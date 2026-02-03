Incautan cargamento con 115 kilogramos de cocaína en el Pacífico Norte, evitando el ingreso de millones de dólares al narcotráfico

La intervención, coordinada por la Fuerza Naval del Pacífico, culminó con la recuperación de 116 paquetes que iban a ser transportados en una embarcación tipo Go Fast hacia Panamá, afectando las finanzas del crimen organizado en la región - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia realizó una incautación de 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo de una embarcación sospechosa en aguas del Pacífico norte, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

La operación, ejecutada por la Fuerza Naval del Pacífico, contó con la intervención de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, que actuó tras recibir información de Inteligencia Naval.

La embarcación, tipo go fast, fue detectada cuando navegaba aparentemente hacia Panamá. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes emprendieron la huida y arrojaron al mar 116 paquetes rectangulares, que fueron recuperados por los uniformados. Según el reporte oficial de la Armada, estos contenían sustancias ilícitas que, tras ser sometidas a pruebas, resultaron ser clorhidrato de cocaína.

Cifras y procedimiento judicial

La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación naval en aguas del Pacífico norte

El análisis realizado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que el material incautado alcanzaba los 115,7 kilogramos. El decomiso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, siguiendo los protocolos judiciales establecidos en Colombia.

De acuerdo con la estimación de la Fuerza Naval del Pacífico, este operativo evitó que las organizaciones narcotraficantes recibieran 5,6 millones de dólares provenientes de la venta ilegal del cargamento. Además, la incautación impidió la distribución de más de 289.000 dosis de estupefacientes en el mercado internacional.

Declaraciones y compromiso institucional

El teniente de Navío Emmanuel Gonzáles Zapata, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, explicó que la acción fue posible gracias a la combinación de inteligencia y respuesta rápida.

La embarcación tipo Go Fast navegaba hacia Panamá y sus ocupantes arrojaron al mar 116 paquetes con droga, recuperados por las autoridades

“La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados a bordo en una embarcación tipo Go Fast, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, departamento del Chocó”, puntualizó el oficial.

El comandante agregó que la operación se desarrolló tras identificar movimientos sospechosos en el área, lo que permitió coordinar la intervención marítima de manera efectiva.

La Armada de Colombia destacó que este resultado representa un golpe importante contra las estructuras logísticas y financieras del narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Armada de Colombia, Bahía Solano, Fuerza Naval del Pacífico, Fiscalía General de la Nación, Narcotráfico Marítimo, Incautación de Cocaína

La institución reafirmó su compromiso de mantener operaciones sostenidas contra el crimen transnacional y debilitar las redes criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región.

Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de droga en aguas del Pacífico, valoradas en más de 223 millones de dólares

En otra acción militar reciente, La Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de estupefacientes en aguas del Pacífico, resultado de una serie de operativos que detuvieron el transporte de cocaína y marihuana a través de un semisumergible y dos lanchas tipo Go Fast.

De acuerdo con información proporcionada por la institución naval, la ofensiva se realizó sobre rutas marítimas empleadas por redes de narcotráfico transnacional, frustrando el ingreso de 223 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado y evitando la circulación de más de 10 millones de dosis ilícitas en mercados internacionales.

Acciones coordinadas permitieron la captura de seis personas y la incautación de cargamentos valorados en más de 223 millones de dólares, según reportes oficiales de la Fuerza Naval del Pacífico

La operación se activó tras una alerta de Inteligencia Naval, la cual permitió a unidades del Grupo de Guardacostas del Pacífico actuar de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos.

Con base en el reporte de la autoridad marítima, la primera interdicción ocurrió frente a la isla de Gorgona, donde una unidad de reacción rápida interceptó un artefacto semisumergible tripulado por un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos

La inspección de la nave permitió hallar 2.960 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El personal rescatado fue puesto bajo custodia y transferido a las autoridades judiciales.

En paralelo, la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectó una lancha que se desplazaba de manera irregular a 80 millas náuticas del puerto. Cuando los tripulantes intentaron huir y volcaron la embarcación, los marinos recuperaron 1.268 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en paquetes rectangulares y cilíndricos.

Las tres personas capturadas también fueron entregadas al sistema judicial.