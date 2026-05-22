Colombia

Encuesta de Guarumo revela cómo evalúan a Gustavo Petro los colombianos y el resultado refleja un país polarizado

La medición muestra una opinión pública dividida sobre la gestión del presidente, con niveles similares entre aprobación y desaprobación, en un contexto político marcado por fuertes diferencias ideológicas y un electorado aún sin definiciones claras

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Ilustración de Gustavo Petro con la banda presidencial, dividido entre un lado soleado con personas sonrientes y otro lado oscuro con nubes de tormenta y rostros tristes.
La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica revela una división casi equitativa en la opinión pública sobre la gestión del presidente Gustavo Petro en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ambiente político en Colombia sigue moviéndose entre apoyos firmes, rechazos marcados y un electorado que aún no termina de definirse. En ese contexto, una medición de Guarumo y EcoAnalítica puso sobre la mesa cómo está siendo evaluada la gestión del presidente Gustavo Petro a medida que se acerca el ciclo electoral de 2026.

La encuesta, aplicada de manera presencial a 3.737 personas mediante un muestreo probabilístico, dejó ver un país dividido frente al desempeño del jefe de Estado. Las opiniones se reparten casi en dos mitades, con una ligera inclinación hacia la desaprobación, lo que refleja un escenario político sin consensos claros alrededor del Gobierno.

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Un 49,2% de los consultados desaprueba el gobierno de Petro, mientras el 45,3% lo califica en forma positiva, según resultados de la medición - crédito X
Un 49,2% de los consultados desaprueba el gobierno de Petro, mientras el 45,3% lo califica en forma positiva, según resultados de la medición - crédito X

En los resultados, el 15,7% de los consultados calificó la gestión presidencial como “muy bueno”, mientras que un 29,6% la consideró “bueno”. En la otra orilla, el 26,7% la evaluó como “mala” y un 22,5% como “muy mala”. Un 5,4% prefirió no responder o no emitir juicio. La lectura general muestra que las opiniones negativas (49,2%) superan de forma leve a las positivas (45,3%), en un entorno de fuerte polarización.

Más allá de la figura presidencial, el estudio también permitió observar cómo se está reconfigurando el mapa político del país. En afinidad partidista, el Pacto Histórico aparece como la colectividad con mayor respaldo entre los encuestados, alcanzando un 32,7%, una cifra que lo mantiene como el principal referente político en la base consultada.

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En contraste, el Centro Democrático se ubica en el segundo lugar con un 22,1%, consolidándose como la principal fuerza opositora dentro de la medición. Más atrás aparece el Partido Liberal Colombiano con 5,5%, seguido de otras colectividades que no superan el 5%, entre ellas el Partido Conservador, la Alianza Verde, Cambio Radical y el Movimiento Salvación Nacional.

- crédito Joel González/Presidencia
El Pacto Histórico se consolida como el partido con mayor respaldo de los encuestados, alcanzando el 32,7% de afinidad partidista en Colombia - crédito Joel González/Presidencia

Sin embargo, uno de los datos que más llama la atención es el 22,2% de encuestados que afirma no identificarse con ningún partido político. Esa cifra sugiere un bloque importante de ciudadanos sin representación clara, un terreno abierto para nuevas propuestas o reacomodos en la competencia electoral.

El estudio también profundizó en la autoubicación ideológica de los colombianos. Allí, el 34,2% se ubica en la derecha del espectro político, mientras que el 27,8% se identifica con la izquierda y el 12,6% con el centro. A esto se suma un 20% que no se siente representado por ninguna corriente ideológica, además de un 5,4% que no respondió.

Este panorama dejó ver una ligera ventaja de la derecha sobre la izquierda en términos de identificación ciudadana, aunque ambas corrientes concentran la mayor parte de las preferencias frente a un centro que continúa rezagado en términos de representación política.

Dibujo que muestra a Álvaro Uribe con gafas hablando en un micrófono, con el logo azul y amarillo del Centro Democrático con silueta de persona y corazón al fondo.
El Centro Democrático se posiciona como la principal fuerza opositora al registrar un respaldo del 22,1% entre los participantes del estudio político - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En conjunto, los resultados dibujan un escenario fragmentado, donde las lealtades partidistas no son sólidas y las posiciones ideológicas se mantienen dispersas. La encuesta sugiere un país con altos niveles de polarización, pero también con un amplio margen de indecisión que podría ser determinante en la próxima contienda electoral.

La medición de Guarumo y EcoAnalítica, más allá de los porcentajes, deja una señal clara, la discusión política en Colombia sigue girando alrededor de bloques enfrentados, mientras una parte importante del electorado permanece sin una identificación definida, observando un panorama que aún no se cierra.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por la firma Guarumo y EcoAnalítica: Medición y Conceptos Económicos, entidad que también actuó como responsable del estudio y fuente de financiación. El propósito del trabajo fue medir la intención de voto de los ciudadanos colombianos frente a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de cara a las elecciones de 2026.

El universo del estudio estuvo conformado por personas mayores de 18 años que residen en hogares no institucionalizados en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas como rurales, y que manifestaron intención de votar en los comicios presidenciales. Esta población objetivo cubre el 99 % del universo de estudio e incluye aproximadamente 21,6 millones de adultos.

La distribución regional de la muestra se organizó así: Bogotá con 17,7%, Caribe con 18,6%, Centro-oriente con 20,8%, Centro-sur con 8,8%, Eje Cafetero con 17,9% y Pacífico con 16,2%.

El marco muestral se basó en el Marco Geoestadístico Nacional del Dane, incorporando proyecciones poblacionales para 2026 y la información electoral de las presidenciales del 29 de mayo de 2022 suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El diseño metodológico correspondió a un muestreo probabilístico, estratificado y multietápico en cuatro fases, con selección aleatoria de municipios, manzanas cartográficas, hogares y personas. La selección de municipios se realizó mediante programación en Python para garantizar trazabilidad y aleatoriedad.

La principal variable de estratificación fue la región geográfica, definida con criterios territoriales y comportamiento electoral previo. El diseño siguió los lineamientos de la Ley 2494 de 2025 y su detalle técnico puede consultarse en el documento oficial del estudio.

El levantamiento de información se realizó en 85 municipios del país entre el 11 y el 19 de mayo de 2026, mediante encuestas presenciales en hogares urbanos y rurales. Entre los municipios incluidos se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Montería, Valledupar, Soacha, Soledad, entre otros.

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