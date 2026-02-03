Colombia

El informativo AHORA de Canal Capital incorporó una emisión matutina desde este lunes

La nueva franja profundiza en historias de servicio y promueve la participación ciudadana en Bogotá y los municipios cercanos

El informativo AHORA de Canal
El informativo AHORA de Canal Capital ha sumado una nueva emisión matutina de lunes a viernes, desde este 2 de febrero, a las 10:30 a.m.

El informativo AHORA de Canal Capital ha sumado una nueva emisión matutina de lunes a viernes, desde este 2 de febrero, a las 10:30 a.m.. Con esta ampliación, el canal público busca fortalecer la oferta de noticias locales y nacionales durante la mañana y consolidarse como referente informativo en Bogotá y municipios cercanos.

Según Canal Capital, la decisión responde al crecimiento en las audiencias y al interés de la población por acceder a la actualidad desde las primeras horas del día. La directora del informativo, Marta Noriega, señaló que la buena recepción entre los habitantes de Bogotá y Cundinamarca evidenció la necesidad de ofrecer un bloque noticioso compacto en la mañana que, además, permita sumar nuevas secciones y temas nacionales.

La propuesta editorial de AHORA busca diferenciar su franja matutina con un estilo propio y mayor presencia en las calles. Noriega explicó que esta nueva emisión matutina refuerza la franja central de las 18:30, pero con un lenguaje distinto y periodismo de proximidad como eje central. El enfoque se centra en la sostenibilidad, la movilidad, el bienestar y la narración de historias comunitarias.

El equipo del informativo está
El equipo del informativo está liderado por Marta Noriega, con más de dieciocho años de experiencia en medios.

El equipo del informativo está liderado por Marta Noriega, con más de dieciocho años de experiencia en medios.

El liderazgo de Marta Noriega al frente de AHORA se ha distinguido por un enfoque en la sostenibilidad urbana y la seguridad vial, así como por el compromiso de orientar la información hacia soluciones que impacten la vida cotidiana de Bogotá y su entorno. Como directora, Noriega fusiona la responsabilidad social con la rigurosidad periodística, orientando la agenda hacia la movilidad y el bienestar ciudadano, pilares transversales de los contenidos que día a día transforman el diálogo de la ciudad, según detalla el perfil publicado por Canal Capital.

En los últimos años, la trayectoria de Marta Noriega se ha consolidado no solo en la sala de redacción y la presentación de noticias, sino también en escenarios internacionales. Fue representante de Colombia en el Taller Regional de Seguridad Vial para Periodistas de Latinoamérica, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La experiencia académica y técnica
La experiencia académica y técnica de Noriega incluye su especialización en Seguridad Vial en la Universidad de Salamanca (España).

La experiencia académica y técnica de Noriega incluye su especialización en Seguridad Vial en la Universidad de Salamanca (España), ubicándola como una de las voces más autorizadas para abordar e interpretar la problemática de accidentalidad y prevención vehicular en el país. Este conocimiento se plasma en el tratamiento de noticias que integran análisis profundos sobre urbanismo, movilidad y desarrollo.

Su enfoque periodístico siempre ha transitado del rigor informativo hacia la humanización de las historias. La consolidación de AHORA como un espacio de interacción entre la ciudadanía y la vida de Bogotá evidencia la relevancia de construir periodismo para la gente y desde la calle, dimensión que Noriega refuerza de manera constante. Ella sostiene: “Mi compromiso es con la información que construye ciudad y salva vidas”.

La acompañan en esta nueva emisón Juan Carlos Ossa, como jefe de información, y Carlos Andrés Díaz en la presentación. El grupo se completa con periodistas como María C. Rodríguez, José Chinchilla, Estefanía Maldonado, Alexander Vera, Miguel Fernando Porras, Alexa Molina, Jhon Torres y Paula Vargas. En deportes participa Yerson David Caucha y en cultura, María Fernanda Díaz Granados, ampliando la cobertura multidisciplinar.

El informativo privilegia un periodismo
El informativo privilegia un periodismo de servicio cercano a la ciudadanía. Muchas de sus crónicas nacen de encuentros en la calle, dando voz a personajes y situaciones cotidianas.

La redacción de AHORA distribuye su trabajo tanto en la señal de televisión como a través del sitio web y redes sociales de Canal Capital. Un ejemplo de su alcance es la labor de Alexa Molina, quien actualmente participa en la VIII Expedición Aérea a la Antártida, cubriendo historias locales y globales.

El informativo privilegia un periodismo de servicio cercano a la ciudadanía. Muchas de sus crónicas nacen de encuentros en la calle, dando voz a personajes y situaciones cotidianas. Así, historias como la de un joven músico sin brazos, detectadas directamente por los reporteros, reflejan el compromiso con la visibilización de temas de interés ciudadano y la construcción de sentido de pertenencia.

Como canal público de Bogotá y la región, Canal Capital promueve la producción de contenidos informativos, culturales y de actualidad local. Su función social busca fomentar la pluralidad, la participación ciudadana y el servicio público de comunicación. Proyectos recientes incluyen coberturas de festivales, series documentales y espacios juveniles que refuerzan su aporte a la comunidad.

El nuevo horario del informativo no solo pretende aumentar el acceso a información útil y oportuna, sino también reafirmar la función social del canal en el ecosistema mediático local. De este modo, AHORA y Canal Capital renuevan el compromiso de conectar a la ciudadanía con los temas de mayor impacto para la vida cotidiana y el desarrollo colectivo.

El equipo de AHORA sostiene que informar es contribuir a una ciudad mejor, asumiendo la labor periodística como un servicio que favorece a comunidades más informadas, participativas y seguras.

