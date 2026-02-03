Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

Isabella Ladera hizo su regreso a redes sociales, luego de conocerse que interpuso una demanda civil contra Beéle - crédito @isabella.ladera/Instagram

La influenciadora venezolana Isabella Ladera enfrentó una situación incómoda en redes sociales luego de recibir un comentario que cuestionaba su maternidad.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde suma una comunidad considerable de seguidores, la creadora de contenido fue blanco de un mensaje que puso en duda su rol como madre y la forma en que ha afrontado la crianza de su hija.

La polémica surgió después de que Isabella lanzara una campaña de expectativa en la que hablaba de la llegada de su “segundo hijo”, en referencia al estreno de su nuevo emprendimiento.

Sin embargo, algunos usuarios interpretaron el anuncio literalmente y asumieron que la joven estaría esperando un nuevo bebé. Ante esta confusión, un internauta le escribió: “Escoge bien al papá de tu segundo hijo, please!”, haciendo alusión a que Isabella no mantiene una relación con el padre de su primera hija.

Frente a este comentario, la respuesta de Isabella fue directa y firme. “Qué mala maña de culpar a la mujer cuando es el hombre el que decide ser un inservible y cobarde, Dios santo”, expresó en sus redes sociales. Con estas palabras, la influenciadora dejó clara su postura frente a los señalamientos que responsabilizan a la mujer por decisiones que, en realidad, corresponden al hombre.

Isabella aprovechó el momento para defender a las madres que crían solas y rechazar los prejuicios que suelen recaer sobre ellas, especialmente en situaciones donde la figura paterna decide ausentarse tras una ruptura amorosa. Su mensaje generó reacciones de apoyo entre seguidores y otras mujeres que se sintieron identificadas con su experiencia y su manera de afrontar comentarios de este tipo.

Especulan en redes que Isabella Ladera estaría esperando un bebé con su nueva pareja

Hace aproximadamente un mes, el nombre de Isabella Ladera volvió a tomar fuerza en redes sociales por un rumor que rápidamente se viralizó: la posibilidad de que la influenciadora venezolana estuviera esperando un bebé con su nueva pareja.

Todo comenzó cuando en plataformas digitales empezó a circular un video en el que Isabella aparece bailando junto a su hija Mía, fruto de su relación anterior con el creador digital Isander Pérez. En la grabación, Ladera viste un vestido negro ajustado y, en un giro durante el baile, queda de perfil frente a la cámara. Ese instante fue suficiente para que muchos internautas afirmaran notar una posible “pancita de embarazo”.

Aunque Isabella no ha confirmado ni desmentido estar esperando un segundo hijo, las imágenes generaron todo tipo de comentarios y especulaciones. Los usuarios no tardaron en analizar otras publicaciones recientes de la creadora de contenido, buscando señales o pistas sobre un posible embarazo.

Fotografías, gestos y frases compartidas en sus redes sociales fueron interpretadas por algunos seguidores como indicios. Incluso, hubo quienes señalaron detalles en decoraciones navideñas: “Y en su arbolito puso fotos y parecen como unas ecografiasssssss”, escribió una usuaria en TikTok.

El rumor tomó aún más fuerza cuando algunos seguidores mencionaron a Hugo García como posible padre del supuesto bebé. Comentarios como “ahora Hugo asumirá paternidad” o “si está embarazada acá en Perú ya se sabe” se multiplicaron en la sección de respuestas. Otros aseguraron que desde una aparición pública junto a Sean Paul, la silueta de Isabella ya era evidente: “yo sabía desde que subió al escenario que Sean Paul la invitó, con esa ropa se le veía claramente”.

Mensajes de felicitación y buenos deseos también inundaron sus redes: “Dios te bendiga ISA a ti y tu nuevo bebé”, escribió un seguidor. Hasta el momento, Isabella ha optado por no hacer declaraciones oficiales sobre el tema, manteniendo la expectación entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier señal o confirmación. La influencia que ha construido desde su vida personal y su rol como madre hace que cualquier pista cobre repercusión y que sus movimientos sean seguidos de cerca por miles de personas en Latinoamérica.