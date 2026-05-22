Paloma Valencia señaló a María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, de instigar el vandalismo contra su sede: “Promueven el odio”

La congresista del Centro Democrático y candidata presidencial mencionó a su contendora, del Pacto Histórico, como una de las participantes del grupo que vandalizó su sede en Bogotá - crédito suministrado a Infobae Colombia

Con un nuevo y fuerte pronunciamiento, la candidata presidencial Paloma Valencia atribuyó al Pacto Histórico y, en especial, a la senadora María José Pizarro, haber cultivado —según ella— un clima de odio político contra su aspiración, tras el ataque a su sede de campaña en Bogotá, después de que encapuchados irrumpieran en el lugar, grafitearan las instalaciones y retiraran elementos de su fachada.

La denuncia de Valencia, que previamente también había apuntado hacia el senador oficialista Iván Cepeda, su principal rival en la contienda, se produjo tras un acto en el norte de Bogotá en el que recibió el respaldo de María Claudia Tarazona, esposa del asesinado Miguel Uribe Turbay, que formalizó su adhesión a la campaña de la aspirante del Centro Democrático y la centro-derecha en Colombia.

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Tras los hechos registrados en su sede política en Bogotá, la senadora Paloma Valencia acusó a la congresista María José Pizarro de vandalismo - crédito suministrada a Infobae Colombia - @PizarroMariaJo/X

En sus declaraciones, la candidata volvió a relacionar lo ocurrido en su ‘centro de operaciones’, ubicado en el sector de Chapinero, con otro episodio reciente: el hostigamiento a la casa del expresidente Álvaro Uribe, en Rionegro (Antioquia), cuando un grupo de protestantes pintaron un mural a las afueras de la residencia en alusión a los llamados ‘falsos positivos’ en el país.

“Uno ve hace dos días el hostigamiento que hicieron sobre la casa de habitación del presidente Uribe, donde estaba su esposa sola. Se bajan tres busetados de gente hasta con puñaletas. Y hoy, en una manifestación en la que estaba la senadora María José Pizarro, destruyen nuestra sede de Bogotá”, dijo la congresista opositora, que sostuvo que Colombia debe derrotar “un partido que promueve el odio”.

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Previo al pronunciamiento de Valencia, Pizarro ya había rechazado esa asociación después de que el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, preguntó públicamente qué hacía la senadora en la marcha que vandalizó la sede de la candidata del Centro Democrático y reclamó una explicación de su parte, la cual no tardó por parte de la que oficia como jefa de debate de Cepeda.

Con este mensaje en sus redes sociales, la senadora María José Pizarro negó estar relacionada con los actos vandálicos en la sede de Paloma Valencia en Bogotá - crédito @PizarroMariaJo/X

La señalada mostró su preocupación por lo que sería el político de ese tipo de acusaciones. “Eso es precisamente lo que buscan, relacionar hechos de manera irresponsable y alimentar la desinformación sin medir consecuencias. He estado toda la semana recorriendo las calles de Bogotá, como siempre, de cara a la gente y en ejercicio legítimo de la política y la democracia”, dijo Pizarro.

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Además, insistió en desligarse de cualquier señalamiento. “¿Cuáles son las pruebas para hacer semejante asociación?”, expresó Pizarro, frente a la controversia de si su sola presencia en la marcha que se movilizó por la carrera Séptima y también atacó sedes bancarias, le permite a sus contradictores asociarla con este ataque.

En video quedó registrado el momento en el que manifestantes, al parecer algunos de ellos simpatizantes de la campaña de Iván Cepeda, atacaron la sede de la senadora y aspirante Paloma Valencia - crédito suministrado a Infobae Colombia

La campaña de Valencia habló de una escalada contra la oposición a días de las elecciones

Es oportuno reiterar que en el comunicado divulgado tras el ataque, la campaña de la senadora del Centro Democrático informó que el hecho dejó cuantiosos daños, pues ingresaron para hacer grafitis, robaron elementos de las instalaciones y generaron riesgo para quienes se encontraban en el interior, entre ellos directivos de la aspiración, según se pudo establecer tras esta arremetida.

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“Eso es lo que Colombia nunca jamás debe elegir, porque hay una posibilidad de una Colombia donde en democracia nos respetemos, donde la familia de nadie esté en riesgo por estar en la oposición, donde ningún precandidato presidencial vuelva a ser asesinado”, añadió Valencia en sus afirmaciones tras este suceso, que causó fuertes repercusiones y una ola de respaldo hacia la aspirante presidencial.

En ese sentido, la campaña puntualizó que, a diez días de las elecciones, los hechos muestran una falta de garantías para la oposición en Colombia, por lo que pidió a las autoridades investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y asegurar condiciones de seguridad para todos los actores políticos que hacen parte del escenario político que empezará a definir el sucesor de Gustavo Petro.

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