Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

La noche del lunes 2 de febrero, la producción de La casa de los famosos Colombia anunció la expulsión inmediata de Johanna Fadul tras un comentario dirigido a su compañero de reality, Campanita, que fue calificado por la audiencia y sus propios compañeros como racista.

El incidente ocurrió durante la dinámica de posicionamiento, en la que los participantes explican por qué desean que otro concursante abandone el programa. En ese contexto, Fadul expresó que el alma y la mente de Campanita estaban “igual de oscuras que su color de piel”, una frase que generó una ola de indignación en redes sociales y dentro del propio set.

Según lo transmitido por RCN, el anuncio oficial lo realizó “el Jefe” del programa, quien subrayó que la producción mantiene un “compromiso innegociable con la diversidad” y que no se permitirán actos de discriminación dentro del reality.

“Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johana, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa”, sentenció.

Reacciones dentro y fuera de la casa

El comentario de Fadul provocó reacciones inmediatas. Entre los primeros en responder estuvo Maiker Smith, participante del reality, que afirmó en vivo: “La mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo, ni tiene relación con la maldad”.

Karen Sevillano, en el espacio de el After del programa, agregó: “Asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio, la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”.

La discusión rápidamente se trasladó a redes sociales, en las que cientos de usuarios exigieron la expulsión de la actriz.

Las disculpas de la actriz

Tras la controversia, Fadul buscó a Campanita para disculparse directamente e hizo lo propio durante la gala del lunes. Visiblemente afectada, le aseguró que sus palabras no reflejaban su verdadera intención y que el comentario fue un error motivado por la presión del formato.

“Jamás fue la intención. Básicamente, es pedir perdón, porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, declaró la actriz. En ese momento, Campanita aceptó las disculpas y sostuvo: “Mi alma es muy genuina, es muy brillante, mi corazón es muy grande. Le brindo amor a todos los que están aquí, a los que están afuera también. Y, pues, mi color de piel que tiene sabrosura, es alegría”.

No obstante, para muchos espectadores y concursantes, las disculpas no bastaron. Maiker Smith sostuvo que “el victimario tiene el espacio para volverse la víctima”, y criticó que el foco se desplazara hacia la actriz en vez de privilegiar la voz de la persona afectada.

Una decisión que marca precedente

La expulsión de Johanna Fadul representa una de las sanciones más severas de los realities en Colombia. El mensaje de RCN a través del formato fue claro: “‘La casa de los famosos’ es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”.

De acuerdo con las normas del programa, la decisión se justificó en que las palabras de la actriz afectaron la convivencia y cruzaron una línea respecto a los valores promovidos por el canal.

Fadul abandonó el set en medio de lágrimas de sus compañeros y un ambiente de tensión, mientras la producción destacó que la maleta de la actriz sería preparada por sus ellos y entregada fuera del set.