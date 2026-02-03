Conjuez que definirá futuro de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida fue abogado de Álvaro Uribe: podría ser recusado en el caso

El abogado Alejandro Sánchez oficiará como conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda - crédito @alfesac/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

La escogencia de los dos conjueces encargados de definir si el senador Iván Cepeda podrá participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo, que ha sido denominada Frente por la Vida, concentró la atención sobre uno de los escogidos: el abogado Alejandro Felipe Sánchez Cerón, abogado vinculado al Centro Democrático y que tendrá en sus manos, al igual que Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal, la suerte de la aspiración del congresista oficialista.

La polémica se centra, según denunció el periodista Daniel Coronell, en que Sánchez Cerón hizo parte del equipo de defensa del exmandatario: en el proceso que afronta por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, del que fue declarado inocente en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 21 de octubre. Así pues ,fue contraparte del hoy interesado en que se esclarezca si podrá o no estar en el proceso interpartidista.

La presencia del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida está en duda - crédito Europa Press - Colprensa

La escogencia de los dos abogados se dio tras no lograrse la mayoría necesaria en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la votación del lunes 2 de febrero, en la que cinco magistrados rechazaron la presencia del congresista, mientras que cuatro la apoyaron. A Sánchez y Avella se les suma, en calidad de suplente, Gustavo Martín Coral, del partido Colombia Justa, Libres, en pro de dirimir -a más tardar el miércoles 4 de febrero- esta situación.

Las ‘evidencias’ sobre la cercanía del abogado Alejandro Sánchez y el expresidente Álvaro Uribe

Tras ser exonerado por el tribunal de los mencionados delitos, pese a que en primera instancia había sido condenado a 12 años de cárcel, Uribe se refirió a la labor de su equipo legal. En ese entonces, en el discurso que dio desde su residencia en Rionegro (Antioquia), nombró a Alejandro Sánchez: al igual que a sus defensores principales, Jaime Granados y Jaime Lombana, además de otros importantes profesionales del Derecho que hicieron parte de este grupo.

En una declaración que se extendió por más de tres minutos, el expresidente de la República agradeció el apoyo recibido durante este proceso, tras el fallo de segunda instancia que lo declaró inocente de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Gracias a Dios. Gracias a mis abogados: maestro Jaime Granados, su equipo encabezado por el Dr. Barraza. Profesor Jaime Lombana y su equipo con el Dr. Guillermo Uribe. Jóvenes abogados Juan Felipe Amaya, Franklim Guevara, Víctor Mosquera, Alejandro Sánchez”, expresó en sus declaraciones, con las que reaccionó a la determinación de los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa, que determinaron exculparlo de los punibles endilgados.

Por su parte, el propio Sánchez -que también fue abogado del condenado contratista Emilio Tapia- compartió en sus redes sociales su gratitud hacia el expresidente. “Agradezco al expresidente @AlvaroUribeVel por su generosa mención. Es un honor acompañarlo en su defensa, bajo el liderazgo de los maestros @JGranadosPena y Jaime Lombana, y compartir equipo con profesionales de gran compromiso y desprendimiento intelectual como @JuanFelipe1985, @franklim_gb y @VictorMosqueraM”, comentó en su post.

Con este mensaje en X, el abogado Alejandro Sánchez agradeció en su momento al expresidente Álvaro Uribe por la confianza - crédito @alfesac/X

Con esta evidencia, habrá que ver si el equipo jurídico del senador Cepeda apuntaría a recusar al abogado si su influencia en la votación definitiva no es favorable a sus intereses, como parece perfilarse por la filiación política del letrado: que tuvo que ser convocado luego de que el magistrado Altus Baquero, del Partido Liberal, cambiara de opinión: y luego de rechazar la participación del congresista en el referido ejercicio electoral, ahora sea uno de los cuatro que lo avala.

“Vamos a expresar nuestro claro rechazo a la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y también a que se intente bloquear nuestra candidatura y participación en la consulta del 8 de marzo”, expresó por su parte el candidato del Pacto Histórico, principal favorito para ganar la consulta de los sectores progresistas, durante su reciente visita a Zipaquirá (Cundinamarca), que convocó a masivas movilizaciones para el martes 3 de febrero.