Colombia

Gustavo Petro modificó una de las gorras que recibió como regalo de Trump: cambió el eslogan “Make America great again”

El jefe de Estado colombiano sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, en medio de tensiones diplomáticas y diferencias políticas

El presidente Gustavo Petro recibió
El presidente Gustavo Petro recibió una gorra con el mensaje: "Make America great again" de parte del presidente Donald Trump - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Luego de casi dos horas de reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Gustavo Petro salió de la Casa Blanca acompañado del embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel García-Peña, y otros políticos colombianos y norteamericanos.

Según quedó en evidencia en fotografías expuestas por la Presidencia de Colombia, Petro y la comitiva que lo acompañó recibieron un regalo del jefe de Estado norteamericano: una gorra de color rojo, que cuenta con la firma del presidente Trump, con la bandera de Estados Unidos a un costado y su reconocido eslogan: “Make America great again”, que en español se traduce: “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

En conversación con Caracol Radio, el primer mandatario colombiano aseguró que decidió hacer un cambio al eslogan de su homólogo, algo que también le hizo saber durante su encuentro. “Le puse una ‘s’ a América y le dije hagamos grandes las Américas”, detalló el jefe de Estado al medio de comunicación citado, al referirse a la “s” que escribió con un bolígrafo en una de las gorras que recibió.

De igual manera, recibió algunos medallones con la frase: “Seal of the United States”.

El presidente Gustavo Petro recibió
El presidente Gustavo Petro recibió algunos regalos de parte del Gobierno de Donald Trump, después de reunirse con él - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Por su parte, el mandatario colombiano entregó al jefe de Estado norteamericano varios productos que representan la gastronomía y la cultura colombiana. En una ancheta, entregó café y chocolates de exportación, que fueron elaborados por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras. Estas personas hacen parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos, orientados al desmantelamiento del narcotráfico en Colombia.

Las familias enviaron un mensaje sobre la producción de los nuevos cultivos, explicando su experiencia al dejar de lado el cultivo de hoja de coca, utilizada para la producción de cocaína.

“Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción para sostener a nuestros hijos. No fue una elección, fue una necesidad”, anotaron.

Detallaron a Red+ Noticias que “cuando el Gobierno de Colombia, a través de los programas de sustitución voluntaria, nos ofreció una oportunidad real de vida, tomamos una decisión difícil y valiente: arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro. Este producto nace de ese cambio. En cada grano va nuestro esfuerzo, nuestra esperanza y nuestro compromiso de seguir construyendo un camino legal y digno”.

En desarrollo...

