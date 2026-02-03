Estos son los requisitos que deben cumplir más de 500.000 hombres y mujeres en Colombia para pensionarse en 2026

Revisar la historia laboral es clave para hacer cualquier trámite pensional - crédito Colprensa

En 2026, millones de trabajadores en Colombia afrontan la incertidumbre sobre el acceso a la pensión de vejez, en un sistema que atraviesa una fase de transición normativa. El derecho a jubilarse sigue condicionado por la edad mínima, el número de semanas cotizadas y el tipo de régimen, mientras las reglas legales experimentan modificaciones de fondo. Así las cosas, más de 500.000 personas cumplen la edad prevista para pensionarse, pero solo una de cada cuatro consigue su jubilación durante ese mismo año.

Para los hombres, la edad mínima exigida es de 62 años y para las mujeres de 57. En el régimen público, los hombres deben acreditar al menos 1.300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres necesitan 1.150 semanas. Por su parte, los fondos privados de pensiones exigen 1.150 semanas para hombres y 1.135 semanas para mujeres, si se opta por la modalidad de jubilación basada en semanas cotizadas.

En los fondos privados existe también la alternativa de jubilarse por acumulación de capital. La modalidad no requiere alcanzar un número mínimo de semanas ni cumplir una edad específica, siempre que el solicitante logre el capital suficiente según el perfil y núcleo familiar. El decreto de deslizamiento aprobado a finales de 2025 incrementó el requisito de capital en torno al 30%, lo que implica, por ejemplo, que un hombre de 62 años, casado con una mujer de 57, debe reunir cerca de $100.000.000 adicionales para acceder a la pensión por capital.

El acceso a una pensión le otorga calidad de vida a una persona - crédito iStock

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda a los afiliados revisar de manera cuidadosa la historia laboral y confirmar que cumplen con los requisitos vigentes. Las plataformas digitales de Colpensiones y de los fondos privados permiten verificar la cantidad de semanas cotizadas. Es frecuente detectar errores, como semanas no registradas, pagos incompletos o datos desactualizados. En esos casos, es fundamental solicitar la corrección de inconsistencias mediante la presentación de los documentos de respaldo.

Dicho proceso de corrección de datos laborales puede demorar varios meses, por lo que conviene gestionarlo desde mucho antes para evitar retrasos en el reconocimiento de la pensión. Tanto Colpensiones como los fondos privados deben facilitar asesoría personalizada a sus afiliados, orientando sobre la condición de cada caso y las alternativas más convenientes.

Alternativas para las personas

Si al revisar la información, una persona descubre que no cumple la edad o las semanas mínimas requeridas en 2026, dispone de dos alternativas principales:

Seguir cotizando hasta alcanzar los mínimos legales.

Según el régimen, solicitar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos acumulados.

En manos de la Corte Constitucional está el futuro de la reforma pensional - crédito Luisa González/Reuters

Las autoridades reiteran que ningún afiliado pierde los aportes. Incluso, los que no lleguen a pensionarse mantienen el derecho a reclamar los recursos acumulados conforme marca la ley vigente.

Tendencias en el sistema pensional colombiano

Durante 2026, se estima que 228.000 hombres cumplirán los 62 años y 284.000 mujeres llegarán a los 57 años, indica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Sin embargo, solo una de cada cuatro personas que alcanza la edad mínima consigue la pensión en ese mismo año, según datos de Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos). La brecha se explica por los requisitos de semanas cotizadas, obstáculos administrativos o la elección de un régimen menos favorable.

Al cierre de 2025, se registraba los siguiente:

Colpensiones contabilizaba 1,86 millones de pensionados bajo las modalidades de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Los fondos privados de pensiones sumaban 372.404 pensionados hasta mediados de 2025.

Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento aproximado del 15 % en el conjunto del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), reflejo del envejecimiento poblacional y la madurez progresiva del sistema.

La reforma pensional que está en estudio de la Corte Constitucional no modificó la edad para pensionarse - crédito Prosperidad Social

Incertidumbre por la reforma pensional

La falta de decisión final en manos de la Corte Constitucional mantiene la incertidumbre sobre la reforma pensional. Se espera que la creación de nuevos pilares (semicontributivo, contributivo, solidario, ahorro voluntario) y mecanismos amplíe la cobertura, lo que facilita el acceso a la jubilación para más trabajadores, incluso en condiciones más flexibles.

En medio del proceso, verificar la historia laboral con detenimiento y buscar orientación sobre la modalidad de pensión más adecuada resultan claves para quienes se aproximan a la edad de retiro.

Las acciones permiten adaptarse mejor a las rutas que se abren en la transición del sistema.