encuesta deja una lectura más precisa del tablero electoral. Abelardo De la Espriella aparece como el aspirante con mayor capacidad de competencia en un eventual balotaje contra Cepeda, no solo por la menor diferencia en intención de voto, sino también por la tendencia de crecimiento en la recta previa a la segunda vuelta.

Valencia, en cambio, mantiene una base electoral más estable, pero con menor proyección de expansión hacia la segunda vuelta. Esa diferencia se vuelve clave en un contexto donde los apoyos de otros candidatos y la movilización del voto indeciso podrían definir el resultado final.

El peso del voto en blanco, aunque reducido en ambos escenarios, también entrega una señal clara, el electorado se está inclinando progresivamente hacia definiciones más firmes. La neutralidad pierde espacio en una contienda que, según los datos, se encamina hacia una polarización cada vez más marcada entre dos bloques.

En ese contexto, la capacidad de cada candidato para sumar apoyos más allá de su base inicial será determinante. Con este panorama, la disputa por llegar a la segunda vuelta no solo se juega en las urnas de la primera fase, sino en la capacidad de tejer mayorías en un escenario cada vez más fragmentado y volátil.

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