Colombia

Congresista estadounidense se pronunció sobre la llegada de Gustavo Petro a EE. UU.: “Se entregó solito como un perrito faldero”

Carlos Giménez recordó el video en el que el presidente colombiano desafió a su homólogo Donald Trump, y lo acusó de ceder ante la Casa Blanca pese a sus palabras previas

Guardar
Senador estadounidense lanzó pullas por
Senador estadounidense lanzó pullas por la llegada de Gustavo Petro a EE.UU - crédito red social X y Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó en Washington, Estados Unidos, el lunes 2 de febrero de 2026 para cumplir una agenda oficial que se extenderá hasta el 5 de febrero.

La visita incluye encuentros institucionales, académicos y comunitarios, así como una reunión clave con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro entre ambos líderes está previsto para el martes 3 de febrero en la Casa Blanca. La presencia de Petro en la capital estadounidense se produce en un contexto de trabajo bilateral que involucra reuniones con organismos multilaterales y representantes del Congreso de Estados Unidos.

El mandatario colombiano prevé abordar temas estratégicos para la relación entre ambos países, destacando la importancia de los diálogos con actores clave del gobierno estadounidense.

Gustavo Petro inició una visita
Gustavo Petro inició una visita oficial de cuatro días en Estados Unidos con una agenda diplomática clave. - crédito Presidencia

La visita ha generado expectativa en Colombia por los espacios programados y el tono de los pronunciamientos pasados del presidente colombiano en contra del Gobierno Trump.

Recientemente, el congresista estadounidense Carlos Giménez tomó un video de un pronunciamiento de Petro donde dirigió declaraciones directas a Trump.

A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a setecientos mil muertos, a ser el país más desigual del mundo”, expresó Petro a finales del 2025.

La publicación del video fue retomada en X por Giménez, quien subrayó la contradicción entre el tono desafiante de Petro y su visita oficial a Estados Unidos.

Hoy, Gustavo Petro estará en Washington. Sí, el mismo Petro que hace unas semanas retó al Presidente Trump: con un ‘ven a buscarme’ al mejor estilo de Nicolás Maduro”, escribió Giménez.

Añadió: “Resulta que no hizo falta, Petro solito se entregó como un perrito faldero”.

Carlos Giménez usó su cuenta
Carlos Giménez usó su cuenta en X para ironizar sobre la actitud del presidente colombiano - crédito @RepCarlos

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la agenda del presidente colombiano contempla además reuniones con actores comunitarios y diálogos con entidades multilaterales, reforzando la relevancia de la relación entre Colombia y Estados Unidos en política exterior.

Esto dijo Donald Trump sobre agenda de Gustavo Petro: “Cambió mucho su actitud”

Durante una conferencia el 2 de febrero de 2026 con medios en el Despacho Oval, Donald Trump destacó la importancia de la lucha antidrogas como eje central de la agenda. El presidente estadounidense anticipó que este tema ocupará un lugar prioritario en las conversaciones con su homólogo colombiano.

“Vamos a hablar sobre drogas, porque cantidades enormes de drogas salen de su país”, expresó Trump al referirse al flujo de estupefacientes desde Colombia hacia territorio estadounidense. La Casa Blanca insiste en que Colombia debe asumir un compromiso mayor para enfrentar el narcotráfico en la región.

Trump también aludió a un cambio en el tono de Petro en las últimas semanas, especialmente tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Previo a la reunión que sostendrá con el presidente colombiano, el mandatario de los Estados Unidos se refirió a lo que ha sido, según él, el giro en las posiciones del jefe de Estado, en la víspera de la cita que tienen ambos en la Casa Blanca - crédito The White House

“De alguna manera, después de la redada en Venezuela, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, indicó el presidente al explicar su percepción sobre el jefe de Estado colombiano.

El ambiente previo al encuentro se presenta favorable, según palabras de Trump. “Espero con interés verlo. Está llegando. Vamos a tener una buena reunión”, afirmó el mandatario, resaltando la disposición para retomar el canal diplomático y comercial entre ambos países.

El temario de la reunión, que se extenderá durante 45 minutos, incluirá además el análisis de la situación en Venezuela tras la detención de Maduro, el fenómeno migratorio y asuntos relacionados con el comercio bilateral. Para la delegación colombiana, la cita representa la oportunidad de consolidar acuerdos en materia de cooperación y fortalecer las relaciones diplomáticas.

El presidente Petro estará acompañado por la canciller Rosa Villavicencio, quien encabeza la estrategia diplomática, y por Daniel García-Peña, embajador en Estados Unidos y encargado de la coordinación de la agenda bilateral. Del lado estadounidense, participarán el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios clave para la administración Trump.

Temas Relacionados

Carlos GiménezGustavo PetroReunión Petro y TrumpColombia y Estados UnidosPetro en EE.UUColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 2 de febrero: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Camioneta con trabajadores cayó a un abismo en Aranzazú, Caldas: el accidente dejó dos personas muertas

Las primeras investigaciones señalan que el siniestro vial se produjo por las condiciones climáticas del lugar

Camioneta con trabajadores cayó a

Alias Pipe Tuluá y el audio pidiendo a organizaciones criminales no tomar acciones contra civiles ni funcionarios del Inpec por su extradición

La extradición de ‘Pipe Tuluá’ fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro, en medio de señalamientos sobre presuntas maniobras dilatorias para frenar el proceso

Alias Pipe Tuluá y el

Opiniones divididas en la escena política tras revocatoria de lista del Pacto Histórico en el Valle: “No están por encima de las normas electorales”

La anulación de la inscripción electoral en el Valle del Cauca desató reacciones opuestas, mientras la izquierda denuncia exclusión, sectores críticos defienden la actuación del CNE

Opiniones divididas en la escena

María Elvira Salazar pronosticó lo que le espera a Gustavo Petro durante reunión con Donald Trump en Washington: “Le va a leer la cartilla”

La congresista republicana sostuvo que el diálogo entre presidentes constituye una garantía de que la democracia colombiana seguirá vigente

María Elvira Salazar pronosticó lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Así se disculpó Johanna Fadul

Así se disculpó Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista que hizo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Director de Noticias RCN reprochó en vivo el comentario racista de Johanna Fadul a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Una muestra de ignorancia”

Westcol le dio un consejo a fanático que quiso saber cuál es su secreto para ser millonario

‘Desafío Siglo XXI’: fuerte discusión entre Zambrano y Valkyria alteró la tranquilidad en casa Gamma

Sofía Jaramillo reaccionó al comentario racista de Johanna Fadul contra Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Se le chispoteó”

Deportes

Luis Fernando Muriel anotó un

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La insólita oportunidad de gol que erró Falcao en el empate entre Millonarios y Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano