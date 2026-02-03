Lluvias afectan la movilidad en Bogotá: suspenden temporalmente el TransMiCable por condiciones climáticas adversas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó congestión en vías principales como la autopista sur, carrera sesenta y ocho, calle trece y NQS - crédito X

Bogotá vivió el lunes 2 de febrero una intensa jornada de lluvias que afectó la movilidad en gran parte de la ciudad. Desde horas de la tarde, los servicios de transporte público y los vehículos particulares enfrentaron dificultades para desplazarse debido a la acumulación de agua y las condiciones adversas en las vías.

A las 7:09 p, m., el sistema TransMilenio informó la activación de una evacuación preventiva en el TransMiCable de Ciudad Bolívar por alerta de tormenta eléctrica. La operación del sistema quedó suspendida, con el compromiso de restablecer el servicio una vez mejoraran las condiciones climáticas.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó a los ciudadanos reducir la velocidad y aumentar la concentración al conducir para evitar cualquier tipo de siniestro. Desde la entidad se reportó congestión en los principales corredores viales, como la Autopista sur, la carrera 68, la calle 13 y la NQS.

En la intersección de la avenida calle 26 con avenida Ciudad de Cali, Rodrigo Beltrán, funcionario de la Secretaría, describió un panorama de alta congestión vehicular y lluvias sectorizadas fuertes.

Conductores enfretan dificultades de desplazamiento por la acumulación de agua y el pavimento liso en varias zonas de la ciudad - crédito X

Durante la tarde se atendieron choques simples y con lesionados en la avenida de las Américas con carrera setenta y uno, en la avenida Cali con carrera 102 y en la avenida Caracas con calle 69 B sur. Se enfatizó la peligrosidad del pavimento liso y la necesidad de no superar los límites de velocidad. La Secretaría continúa gestionando el tráfico en tiempo real a través de sus canales de información como @sectormovilidad y @bogotatransito.

Entre las recomendaciones destacadas, la Secretaría insistió en conducir con precaución y mantenerse informado mediante los canales oficiales para evitar mayores complicaciones durante las emergencias climáticas.

En desarollo ...