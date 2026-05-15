Aida Quilcué se despachó contra Álvaro Uribe por asegurar que los indígenas están “aburridos” de Petro y Cepeda: “¿Tiene usted el descaro?”

Aida Quilcué instó al expresidente Álvaro Uribe a reflexionar sobre la violencia que sufrieron los indígenas en su Gobierno - crédito Sergio Acero/REUTERS y @aida_quilcue/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó el 13 de mayo de 2026, a través de una publicación en su cuenta de X, que se encontró con integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Aseguró que en el encuentro se evidenció que los ciudadanos están “aburridos” de las políticas implementadas por el presidente Gustavo Petro, las cuales pretendería continuar el candidato presidencial Iván Cepeda Castro en un eventual gobierno.

“Bogotá. Reunión con compatriotas indígenas del Cauca, aburridos por la dictadura de Petro - Cepeda - El CRIC. Quieren respeto a todas sus culturas, libertad y seguridad. No pueden aparecer en fotos ni en videos porque están amenazados”, indicó el exmandatario en la red social.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con la población indígena de Cauca - crédito @AlvaroUribeVel/X

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, se pronunció al respecto, rechazando las declaraciones del ex jefe de Estado. En una publicación en X, recordó que durante la administración de Uribe Vélez (2002-2010), muchos miembros de la población indígena fueron maltratados, humillados y asesinados.

Según detalló, miles de ciudadanos indígenas se movilizaron para exigir la protección de sus derechos y que fueran escuchados por el Gobierno, intentando que su existencia fuera reconocida. Sin embargo, la respuesta del Estado fue la violencia, según denunció, presuntamente ejercida por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

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“Si recuerda, tuvimos que movilizar a más de 40.000 indígenas en el 2008 para exigir respeto por nuestra vida y nuestros territorios. ¿Recuerda usted cuál fue su accionar en esa época? ¿Cuántos heridos y muertos dejó el entonces ESMAD para que usted se sentara a debatir en La María, Piendamó?”, cuestionó la candidata vicepresidencial.

Aida Quilcué recordó hechos de violencia de los que fueron víctimas los indígenas en el Gobierno Uribe - crédito Infobae Colombia

De igual manera, se refirió a la “persecusión” del Estado que vivieron los integrantes de la minga indígena, que rechazaban la política de Seguridad Democrática que Uribe Vélez impulsó. Aseguró que esa persecusión fue “brutal”.

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Además, señaló al expresidente de estigmatizar a la población indígena y de hacer afirmaciones que faltan a la verdad. "¿Tiene usted el descaro, de continuar estigmatizando y difamar infundadamente, en pro del “respeto por las culturas indígenas, libertad y seguridad”?”, indicó.

En consecuencia, exigió al ex jefe de Estado que respete a los pueblos indígenas y al Consejo Regional Indígena del Cauca. Asimismo, instó al expresidente a reflexionar sobre las preguntas que enlistó.

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La candidata Aida Quilcué exigió al expresidente Uribe respetar a la población indígena - crédito @aida_quilcue/X

Aida Quilcué criticó a Abelardo de la Espriella por usar al tigre como símbolo

Las críticas de la candidata vicepresidencial también han ido en contra de otros políticos de la derecha colombiana. El 13 de mayo, desde Leticia, Amazonas, la aspirante de la izquierda cuestionó el hecho de que Abelardo de la Espriella, abogado que se presenta como la persona que impondrá “mano dura” en el país, utilice el eslogan “El Tigre” y el símbolo de ese animal para su campaña, argumentando que estos no reflejan su postura política y visión de país.

“Yo les respondo desde aquí, sobre todo en este territorio sagrado, este territorio de la selva amazónica, en donde camina el tigre, el tigre verdadero, el tigre que protege el territorio, el tigre que camina la vida, el tigre que está para cuidar nuestra selva”, indicó.

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Aida Quilcué pidió a Abelardo de la Espriella no usar al tigre como símbolo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Por eso, la candidata instó al contendiente a dejar de lado ese símbolo. “Decirle a Abelardo que no utilice ese símbolo, ese ser de la naturaleza, porque él no es así. Él defiende la vida, él defiende la inclusión, él defiende la diversidad que representa esta selva colombiana y por eso no puede ser utilizado”.

Sin embargo, sus declaraciones causaron revuelo porque, según recordaron algunos políticos, en la región amazónica no se encuentra el tigre. La candidata reaccionó a las críticas asegurando que se refería al “espíritu” del animal y a su carga sagrada.

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