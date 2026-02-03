Colombia

Incautan cargamento con 115 kilogramos de cocaína en el Pacífico Norte, evitando el ingreso de millones de dólares al narcotráfico

El operativo marítimo, realizado frente a las costas de Bahía Solano, permitió el decomiso de sustancias ilícitas cuyo destino era el mercado internacional, según lo informado por la institución militar tras la recuperación de los paquetes lanzados al mar

Guardar
La intervención, coordinada por la Fuerza Naval del Pacífico, culminó con la recuperación de 116 paquetes que iban a ser transportados en una embarcación tipo Go Fast hacia Panamá, afectando las finanzas del crimen organizado en la región - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia realizó una incautación de 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo de una embarcación sospechosa en aguas del Pacífico norte, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó.

La operación, ejecutada por la Fuerza Naval del Pacífico, contó con la intervención de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, que actuó tras recibir información de Inteligencia Naval.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La embarcación, tipo go fast, fue detectada cuando navegaba aparentemente hacia Panamá. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes emprendieron la huida y arrojaron al mar 116 paquetes rectangulares, que fueron recuperados por los uniformados. Según el reporte oficial de la Armada, estos contenían sustancias ilícitas que, tras ser sometidas a pruebas, resultaron ser clorhidrato de cocaína.

Cifras y procedimiento judicial

La Armada de Colombia incautó
La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una operación naval en aguas del Pacífico norte - crédito ARC

El análisis realizado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que el material incautado alcanzaba los 115,7 kilogramos. El decomiso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, siguiendo los protocolos judiciales establecidos en Colombia.

De acuerdo con la estimación de la Fuerza Naval del Pacífico, este operativo evitó que las organizaciones narcotraficantes recibieran 5,6 millones de dólares provenientes de la venta ilegal del cargamento. Además, la incautación impidió la distribución de más de 289.000 dosis de estupefacientes en el mercado internacional.

Declaraciones y compromiso institucional

El teniente de Navío Emmanuel Gonzáles Zapata, comandante de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, explicó que la acción fue posible gracias a la combinación de inteligencia y respuesta rápida.

La embarcación tipo Go Fast
La embarcación tipo Go Fast navegaba hacia Panamá y sus ocupantes arrojaron al mar 116 paquetes con droga, recuperados por las autoridades - crédito prensa ARC

“La Armada de Colombia incautó 115,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que eran transportados a bordo en una embarcación tipo Go Fast, a 55 millas náuticas de Bahía Solano, departamento del Chocó”, puntualizó el oficial.

El comandante agregó que la operación se desarrolló tras identificar movimientos sospechosos en el área, lo que permitió coordinar la intervención marítima de manera efectiva.

La Armada de Colombia destacó que este resultado representa un golpe importante contra las estructuras logísticas y financieras del narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Armada de Colombia, Bahía Solano,
Armada de Colombia, Bahía Solano, Fuerza Naval del Pacífico, Fiscalía General de la Nación, Narcotráfico Marítimo, Incautación de Cocaína - crédito ARC

La institución reafirmó su compromiso de mantener operaciones sostenidas contra el crimen transnacional y debilitar las redes criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región.

Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de droga en aguas del Pacífico, valoradas en más de 223 millones de dólares

En otra acción militar reciente, La Armada de Colombia incautó más de siete toneladas de estupefacientes en aguas del Pacífico, resultado de una serie de operativos que detuvieron el transporte de cocaína y marihuana a través de un semisumergible y dos lanchas tipo Go Fast.

De acuerdo con información proporcionada por la institución naval, la ofensiva se realizó sobre rutas marítimas empleadas por redes de narcotráfico transnacional, frustrando el ingreso de 223 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado y evitando la circulación de más de 10 millones de dosis ilícitas en mercados internacionales.

Acciones coordinadas permitieron la captura de seis personas y la incautación de cargamentos valorados en más de 223 millones de dólares, según reportes oficiales de la Fuerza Naval del Pacífico - crédito prensa Armada de Colombia

La operación se activó tras una alerta de Inteligencia Naval, la cual permitió a unidades del Grupo de Guardacostas del Pacífico actuar de manera simultánea en diferentes puntos estratégicos.

Con base en el reporte de la autoridad marítima, la primera interdicción ocurrió frente a la isla de Gorgona, donde una unidad de reacción rápida interceptó un artefacto semisumergible tripulado por un ciudadano ecuatoriano y dos colombianos

La inspección de la nave permitió hallar 2.960 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El personal rescatado fue puesto bajo custodia y transferido a las autoridades judiciales.

En paralelo, la Estación de Guardacostas de Buenaventura detectó una lancha que se desplazaba de manera irregular a 80 millas náuticas del puerto. Cuando los tripulantes intentaron huir y volcaron la embarcación, los marinos recuperaron 1.268 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en paquetes rectangulares y cilíndricos.

Las tres personas capturadas también fueron entregadas al sistema judicial.

Temas Relacionados

Armada de ColombiaBahía SolanoFuerza Naval del PacíficoNarcotráficoIncautación de CocaínaColombia-Noticias

Más Noticias

Marcelo Cezán reveló detalles de una etapa límite de su vida: así lo salvó una amiga

El famoso relató detalles de lo que vivió en uno de los momentos más oscuros de su vida

Marcelo Cezán reveló detalles de

Turistas no atienden las alertas por lluvias en el Caribe: la policía tuvo que sacarlos del mar y guiarlos fuera de la playa

El grupo de viajeros quedó grabado en video, luego de que las autoridades les recordaran las restricciones por el incremento de las lluvias y el oleaje

Turistas no atienden las alertas

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: Petro se refirió al encuentro y expuso detalles de la conversación

El encuentro entre ambos mandatarios se realizó en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y contó con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Terror en Atlántico: encuentran cuerpo descuartizado envuelto en sábanas

Las autoridades adelantan operativos para verificar si el caso está relacionado con las acciones delictivas de las estructuras criminales activas en la región

Terror en Atlántico: encuentran cuerpo

Se acaba el plazo para el traspaso a persona indeterminada: Ministerio de Transporte hizo último llamado

La cartera anunció que a partir de 6 de febrero los traspasos de vehículos deberán efectuarse únicamente al nuevo propietario

Se acaba el plazo para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Farruko rindió emotivo homenaje a

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

Manuela Gómez conmovió en ‘La casa de los famosos’ al hablar de su hija: “Me cuesta amarla”

Bad Bunny disparó las reproducciones de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ un día después de su triunfo en los Grammy: el incremento fue mayor al 100% en Spotify

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue bonito y emotivo”

Deportes

La Dimayor aplazó los próximos

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno del estadio El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”