Este es el video que grabó turista italiano grabó momentos antes de sufrir un grave accidente en las Islas del Rosario

La víctima sufrió graves lesiones al ser alcanzada por la hélice de una lancha mientras nadaba cerca de la costa de Cartagena, lo que ha motivado una investigación de las autoridades, quienes han detenido de manera preventiva al piloto

El turista italiano Andrea Verardini Prendiparte permanece en estado crítico tras ser herido por la hélice de una lancha en las Islas del Rosario, Cartagena - crédito @verardini.andrea/Instagram

El turista italiano Andrea Verardini Prendiparte permanece en estado crítico tras ser impactado por la hélice de una lancha en las Islas del Rosario, Cartagena, durante la mañana del sábado 31 de enero.

El accidente ocurrió solo horas después de que el viajero compartiera en sus redes sociales videos y fotografías que documentaban su entusiasmo por recorrer la ciudad amurallada de Cartagena y disfrutar del Caribe colombiano junto a amigos, también italianos.

Mientras la víctima se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), las autoridades mantienen la investigación sobre las circunstancias que desencadenaron el siniestro y mantienen inmovilizada la embarcación, además de detener al piloto involucrado en este hecho.

De acuerdo con la información de El Tiempo, la Estación de Guardacostas de Cartagena recibió el reporte del accidente a través de la línea 146.

Imagen de referencia. La tragedia ocurrió mientras el italiano disfrutaba del Caribe colombiano junto a amigos, quienes compartieron imágenes previas a su accidente - crédito redes sociales

Una unidad de reacción rápida se desplazó al lugar, en el que verificaron que una lancha de un solo motor había atropellado al ciudadano italiano mientras nadaba cerca de la costa.

La hélice de la embarcación le provocó heridas graves en el cráneo y la pérdida de conocimiento inmediata, lo que generó escenas de alarma entre los presentes.

Por su parte, El Heraldo obtuvo varios testimonios de testigos y precisó que tras el impacto, varios turistas y el piloto auxiliaron de inmediato al italiano y lo trasladaron a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Versiones preliminares recogidas por los medios citados sostienen que el turista se encontraba nadando en una zona posiblemente marcada como prohibida para bañistas, elevando las sospechas sobre una imprudencia que lo habría hecho vulnerable al tráfico de lanchas en el sector insular de Cartagena.

“La Armada de Colombia confirmó que la embarcación fue inmovilizada preventivamente y que el piloto de la lancha fue detenido mientras se esclarecen las responsabilidades del hecho”, reportó El Tiempo. Las autoridades investigan si existió negligencia por parte del conductor o si la ubicación del bañista fue factor determinante.

Andrea Verardini, fascinado por Cartagena y el clima cálido, había compartido en redes sociales su entusiasmo por el destino antes del accidente - crédito captura video/(@verardini.andrea/Instagram

Así mismo, otro dato relevante del último tercio de la cobertura es el antecedente reciente de otro accidente mortal en las aguas de Cartagena, reportado en junio de 2024 por medios locales. Juan David Cervantes Vega, oriundo de Arjona, falleció tras ser alcanzado por la hélice de una lancha en Cholón cuando, tras lanzarse al agua, el conductor de la embarcación no advirtió su presencia y retrocedió, causando una herida letal.

Los días previos al accidente, Andrea Verardini Prendiparte expresó en reiteradas ocasiones su fascinación por Cartagena y por el clima cálido, muy diferente al invierno que había dejado en Florencia, Italia.

En sus redes sociales, el italiano publicó: “Cartagena-Oggi visita alla città e bellissima gita in barca” (“Cartagena-Hoy visita a la ciudad y hermoso paseo en barco”), junto a videos navegando de noche y disfrutando de la música salsa en un bar emblemático de Getsemaní.

La tragedia ocurrió mientras el italiano, Andrea Verardini Prendiparte disfrutaba del Caribe colombiano junto a amigos, quienes compartieron imágenes previas a su accidente - crédito @verardini.andrea/Instagram

Más adelante, compartió imágenes desde Barú y frases que destacaban la belleza del entorno: “Siamo arrivati penisola do baru, posto incantato com le camere attaccate al mare” (“Llegamos a la península de Barú, un lugar encantador con habitaciones justo al lado del mar”).

La tragedia interrumpió abruptamente estas jornadas de esparcimiento. Numerosos testigos aseguraron a que cerca de la zona de hoteles en Islas del Rosario, la lancha involucrada en el accidente transitaba por un lugar en el que la presencia de bañistas es alta, pese a las recomendaciones oficiales sobre límites de navegación y velocidades en áreas próximas a la costa.

Las autoridades marítimas han reiterado un llamado estricto a turistas y operadores para que respeten las boyas y zonas delimitadas de baño, subrayando la necesidad de extremar precauciones y disminuir la velocidad de las embarcaciones en sectores concurridos.

La investigación para determinar las causas y eventuales responsabilidades continúa abierta mientras Andrea Verardini Prendiparte, de 57 años y residente en Florencia, sigue hospitalizado en estado crítico.

